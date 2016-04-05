Якщо русня - то це або серйозна ескалація, тоді наступними будуть норвежські труби, або спроба вбити клин між німцями і англосаксами.
Комусь з країн НАТО це робити не було змісту, рішення по газу +/- прийняті.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 10:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо русня - то це або серйозна ескалація, тоді наступними будуть норвежські труби, або спроба вбити клин між німцями і англосаксами.
Комусь з країн НАТО це робити не було змісту, рішення по газу +/- прийняті.
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:29
Ну Ви ж знаєте мій головний принцип: якщо закидаєш у бік іншого негатив, то обов'язково май підтвердження, а краще -- одразу ж їх надавай; позитива ж вигадуй скільки хочеш.
Якщо б у ЛАДа було про "пуйла миротворець", то й навіть мови не було з мого боку на його підтримку.
Про рфія-ворог в нього я бачив, про пуйла-миротворця ні. Перше з другим не сумісні.
Якось занадто легко красиво у Вас виходить: ЛАДа в ольгінці записали, мене в дурня пошили))
Дурнем я б себе визнав, якщо на слово вірив. Вигадувати тут багато майстрів.
Надасте фактаж-обгрунтування, то погоджусь з Вами без проблем.
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
це все казочки. хто може змусити наприклад Китай відмовитися від ЯЗ ?
а про папірці від ООН вже всі в курсі, що їх можна використати лише в туалеті
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:47
Ви, як адвокат ЛАДа, не зважаєте уваги не те,
на що зважав ЛАД
-поодинокі випадки порушення норм війни з боку ЗСУ-як то:
1/ знущання з полонених (стрільба по ногам),
2/ або ненадання своєчасно медичної допомоги), при ці випадки писали якийсь французькі (а реально руські) ЗМІ
мені дуже боляче, коли людина під обстрілами , яка бачить смерть своїх сусідів
на бачить бревна у власних очах
ЛАДа не приділяє уваги закатованим в Ізюмі жінкам і дітям (як раніше тим загиблим в Київськіх містах і селах),
тобто у нього така позиція: россіяне- звіри, це всім відомо
а як що щось подібне було вагадано про ЗСУ-то ОЙ_Й_Й, ми не повинні перетворюватись на звірів
-для всіх "порушень"- є прокурори, є журналісти, є командування
але ні, ЛАДа це турбує найбільше, більше навіть власного життя...НЕ РУЗУМІЮ такої громадянської позиції
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