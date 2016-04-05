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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2346234723482349
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За версією рашинського подоляки - англосакси. Щоб розірвати зв'язок ЄС з рашкою. І далі -- бла-бла про те, що Штати з Британією знешкоджують Європу, як конкурента.

Якщо русня - то це або серйозна ескалація, тоді наступними будуть норвежські труби, або спроба вбити клин між німцями і англосаксами.
Комусь з країн НАТО це робити не було змісту, рішення по газу +/- прийняті.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:29

  somilitark написав:detroytred
Ну так і пуйло миротворець, він за завершення громадянської війни.
Про це все вкидають лади і вітальки.
Яким же треба бути обдарованим, щоб на 9-му році війни вірити відвертій пропаганді.
На дурака не нужен нож, ему три короба наврёш и он готов(с).

Ну Ви ж знаєте мій головний принцип: якщо закидаєш у бік іншого негатив, то обов'язково май підтвердження, а краще -- одразу ж їх надавай; позитива ж вигадуй скільки хочеш.

Якщо б у ЛАДа було про "пуйла миротворець", то й навіть мови не було з мого боку на його підтримку.
Про рфія-ворог в нього я бачив, про пуйла-миротворця ні. Перше з другим не сумісні.

Якось занадто легко красиво у Вас виходить: ЛАДа в ольгінці записали, мене в дурня пошили))

Дурнем я б себе визнав, якщо на слово вірив. Вигадувати тут багато майстрів.
Надасте фактаж-обгрунтування, то погоджусь з Вами без проблем.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:ЯЗ буде утилізована після перемоги України, на 100% світ не має стояти на грані катастрофи
  prodigy написав:ООН прийме конвенцію про повну заборону ЯЗ


це все казочки. хто може змусити наприклад Китай відмовитися від ЯЗ ?
а про папірці від ООН вже всі в курсі, що їх можна використати лише в туалеті
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:47

  detroytred написав:
  somilitark написав:detroytred
Ну так і пуйло миротворець, він за завершення громадянської війни.
Про це все вкидають лади і вітальки.
Яким же треба бути обдарованим, щоб на 9-му році війни вірити відвертій пропаганді.
На дурака не нужен нож, ему три короба наврёш и он готов(с).

Ну Ви ж знаєте мій головний принцип: якщо закидаєш у бік іншого негатив, то обов'язково май підтвердження, а краще -- одразу ж їх надавай; позитива ж вигадуй скільки хочеш.

Якщо б у ЛАДа було про "пуйла миротворець", то й навіть мови не було з мого боку на його підтримку.
Про рфія-ворог в нього я бачив, про пуйла-миротворця ні. Перше з другим не сумісні.

Якось занадто легко красиво у Вас виходить: ЛАДа в ольгінці записали, мене в дурня пошили))

Дурнем я б себе визнав, якщо на слово вірив. Вигадувати тут багато майстрів.
Надасте фактаж-обгрунтування, то погоджусь з Вами без проблем.


Ви, як адвокат ЛАДа, не зважаєте уваги не те,
на що зважав ЛАД
-поодинокі випадки порушення норм війни з боку ЗСУ-як то:
1/ знущання з полонених (стрільба по ногам),
2/ або ненадання своєчасно медичної допомоги), при ці випадки писали якийсь французькі (а реально руські) ЗМІ

мені дуже боляче, коли людина під обстрілами , яка бачить смерть своїх сусідів
на бачить бревна у власних очах

ЛАДа не приділяє уваги закатованим в Ізюмі жінкам і дітям (як раніше тим загиблим в Київськіх містах і селах),
тобто у нього така позиція: россіяне- звіри, це всім відомо
а як що щось подібне було вагадано про ЗСУ-то ОЙ_Й_Й, ми не повинні перетворюватись на звірів
-для всіх "порушень"- є прокурори, є журналісти, є командування

але ні, ЛАДа це турбує найбільше, більше навіть власного життя...НЕ РУЗУМІЮ такої громадянської позиції
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