detroytred написав:За версією рашинського подоляки - англосакси. Щоб розірвати зв'язок ЄС з рашкою. І далі -- бла-бла про те, що Штати з Британією знешкоджують Європу, як конкурента.
Якщо русня - то це або серйозна ескалація, тоді наступними будуть норвежські труби, або спроба вбити клин між німцями і англосаксами. Комусь з країн НАТО це робити не було змісту, рішення по газу +/- прийняті.
somilitark написав:detroytred Ну так і пуйло миротворець, він за завершення громадянської війни. Про це все вкидають лади і вітальки. Яким же треба бути обдарованим, щоб на 9-му році війни вірити відвертій пропаганді. На дурака не нужен нож, ему три короба наврёш и он готов(с).
Ну Ви ж знаєте мій головний принцип: якщо закидаєш у бік іншого негатив, то обов'язково май підтвердження, а краще -- одразу ж їх надавай; позитива ж вигадуй скільки хочеш.
Якщо б у ЛАДа було про "пуйла миротворець", то й навіть мови не було з мого боку на його підтримку. Про рфія-ворог в нього я бачив, про пуйла-миротворця ні. Перше з другим не сумісні.
Якось занадто легко красиво у Вас виходить: ЛАДа в ольгінці записали, мене в дурня пошили))
Дурнем я б себе визнав, якщо на слово вірив. Вигадувати тут багато майстрів. Надасте фактаж-обгрунтування, то погоджусь з Вами без проблем.
somilitark написав:detroytred Ну так і пуйло миротворець, він за завершення громадянської війни. Про це все вкидають лади і вітальки. Яким же треба бути обдарованим, щоб на 9-му році війни вірити відвертій пропаганді. На дурака не нужен нож, ему три короба наврёш и он готов(с).
Ну Ви ж знаєте мій головний принцип: якщо закидаєш у бік іншого негатив, то обов'язково май підтвердження, а краще -- одразу ж їх надавай; позитива ж вигадуй скільки хочеш.
Якщо б у ЛАДа було про "пуйла миротворець", то й навіть мови не було з мого боку на його підтримку. Про рфія-ворог в нього я бачив, про пуйла-миротворця ні. Перше з другим не сумісні.
Якось занадто легко красиво у Вас виходить: ЛАДа в ольгінці записали, мене в дурня пошили))
Дурнем я б себе визнав, якщо на слово вірив. Вигадувати тут багато майстрів. Надасте фактаж-обгрунтування, то погоджусь з Вами без проблем.
Ви, як адвокат ЛАДа, не зважаєте уваги не те, на що зважав ЛАД -поодинокі випадки порушення норм війни з боку ЗСУ-як то: 1/ знущання з полонених (стрільба по ногам), 2/ або ненадання своєчасно медичної допомоги), при ці випадки писали якийсь французькі (а реально руські) ЗМІ
мені дуже боляче, коли людина під обстрілами , яка бачить смерть своїх сусідів на бачить бревна у власних очах
ЛАДа не приділяє уваги закатованим в Ізюмі жінкам і дітям (як раніше тим загиблим в Київськіх містах і селах), тобто у нього така позиція: россіяне- звіри, це всім відомо а як що щось подібне було вагадано про ЗСУ-то ОЙ_Й_Й, ми не повинні перетворюватись на звірів -для всіх "порушень"- є прокурори, є журналісти, є командування
але ні, ЛАДа це турбує найбільше, більше навіть власного життя...НЕ РУЗУМІЮ такої громадянської позиції
це працює на Кремль? безумовно навіть якщо людина сама цього не розуміє, теж стосується Вітальяна, Кості Юриста і ще когось
prodigy написав:ЯЗ буде утилізована після перемоги України, на 100% світ не має стояти на грані катастрофи
prodigy написав:ООН прийме конвенцію про повну заборону ЯЗ
це все казочки. хто може змусити наприклад Китай відмовитися від ЯЗ ? а про папірці від ООН вже всі в курсі, що їх можна використати лише в туалеті
сьогодні -це так і є
але людство на протязі років змінюється на краще мають бути зміни не тільки в народах, але і в елітах 2030
До 2030 вже всього нічого залишилося, а є рашка, Китай (багато в чому подібний до рашки в плані агресивності політики), всілякі Північні Кореї і шизофренічні режими в арабських країнах з джихадом головного мозку і середньовічним світоглядом. То ж, я вважаю що 2030 - надто оптимістична дата
prodigy написав: тобто у нього така позиція: россіяне- звіри, це всім відомо а як що щось подібне було вагадано про ЗСУ-то ОЙ_Й_Й, ми не повинні перетворюватись на звірів -для всіх "порушень"- є прокурори, є журналісти, є командування
але ні, ЛАДа це турбує найбільше, більше навіть власного життя...НЕ РУЗУМІЮ такої громадянської позиції
Я цілком з Вами погоджуюсь відносно наведених недоліків, але вони не "тягнуть" для отих звинувачень (ольгінець, рашомірець і т.д.), які навісили на ЛАДа.
Оскільки з впливом такої хфілософії у військовий час ніхто не переймається, то цілком допустимо її блокувати, заперечувати.
Але навіщо ліпити з ЛАДа по суті ворога, колаборанта, проросіянця? Моє бачення - він не такий. Я висловив своє бачення. Як інші свою. Крапка. Бути комусь адвокатом в мене немає бажання. До того ж проти Ваших зауважень нічого проти не мав. У Вас все в межах.
quote="5491147:prodigy"]ЯЗ буде утилізована після перемоги України, на 100% світ не має стояти на грані катастрофи[/quote
quote="5491147:prodigy"]ООН прийме конвенцію про повну заборону ЯЗ[/quote
це все казочки. хто може змусити наприклад Китай відмовитися від ЯЗ ? а про папірці від ООН вже всі в курсі, що їх можна використати лише в туалеті
сьогодні -це так і є
але людство на протязі років змінюється на краще мають бути зміни не тільки в народах, але і в елітах 2030
До 2030 вже всього нічого залишилося, а є рашка, Китай (багато в чому подібний до рашки в плані агресивності політики), всілякі Північні Кореї і шизофренічні режими в арабських країнах з джихадом головного мозку і середньовічним світоглядом. То ж, я вважаю що 2030 - надто оптимістична дата
Чому ж... Невже суч.технології не можуть переважити ЯЗ минулого століття?
Хоча, таки дувує, що люди так безстрашно живуть у містах... Навіть на фронті безпечніше...
І от, якби після першої ж ЯЗ застосованої в Україні, в укр.місто, Московію за лічені години "порвали би на клапті" чимось сучасним (точні ракети, керовані метеори???), а потім ввели би на зачистку війська з Аляски і Фінляндії, якби світові показали мільйони трупів і докази, що то були "найскрєпнутіші" москвини (невиліковний сказ), то отак от просто застосуванню ЯЗ (на рівні країн) -- настав би кінець. В ідеалі навіть найвідмороженіші терористи мали би лякатись і думки про ЯЗ. Чи ще якусь застарілу зброю. Й брудну.
США не могло порвати КНДР. Бо "не поймуть". А от після удару ЯЗ (чому ви в містах, чому не на фронтах??) -- питань не буде. Ніде у світі. Бо сказ невиліковний і знищення необхідне. Ми знаємо вже давно, ще з Батурина, Голодоморів і гулагів, що у москвинів сказ (психіки?)... Світ цього не знав. І може й досі не знає... Після ЯЗ зрозуміє.