Додано: Сер 28 вер, 2022 15:21

detroytred написав: Да ладно)), щось ЛАДу понаприписували усе, що кожному самому бачиться.

Хоча ЛАД і сам дає для цього підстави, але ж це дуже суб'єктивне бачення.



Надам і свій погляд:

- були б на цих сторінках справжні совки, ольгінець і т.д., то ЛАД би на їх фоні виглядав абсолютно інакше; Да ладно)), щось ЛАДу понаприписували усе, що кожному самому бачиться.Хоча ЛАД і сам дає для цього підстави, але ж це дуже суб'єктивне бачення.Надам і свій погляд:- були б на цих сторінках справжні совки, ольгінець і т.д., то ЛАД би на їх фоні виглядав абсолютно інакше;

detroytred написав: - знаходиться у Харкові, під обстрілами (навіть у власний будинок отримав прильоту і залишився) , виступає за перемогу України, визначає агресора рфію ворогом, підтримує ЗСУ і т.д.; - знаходиться у Харкові, під обстрілами (навіть у власний будинок отримав прильоту і залишився) , виступає за перемогу України, визначає агресора рфію ворогом, підтримує ЗСУ і т.д.;

detroytred написав: - ну має свої погляди на шляхи, методи досягнення цілі (процвітання, розвитку України); а також занадто гуманне ставлення до ворога, як наслідок небезпеки від можливої радикалізації українського суспільства.

Так що? Прирівнювати його хфілософські роздуми до аля пропагандонства рашомир'я?

- ну має свої погляди на шляхи, методи досягнення цілі (процвітання, розвитку України); а також занадто гуманне ставлення до ворога, як наслідок небезпеки від можливої радикалізації українського суспільства.Так що? Прирівнювати його хфілософські роздуми до аля пропагандонства рашомир'я?

Звісно він не ольгінець. Він не пропагандон на роботі. Він просто... росіянин.Він так само находився б під обстрілами десь під Калугою, і теж був би за все хороше проти всього поганого. Або сидів би в 1993 у московському парламенті і ругав би тих, хто його з танків розстрілював. Чи був би за ГКЧП, або проти нього... це не змінює головного.Так. В нього російські погляди на процвітання та розвиток України, а до ворога не те що гуманне ставлення, він взагалі не вважає росіян ворогами. Скільки тут було виття на кілька сторінок, а як же діти, Діти, ДІТИ !!! Тільки які діти? Расєйські! Кого взагалі зараз цікавлять російські діти?.. А ЛАД тільки про них і думає.Томі він Є РОСІЯНИНОМ, і пропагандує рашомир'я, хоче він того, чи ні.Як би він був дійсно "правильним", то спочатку визначився б із тим хто він є - українець, чи росіянин, а далі або ставився б до росіян відповідно - як до худоби, або стояв би у винуватій позиції перед українцями, та вибачався за все російське.Натомість він поводиться як звичайний росіянин.