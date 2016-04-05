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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 вер, 2022 12:39
Bobua написав:
Чому ж...
Невже суч.технології не можуть переважити ЯЗ минулого століття?
Хоча, таки дувує, що люди так безстрашно живуть у містах... Навіть на фронті безпечніше...
І от, якби після першої ж ЯЗ застосованої в Україні, в укр.місто, Московію за лічені години "порвали би на клапті" чимось сучасним (точні ракети, керовані метеори???), а потім ввели би на зачистку війська з Аляски і Фінляндії, якби світові показали мільйони трупів і докази, що то були "найскрєпнутіші" москвини (невиліковний сказ), то отак от просто застосуванню ЯЗ (на рівні країн) -- настав би кінець. В ідеалі навіть найвідмороженіші терористи мали би лякатись і думки про ЯЗ. Чи ще якусь застарілу зброю. Й брудну.
США не могло порвати КНДР. Бо "не поймуть".
А от після удару ЯЗ (чому ви в містах, чому не на фронтах??) -- питань не буде. Ніде у світі. Бо сказ невиліковний і знищення необхідне. Ми знаємо вже давно, ще з Батурина, Голодоморів і гулагів, що у москвинів сказ (психіки?)... Світ цього не знав. І може й досі не знає... Після ЯЗ зрозуміє.
>>> Невже суч.технології не можуть переважити ЯЗ минулого століття?
как айфон или тикток может переважити ЯЗ
>>> Навіть на фронті безпечніше...
Чозабред? -- даже если просто отфонаря цифры прикинуть -- оно как-то совсем наоборот получается...
>>> Московію за лічені години "порвали би на клапті" чимось сучасним (точні ракети, керовані метеори???), а потім ввели би на зачистку війська з Аляски і Фінляндії
кто порвал и зачем это им нужно?
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Додано: Сер 28 вер, 2022 12:57
prodigy написав:
ЛАДа це турбує найбільше, більше навіть власного життя...НЕ РУЗУМІЮ такої громадянської позиції
Якось ЛАД використав по відношенню до України фразу "антиросія". Мені цього було достатньо, щоб зрозуміти з ким маємо справу.
"Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу".
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Додано: Сер 28 вер, 2022 13:48
V2 написав: prodigy написав:
ЛАДа це турбує найбільше, більше навіть власного життя...НЕ РУЗУМІЮ такої громадянської позиції
Якось ЛАД використав по відношенню до України фразу "антиросія". Мені цього було достатньо, щоб зрозуміти з ким маємо справу.
"Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу".
цікавить інше, як швидко ЗСУ візьме в котел орків під Ліманом,
27-28 дуже гарне просування на схід з району Рідкодуба, Рідкодуб-Дронівка 21км по прямій, тримаємо кулаки за наших
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:05
Zebra написав: Bobua написав:
Ми знаємо вже давно, ще з Батурина, Голодоморів і гулагів, що у москвинів сказ (психіки?)... Світ цього не знав. І може й досі не знає... Після ЯЗ зрозуміє.
Успіх московії в тому, що вони знищували внутрішнього ворога ще в зародиші.
Может наоборот?
Лютый Враг превратил московитов в неорабское образование?
"Тюрьму народов" во главе с неполноценным правителем муссирующим идеи фашизма.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 28 вер, 2022 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:14
somilitark написав: Игорь Алексеевич написав:
А ЛАД настоящий патриот, т.к. не покинул Харьков, который каждый день под обстрелами.
Некоторые даже не слышали взрывов в 200м ракет
Ще один дурік, якій сліпо вірить всьому що написано на заборах і несе скобєєви!
"Может не стоит вскрывать карты?"
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:27
prodigy написав: Starikan написав: BIGor написав:
Нарешті цього росіянина ЛАДа заблокували!
Він не "росіянин".
Наскільки я пам'ятаю, ЛАД при совку працював у важкій промисловості, яка могла ефективно фукціонувати тільки в тісній внутрисоюзній кооперації
. Після 91-го почався її розвал, який стримувався тільки співробітництвом насамперед із рашкою, яке увесь час зменшувалося. Можу припустити, що це наклало певний відбиток на його світогляд ("краще дружба народів та навіки разом, ніж конфліктувати з рашкою та дражнити її фюрера армовіром").
Це, між іншим, пояснює, чому люди з індустріальних регіонів в більшості завжди підтримували "крєпких хазяйственніков
", які проголошували тісні зв'язки із рашкою. А на останньому голосуванні вони підтримали Зе, який обіцяв зупинити війну на Донбасі і примирення з рашкою.
На мій погляд, все це цілком природньо.
в тому що багато ЛАДів в східних і південних областях провина не скільки ЛАДа а влади України (центральної, а особливо місцевої), тому що якщо в Харкові 70%-80% продукції
воєнного призначення експортувалось в РФ, то ризик втратити роботу (і керівну посаду) впливає на світогляд (заважає сприймати картину в реальності, а не з зомбоящику)
вплив зомбоящику і також "культури" був на протязі останніх 80 років...дуже мала кількість громадян свідомо відмовилась від цього,
як приклад телеканал Інтер:
кожну неділю на протязі 8 років (під час АТО) "Весна на заречной улице", "Девчата", "Иван Бровкин на целине", і тд
і люди за 70( як Лад) кажуть, дякую Інтеру (залишився останній нормальний канал), а там Маша Шукшина-"Жди меня", там вся студія плаче на спогадах як було чудово коли була одна країна, ніхто не втрачав зв'язки з родичами...
до цього можна віднести і рок/поп групи (всі вони 23роки влітку паслися в Україні), навіть у Львові/Франківську/Трускавці (не тільки -у Києві, Одесі, Харкові)в Польщі на протязі 15 років закривали потужні суднобудівні заводи, фабрики
але країна стрімко розвивалась, так частині працівників довелось шукати роботу по спеціальності за межами Польщі (я бачив багато поляків в Антверпені на судно ремонтному заводі), але це дуже мала частка населення
ОПЗЖ(до них Регіони) жахали що понад 5-7 мільйонів українців втратять роботу якщо припинити співпрацю підприємств з рф (наші заводи у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві продовжували виконувати зобов'язання по контрактам після 2014р, тільки з'явились фірмі прокладки з країн ЕС)
як на мене більшість цих українців невиліковна, вони помруть зі своїми поглядами,
ніщо їх не переконує
залиште ЛАДа, просто в бан і все
Вывод глупее, чем от ЛАДа.КОРРУПЦИЯ
- виной всему чёрная коррупция.
Взрощенная на теренах Неньки кацапами своїми продажними тварями та західними "обмежувачами".
Паскудами, кои приватизировали Украину и сами себя "избирали".Де у якості планктона було визначено РАБочих України, що мали спеціальні знання, опит, виробництво, ВУЗи, тощо...
Вам на полях форума, даже расписали, коим методом це впроваджувалося.
Будь ласка - лист з останньої статистики за цими питаннями два пости раніше.
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