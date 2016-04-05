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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 вер, 2022 12:39
Bobua написав:
Чому ж...
Невже суч.технології не можуть переважити ЯЗ минулого століття?
Хоча, таки дувує, що люди так безстрашно живуть у містах... Навіть на фронті безпечніше...
І от, якби після першої ж ЯЗ застосованої в Україні, в укр.місто, Московію за лічені години "порвали би на клапті" чимось сучасним (точні ракети, керовані метеори???), а потім ввели би на зачистку війська з Аляски і Фінляндії, якби світові показали мільйони трупів і докази, що то були "найскрєпнутіші" москвини (невиліковний сказ), то отак от просто застосуванню ЯЗ (на рівні країн) -- настав би кінець. В ідеалі навіть найвідмороженіші терористи мали би лякатись і думки про ЯЗ. Чи ще якусь застарілу зброю. Й брудну.
США не могло порвати КНДР. Бо "не поймуть".
А от після удару ЯЗ (чому ви в містах, чому не на фронтах??) -- питань не буде. Ніде у світі. Бо сказ невиліковний і знищення необхідне. Ми знаємо вже давно, ще з Батурина, Голодоморів і гулагів, що у москвинів сказ (психіки?)... Світ цього не знав. І може й досі не знає... Після ЯЗ зрозуміє.
>>> Невже суч.технології не можуть переважити ЯЗ минулого століття?
как айфон или тикток может переважити ЯЗ
>>> Навіть на фронті безпечніше...
Чозабред? -- даже если просто отфонаря цифры прикинуть -- оно как-то совсем наоборот получается...
>>> Московію за лічені години "порвали би на клапті" чимось сучасним (точні ракети, керовані метеори???), а потім ввели би на зачистку війська з Аляски і Фінляндії
кто порвал и зачем это им нужно?
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Додано: Сер 28 вер, 2022 12:57
prodigy написав:
ЛАДа це турбує найбільше, більше навіть власного життя...НЕ РУЗУМІЮ такої громадянської позиції
Якось ЛАД використав по відношенню до України фразу "антиросія". Мені цього було достатньо, щоб зрозуміти з ким маємо справу.
"Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу".
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Додано: Сер 28 вер, 2022 13:48
V2 написав: prodigy написав:
ЛАДа це турбує найбільше, більше навіть власного життя...НЕ РУЗУМІЮ такої громадянської позиції
Якось ЛАД використав по відношенню до України фразу "антиросія". Мені цього було достатньо, щоб зрозуміти з ким маємо справу.
"Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу".
цікавить інше, як швидко ЗСУ візьме в котел орків під Ліманом,
27-28 дуже гарне просування на схід з району Рідкодуба, Рідкодуб-Дронівка 21км по прямій, тримаємо кулаки за наших
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:05
Zebra написав: Bobua написав:
Ми знаємо вже давно, ще з Батурина, Голодоморів і гулагів, що у москвинів сказ (психіки?)... Світ цього не знав. І може й досі не знає... Після ЯЗ зрозуміє.
Успіх московії в тому, що вони знищували внутрішнього ворога ще в зародиші.
Может наоборот?
Лютый Враг превратил московитов в неорабское образование?
"Тюрьму народов" во главе с неполноценным правителем муссирующим идеи фашизма.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:14
somilitark написав: Игорь Алексеевич написав:
А ЛАД настоящий патриот, т.к. не покинул Харьков, который каждый день под обстрелами.
Некоторые даже не слышали взрывов в 200м ракет
Ще один дурік, якій сліпо вірить всьому що написано на заборах і несе скобєєви!
"Может не стоит вскрывать карты?"
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:52
Kudrjavuy
це все зрозуміло давно,
чому у нас корупція на падає хоч до рівня Польщі?
тому що без корупції не можливо вирішити ніяке питання-минулого року мені довелось 11 разів відвідувати ДТЕК (облєнерго) щоб вирішити питання "договору по зеленому тарифу"_ ніхто грошей не брав, але ніхто нічого не робив цілий місяць,
потім випадково натрапив на одну людину в Білгород-Дністровському і вона все зробила за 3 години(безкоштовно)
решали від компаній (що монтують СЄС)
роблять це за 2 тижні і беруть 300 долл
я зробив безкоштовно, але накатав десь більше 800км на авто
Востаннє редагувалось prodigy
в Сер 28 вер, 2022 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:59
sashaqbl написав:
Якщо русня - то це або серйозна ескалація, тоді наступними будуть норвежські труби, або спроба вбити клин між німцями і англосаксами
А може наступними будуть "балтійські бандерівці"? У всякому разі в уявах пуйла. А що, на днях виступить і скаже, що питання теріторій після референдумів закрите.З натяком європейцям що він не відступиться. Зрозуміло, що без закордонної допомоги є перспектива заморозки конфлікту на сьогодняшних позиціях. Щоб європейці менше допомогали нам, треба влаштувати движняк у них. Привід - "підірвали трубу".Згонить мобілізованих у Білорусь, почне там маневри показові, як перед вторгненням в Україну. Напасти не нападе, але смердіти буде багато. І так давно вже газ майже не качали, а європейці вже мають 90% у сховищах, до сраці всім та труба, зафіксували збитки. Разумних відповідей щось немає про ці підриви.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:13
d44 написав:
Зрозуміло, що без закордонної допомоги є перспектива заморозки конфлікту на сьогодняшних позиціях.
це ще оптимістично, бо без закордонної допомоги є перспектива залишитись без пів-України
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:21
detroytred написав:
Да ладно)), щось ЛАДу понаприписували усе, що кожному самому бачиться.
Хоча ЛАД і сам дає для цього підстави, але ж це дуже суб'єктивне бачення.
Надам і свій погляд:
- були б на цих сторінках справжні совки, ольгінець і т.д., то ЛАД би на їх фоні виглядав абсолютно інакше;
Звісно він не ольгінець. Він не пропагандон на роботі. Він просто... росіянин.
detroytred написав:
- знаходиться у Харкові, під обстрілами (навіть у власний будинок отримав прильоту і залишився) , виступає за перемогу України, визначає агресора рфію ворогом, підтримує ЗСУ і т.д.;
Він так само находився б під обстрілами десь під Калугою, і теж був би за все хороше проти всього поганого. Або сидів би в 1993 у московському парламенті і ругав би тих, хто його з танків розстрілював. Чи був би за ГКЧП, або проти нього... це не змінює головного.
detroytred написав:
- ну має свої погляди на шляхи, методи досягнення цілі (процвітання, розвитку України); а також занадто гуманне ставлення до ворога, як наслідок небезпеки від можливої радикалізації українського суспільства.
Так що? Прирівнювати його хфілософські роздуми до аля пропагандонства рашомир'я?
Так. В нього російські погляди на процвітання та розвиток України, а до ворога не те що гуманне ставлення, він взагалі не вважає росіян ворогами. Скільки тут було виття на кілька сторінок, а як же діти, Діти, ДІТИ !!! Тільки які діти? Расєйські! Кого взагалі зараз цікавлять російські діти?.. А ЛАД тільки про них і думає.
Томі він Є РОСІЯНИНОМ, і пропагандує рашомир'я, хоче він того, чи ні.
Як би він був дійсно "правильним", то спочатку визначився б із тим хто він є - українець, чи росіянин, а далі або ставився б до росіян відповідно - як до худоби, або стояв би у винуватій позиції перед українцями, та вибачався за все російське.
Натомість він поводиться як звичайний росіянин.
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