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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2348234923502351
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:
Ви точно не бачите різниці між, наприклад, приєднанням Каталонії до Франції, і вибухами ядерних бомб у Європі?..
Крим штатам може й не загрожує...

Не "у Європі" а "в Україні".

Україна в Європі. Як і Москва. Вчить географію...
Причому вона завжди відносилася до Європи, не те що рашка, що всіма правдами й неправдами вискиглила, щоб межі Європи були по уральським горам, хоча ще в 18 столітті (а може й пізніше) Європа була десь по межам України, до Дону
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:45

Выскажусь сразу по нескольким пунктам.

Во-первых, я согласен по ЛАД'у с detroytred'ом, Starikan'ом, prodigy'ем, Letusrock'ом:

"Він не "росіянин" ", "залиште ЛАДа", "ЛАД -- дуже давнішній доброзичливий учасник спільноти цього форуму", "ЛАД аж ніяк не виглядає на зрадника чи якогось ольгинця", "Про рфія-ворог в нього я бачив, про пуйла-миротворця ні", "Але навіщо ліпити з ЛАДа по суті ворога, колаборанта, проросіянця?"

Его вина/беда (назовите как угодно) лишь в том, что он слишком интеллигентен и пытается оперировать общемировыми ценностями, что в условиях войны с рашистами, учитывая что орки делают с гражданами Украины, независимо от их национальности, возраста, пола, вызывает неприязнь форумчан, особенно тех, кто не читал его довоенные дискуссии.

Во-вторых, я согласен с Faceless - никакого поселения женщин и детей рашистов в Украине быть не должно. На ютубе хватает роликов, показывающих воспитание детей в рашистских школах - "расея превыше всего и ей все позволено!", типичная геббельсовская пропаганда, только на современном уровне. А то, что намертво вбито в мозги в детстве очень тяжело (если возможно) переделать у взрослых. Женщины - они голосовали за путлера на протяжении многих лет, т.е. они тоже несут ответственность за это вероломное нападение, кстати, как и гитлеровская Германия, напавших в пятом часу утра, видимо путлер позаимствал это у своего кумира. Поселение расеян в Украине может быть только в трудовых лагерях для разбора завалов или на других тяжелых, неприятных работах, с колючей проволокой, пулеметами на вышках и под конвоем автоматчиков, с принципом "шаг влево, шаг вправо без команды - попытка побега с расстрелом без предупреждения". Поселений с "пятой колонной" в Украине быть не должно :!:
Насчет пленных. Если бы не необходимость задерживать их для обмена на наших, их вообще не стоило бы брать в плен. Послушайте перехваченные переговоры орков со своими женами, родителями, подругами, друзьями - там они смелые и хвастаются своими "подвигами", но стоит попать в плен, как они сразу "я против войны, я вообще повар/водитель/подносчик снарядов, стрелял только в воздух".

В-третьих, по тому видео. По нему неизвестно, что предшествовало этому. Могу предположить, что солдаты (кстати грузины) стали свидетелями чего-то чудовищного - насилия над подростками или издевательского убийства украинского военного/ных, и их действия были в состоянии аффекта (у юристов это смягчает наказание или вообще освобождает). Но в любом случае выкладывать это видео в инет нельзя было, т.к. это единичное видео дало огромный козырь рашапропаганде.

И последнее. До нашей победы я пишу и буду писать на русском, чтобы рашистские читатели (а я уверен, что они есть, по крайней мере спецслужбы точно читают) видели, что и их, и их недострану ненавидят не только украиноязычные, но и русскоговорящие граждане Украины, независимо от их этнического происхождения. Когда-то уже писал на форуме о себе - отец украинец, мать русская, родился в белоруссии.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Статистика по поставкам вооружения.
Официально доступная в СМИ.
Вся картинка не влазит - открывайте картинку отдельно.

Зображення
Для тех, кто не понимает:
- Это не значит, что ОНО есть, это значит, что ИМ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:33

yanyura
А як у Вас пройшов "референдум"?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:51

  d44 написав:А може наступними будуть "балтійські бандерівці"? У всякому разі в уявах пуйла. А що, на днях виступить і скаже, що питання теріторій після референдумів закрите.З натяком європейцям що він не відступиться. Зрозуміло, що без закордонної допомоги є перспектива заморозки конфлікту на сьогодняшних позиціях. Щоб європейці менше допомогали нам, треба влаштувати движняк у них. Привід - "підірвали трубу".Згонить мобілізованих у Білорусь, почне там маневри показові, як перед вторгненням в Україну. Напасти не нападе, але смердіти буде багато. І так давно вже газ майже не качали, а європейці вже мають 90% у сховищах, до сраці всім та труба, зафіксували збитки. Разумних відповідей щось немає про ці підриви.

Як ви собі уявляєте розумну відповідь? Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?


то хто це зробив РФ чи США?

Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:19

  Letusrock написав:
  fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?


то хто це зробив РФ чи США?

Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.

Є версія, що це дельфіни не там курили цигарки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:23

  Letusrock написав:
  fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?


то хто це зробив РФ чи США?

https://t.me/severodonetsk1934/19460
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:30

  sergey_sryvkin написав:
  Letusrock написав:
  fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?


то хто це зробив РФ чи США?

https://t.me/severodonetsk1934/19460


ок, мило. а думку європейців хтось питав? це ж плювок в обличча всяким шольцам / макронам, які без кінця торочили що не можна так просто взяти і відмовитися від рузького газу
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