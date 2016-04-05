Додано: Сер 28 вер, 2022 15:45

"Він не "росіянин" ", "залиште ЛАДа", "ЛАД -- дуже давнішній доброзичливий учасник спільноти цього форуму", "ЛАД аж ніяк не виглядає на зрадника чи якогось ольгинця", "Про рфія-ворог в нього я бачив, про пуйла-миротворця ні", "Але навіщо ліпити з ЛАДа по суті ворога, колаборанта, проросіянця?"

Выскажусь сразу по нескольким пунктам., я согласен по'у с'ом,'ом,'ем,'омЕго вина/беда (назовите как угодно) лишь в том, что он слишком интеллигентен и пытается оперировать общемировыми ценностями, что в условиях войны с рашистами, учитывая что орки делают с гражданами Украины, независимо от их национальности, возраста, пола, вызывает неприязнь форумчан, особенно тех, кто не читал его довоенные дискуссии., я согласен с- никакого поселения женщин и детей рашистов в Украине быть не должно. На ютубе хватает роликов, показывающих воспитание детей в рашистских школах - "расея превыше всего и ей все позволено!", типичная геббельсовская пропаганда, только на современном уровне. А то, что намертво вбито в мозги в детстве очень тяжело (если возможно) переделать у взрослых. Женщины - они голосовали за путлера на протяжении многих лет, т.е. они тоже несут ответственность за это вероломное нападение, кстати, как и гитлеровская Германия, напавших в пятом часу утра, видимо путлер позаимствал это у своего кумира. Поселение расеян в Украине может быть только в трудовых лагерях для разбора завалов или на других тяжелых, неприятных работах, с колючей проволокой, пулеметами на вышках и под конвоем автоматчиков, с принципом "шаг влево, шаг вправо без команды - попытка побега с расстрелом без предупреждения". Поселений с "пятой колонной" в Украине быть не должноНасчет пленных. Если бы не необходимость задерживать их для обмена на наших, их вообще не стоило бы брать в плен. Послушайте перехваченные переговоры орков со своими женами, родителями, подругами, друзьями - там они смелые и хвастаются своими "подвигами", но стоит попать в плен, как они сразу "я против войны, я вообще повар/водитель/подносчик снарядов, стрелял только в воздух"., по тому видео. По нему неизвестно, что предшествовало этому. Могу предположить, что солдаты (кстати грузины) стали свидетелями чего-то чудовищного - насилия над подростками или издевательского убийства украинского военного/ных, и их действия были в состоянии аффекта (у юристов это смягчает наказание или вообще освобождает). Но в любом случае выкладывать это видео в инет нельзя было, т.к. это единичное видео дало огромный козырь рашапропаганде.. До нашей победы я пишу и буду писать на русском, чтобы рашистские читатели (а я уверен, что они есть, по крайней мере спецслужбы точно читают) видели, что и их, и их недострану ненавидят не только украиноязычные, но и русскоговорящие граждане Украины, независимо от их этнического происхождения. Когда-то уже писал на форуме о себе - отец украинец, мать русская, родился в белоруссии.