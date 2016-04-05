Додано: Сер 28 вер, 2022 10:47

detroytred написав: somilitark написав: detroytred

Ну так і пуйло миротворець, він за завершення громадянської війни.

Про це все вкидають лади і вітальки.

Яким же треба бути обдарованим, щоб на 9-му році війни вірити відвертій пропаганді.

На дурака не нужен нож, ему три короба наврёш и он готов(с). Ну так і пуйло миротворець, він за завершення громадянської війни.Про це все вкидають лади і вітальки.Яким же треба бути обдарованим, щоб на 9-му році війни вірити відвертій пропаганді.На дурака не нужен нож, ему три короба наврёш и он готов(с).

Ну Ви ж знаєте мій головний принцип: якщо закидаєш у бік іншого негатив, то обов'язково май підтвердження, а краще -- одразу ж їх надавай; позитива ж вигадуй скільки хочеш.



Якщо б у ЛАДа було про "пуйла миротворець", то й навіть мови не було з мого боку на його підтримку.

Про рфія-ворог в нього я бачив, про пуйла-миротворця ні. Перше з другим не сумісні.



Якось занадто легко красиво у Вас виходить: ЛАДа в ольгінці записали, мене в дурня пошили))



Дурнем я б себе визнав, якщо на слово вірив. Вигадувати тут багато майстрів.

Надасте фактаж-обгрунтування, то погоджусь з Вами без проблем. Ну Ви ж знаєте мій головний принцип: якщо закидаєш у бік іншого негатив, то обов'язково май підтвердження, а краще -- одразу ж їх надавай; позитива ж вигадуй скільки хочеш.Якщо б у ЛАДа було про "пуйла миротворець", то й навіть мови не було з мого боку на його підтримку.Про рфія-ворог в нього я бачив, про пуйла-миротворця ні. Перше з другим не сумісні.Якось занадто легко красиво у Вас виходить: ЛАДа в ольгінці записали, мене в дурня пошили))Дурнем я б себе визнав, якщо на слово вірив. Вигадувати тут багато майстрів.Надасте фактаж-обгрунтування, то погоджусь з Вами без проблем.

НЕ РУЗУМІЮ такої громадянської позиції

Ви, як адвокат ЛАДа, не зважаєте уваги не те,на що зважав ЛАД-поодинокі випадки порушення норм війни з боку ЗСУ-як то:1/ знущання з полонених (стрільба по ногам),2/ або ненадання своєчасно медичної допомоги), при ці випадки писали якийсь французькі (а реально руські) ЗМІмені дуже боляче, коли людина під обстрілами , яка бачить смерть своїх сусідівна бачить бревна у власних очахЛАДа не приділяє уваги закатованим в Ізюмі жінкам і дітям (як раніше тим загиблим в Київськіх містах і селах),тобто у нього така позиція: россіяне- звіри, це всім відомоа як що щось подібне було вагадано про ЗСУ-то ОЙ_Й_Й, ми не повинні перетворюватись на звірів-для всіх "порушень"- є прокурори, є журналісти, є командуванняале ні, ЛАДа це турбує найбільше, більше навіть власного життя...це працює на Кремль? безумовнонавіть якщо людина сама цього не розуміє, теж стосується Вітальяна, Кості Юриста і ще когось