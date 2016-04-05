Причому вона завжди відносилася до Європи, не те що рашка, що всіма правдами й неправдами вискиглила, щоб межі Європи були по уральським горам, хоча ще в 18 столітті (а може й пізніше) Європа була десь по межам України, до Дону
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Причому вона завжди відносилася до Європи, не те що рашка, що всіма правдами й неправдами вискиглила, щоб межі Європи були по уральським горам, хоча ще в 18 столітті (а може й пізніше) Європа була десь по межам України, до Дону
Додано: Сер 28 вер, 2022 15:45
Выскажусь сразу по нескольким пунктам.
Во-первых, я согласен по ЛАД'у с detroytred'ом, Starikan'ом, prodigy'ем, Letusrock'ом:
Его вина/беда (назовите как угодно) лишь в том, что он слишком интеллигентен и пытается оперировать общемировыми ценностями, что в условиях войны с рашистами, учитывая что орки делают с гражданами Украины, независимо от их национальности, возраста, пола, вызывает неприязнь форумчан, особенно тех, кто не читал его довоенные дискуссии.
Во-вторых, я согласен с Faceless - никакого поселения женщин и детей рашистов в Украине быть не должно. На ютубе хватает роликов, показывающих воспитание детей в рашистских школах - "расея превыше всего и ей все позволено!", типичная геббельсовская пропаганда, только на современном уровне. А то, что намертво вбито в мозги в детстве очень тяжело (если возможно) переделать у взрослых. Женщины - они голосовали за путлера на протяжении многих лет, т.е. они тоже несут ответственность за это вероломное нападение, кстати, как и гитлеровская Германия, напавших в пятом часу утра, видимо путлер позаимствал это у своего кумира. Поселение расеян в Украине может быть только в трудовых лагерях для разбора завалов или на других тяжелых, неприятных работах, с колючей проволокой, пулеметами на вышках и под конвоем автоматчиков, с принципом "шаг влево, шаг вправо без команды - попытка побега с расстрелом без предупреждения". Поселений с "пятой колонной" в Украине быть не должно
Насчет пленных. Если бы не необходимость задерживать их для обмена на наших, их вообще не стоило бы брать в плен. Послушайте перехваченные переговоры орков со своими женами, родителями, подругами, друзьями - там они смелые и хвастаются своими "подвигами", но стоит попать в плен, как они сразу "я против войны, я вообще повар/водитель/подносчик снарядов, стрелял только в воздух".
В-третьих, по тому видео. По нему неизвестно, что предшествовало этому. Могу предположить, что солдаты (кстати грузины) стали свидетелями чего-то чудовищного - насилия над подростками или издевательского убийства украинского военного/ных, и их действия были в состоянии аффекта (у юристов это смягчает наказание или вообще освобождает). Но в любом случае выкладывать это видео в инет нельзя было, т.к. это единичное видео дало огромный козырь рашапропаганде.
И последнее. До нашей победы я пишу и буду писать на русском, чтобы рашистские читатели (а я уверен, что они есть, по крайней мере спецслужбы точно читают) видели, что и их, и их недострану ненавидят не только украиноязычные, но и русскоговорящие граждане Украины, независимо от их этнического происхождения. Когда-то уже писал на форуме о себе - отец украинец, мать русская, родился в белоруссии.
Додано: Сер 28 вер, 2022 16:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Статистика по поставкам вооружения.
Официально доступная в СМИ.
Вся картинка не влазит - открывайте картинку отдельно.
Для тех, кто не понимает:
- Это не значит, что ОНО есть, это значит, что ИМ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
Додано: Сер 28 вер, 2022 16:51
Як ви собі уявляєте розумну відповідь? Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?
Додано: Сер 28 вер, 2022 17:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
то хто це зробив РФ чи США?
Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.
Додано: Сер 28 вер, 2022 17:19
Є версія, що це дельфіни не там курили цигарки.
Додано: Сер 28 вер, 2022 17:23
Додано: Сер 28 вер, 2022 17:30
ок, мило. а думку європейців хтось питав? це ж плювок в обличча всяким шольцам / макронам, які без кінця торочили що не можна так просто взяти і відмовитися від рузького газу
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