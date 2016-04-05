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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2346234723482349>
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:38

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ось Іран вже 50 років її створює, і де результат?
А ось договори стають дійсно папірчиками. А можливо вони завжди і були папірчиками, просто ніхто не перевіряв.
А ось Україна реально може попробувати створити ЯЗ. У нас майже все є.

По-перше, Іран створює далеко не 50 років, по друге, з різними перервами, санкціями, договарами і т. д.
По-друге, в нас нема навіть центрифуг по збагаченну паливного урану, не кажучи вже про збройний уран/плутоній. Все що в нас є - це відпрацьоване ядерне паливою.


ЯЗ буде утилізована після перемоги України, на 100% світ не має стояти на грані катастрофи

ООН прийме конвенцію про повну заборону ЯЗ, людство вже доросло до цього
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:39

Да ладно)), щось ЛАДу понаприписували усе, що кожному самому бачиться.
Хоча ЛАД і сам дає для цього підстави, але ж це дуже суб'єктивне бачення.

Надам і свій погляд:
- були б на цих сторінках справжні совки, ольгінець і т.д., то ЛАД би на їх фоні виглядав абсолютно інакше;
- людина всього навсього лише ідеаліст, який намагається поєднати те, що дуже складно поєднується;
- знаходиться у Харкові, під обстрілами (навіть у власний будинок отримав прильоту і залишився) , виступає за перемогу України, визначає агресора рфію ворогом, підтримує ЗСУ і т.д.;
- ну має свої погляди на шляхи, методи досягнення цілі (процвітання, розвитку України); а також занадто гуманне ставлення до ворога, як наслідок небезпеки від можливої радикалізації українського суспільства.
Так що? Прирівнювати його хфілософські роздуми до аля пропагандонства рашомир'я?

Його перша помилка у тому, що не враховує - йде війна. А під час війни його оці хфілософські тралі-валі легше просто заблокувати, ніж копирсатися в них та гадати про їх вплив.
Друга - треба ж самому якось змінюватися))
Міняти пріоритети.
Хоча те, як ЛАД відстоює свої погляди, заслуговує поваги.

Коротше: ЛАД -- дуже давнішній доброзичливий учасник спільноти цього форуму і отак забанити (викинути) його з форуму, як дійсно якогось зловрєдного проросіянца, на мій погляд, буде неправильно.
Хоча по "законам воєнного часу" - цілком допустимо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Да ладно)), щось ЛАДу понаприписували усе, що кожному самому бачиться.


згоден, ЛАД аж ніяк не виглядає на зраздника чи якогось ольгинця
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:47

  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:Адже ж є прецедент - Крим. Так само можна сказати - "Если пропустит, то РФ будет захватывать любые страны." "Гопник из Кремля поймёт, что можно так делать" І де ваше США ці 8 років? НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛИ!!!


Ви точно не бачите різниці між, наприклад, приєднанням Каталонії до Франції, і вибухами ядерних бомб у Європі?..
Крим штатам може й не загрожує...

Не "у Європі" а "в Україні". Вибухи бомб в Україні Європі не загрожують нічим. Не переказуйте мені казок про "розу вітрів", "радіоактивні хмари" і іншу фігню.
І не плутайте вибух ядерної бомби(а тим більше тактичної) з аварією на ЧАЕС, наприклад.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:56

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ось Іран вже 50 років її створює, і де результат?
А ось договори стають дійсно папірчиками. А можливо вони завжди і були папірчиками, просто ніхто не перевіряв.
А ось Україна реально може попробувати створити ЯЗ. У нас майже все є.

По-перше, Іран створює далеко не 50 років, по друге, з різними перервами, санкціями, договарами і т. д.
По-друге, в нас нема навіть центрифуг по збагаченну паливного урану, не кажучи вже про збройний уран/плутоній. Все що в нас є - це відпрацьоване ядерне паливою.

Так, я помилився, не 50 а 70 років.
Не подобається Іран - є Північна Корея - в 1956 почали, в 2005 "заявили що створили". 49 років. Але в Кореї пожертвували УСІМ(рівнем життя) заради цього.
Звичайно що "з проблемами". Ви думаєте усі будуть помагати країні яка хоче створити ЯЗ? :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:59

detroytred
Ну так і пуйло миротворець, він за завершення громадянської війни.
Про це все вкидають лади і вітальки.
Яким же треба бути обдарованим, щоб на 9-му році війни вірити відвертій пропаганді.
На дурака не нужен нож, ему три короба наврёш и он готов(с).
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:02

  Игорь Алексеевич написав:А ЛАД настоящий патриот, т.к. не покинул Харьков, который каждый день под обстрелами.
Некоторые даже не слышали взрывов в 200м ракет

Ще один дурік, якій сліпо вірить всьому що написано на заборах і несе скобєєви!
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Ще один дурік, якій сліпо вірить всьому що написано на заборах і несе скобєєви!

Ещё один патриот сидя под одеялом дома и как баба ежеменутно строчит на пиш. машинке.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:11

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Ще один дурік, якій сліпо вірить всьому що написано на заборах і несе скобєєви!

Ещё один патриот сидя под одеялом дома и как баба ежеменутно строчит на пиш. машинке.

Проблеми з жінками?
Чому така лють до них?
Очима іпеш, а носом спускаєш?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:11

  antey1969 написав:
  detroytred написав:
  antey1969 написав:Вообще, как-то народ у нас мимо ушей пропустил подрыв всех трех веток Северных Потоков.
Как на меня, дело идет к более жесткой эскалации.

Наче ж рашики самі. Бо радіють, що ось і залишили ЄС без рашкінського газу, як вона й хотіла.

На диво цікаву думку в них знайшов -- Китай невдоволений, що від війни рашки страждає Європа, яка є великим імпортером Китаю. Тому китайці попередили пуйла, щоб скоріше закінчував балаган. І час - півроку.
Правда, те, що це протирічить іншим їхнім там думкам поруч, ніяк цих рашкованів не бентежить.

Ну да, ну да, сами.
Держали немцев за лохматые балабоны, а потом вдруг взяли и сами свою же держалку взорвали.

?
Тоді хто?

За версією рашинського подоляки - англосакси. Щоб розірвати зв'язок ЄС з рашкою. І далі -- бла-бла про те, що Штати з Британією знешкоджують Європу, як конкурента.

В принципі можна припустити, що це Захід сам зробив.
Але замінити брехню про знищення конкурента на - просто Європа об'єктивно вимушена заплатити високу ціну при цій війні. В наслідок її розташування та зв'язків з рашкою. Коли знешкоджують рашку, ворога.

Василь-Рівне он вище свою версію виклав.
Хто?
І коли дійде до нафти і т.д.?
detroytred
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