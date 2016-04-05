Якщо русня - то це або серйозна ескалація, тоді наступними будуть норвежські труби, або спроба вбити клин між німцями і англосаксами.
Комусь з країн НАТО це робити не було змісту, рішення по газу +/- прийняті.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 10:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо русня - то це або серйозна ескалація, тоді наступними будуть норвежські труби, або спроба вбити клин між німцями і англосаксами.
Комусь з країн НАТО це робити не було змісту, рішення по газу +/- прийняті.
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:29
Ну Ви ж знаєте мій головний принцип: якщо закидаєш у бік іншого негатив, то обов'язково май підтвердження, а краще -- одразу ж їх надавай; позитива ж вигадуй скільки хочеш.
Якщо б у ЛАДа було про "пуйла миротворець", то й навіть мови не було з мого боку на його підтримку.
Про рфія-ворог в нього я бачив, про пуйла-миротворця ні. Перше з другим не сумісні.
Якось занадто легко красиво у Вас виходить: ЛАДа в ольгінці записали, мене в дурня пошили))
Дурнем я б себе визнав, якщо на слово вірив. Вигадувати тут багато майстрів.
Надасте фактаж-обгрунтування, то погоджусь з Вами без проблем.
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
це все казочки. хто може змусити наприклад Китай відмовитися від ЯЗ ?
а про папірці від ООН вже всі в курсі, що їх можна використати лише в туалеті
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:47
Ви, як адвокат ЛАДа, не зважаєте уваги не те,
на що зважав ЛАД
-поодинокі випадки порушення норм війни з боку ЗСУ-як то:
1/ знущання з полонених (стрільба по ногам),
2/ або ненадання своєчасно медичної допомоги), при ці випадки писали якийсь французькі (а реально руські) ЗМІ
мені дуже боляче, коли людина під обстрілами , яка бачить смерть своїх сусідів
на бачить бревна у власних очах
ЛАДа не приділяє уваги закатованим в Ізюмі жінкам і дітям (як раніше тим загиблим в Київськіх містах і селах),
тобто у нього така позиція: россіяне- звіри, це всім відомо
а як що щось подібне було вагадано про ЗСУ-то ОЙ_Й_Й, ми не повинні перетворюватись на звірів
-для всіх "порушень"- є прокурори, є журналісти, є командування
але ні, ЛАДа це турбує найбільше, більше навіть власного життя...НЕ РУЗУМІЮ такої громадянської позиції
це працює на Кремль? безумовно
навіть якщо людина сама цього не розуміє, теж стосується Вітальяна, Кості Юриста і ще когось
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