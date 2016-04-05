RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2349235023512352>
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:
Ви точно не бачите різниці між, наприклад, приєднанням Каталонії до Франції, і вибухами ядерних бомб у Європі?..
Крим штатам може й не загрожує...

Не "у Європі" а "в Україні".

Україна в Європі. Як і Москва. Вчить географію...
Причому вона завжди відносилася до Європи, не те що рашка, що всіма правдами й неправдами вискиглила, щоб межі Європи були по уральським горам, хоча ще в 18 столітті (а може й пізніше) Європа була десь по межам України, до Дону
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32042
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7586 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:45

Выскажусь сразу по нескольким пунктам.

Во-первых, я согласен по ЛАД'у с detroytred'ом, Starikan'ом, prodigy'ем, Letusrock'ом:

"Він не "росіянин" ", "залиште ЛАДа", "ЛАД -- дуже давнішній доброзичливий учасник спільноти цього форуму", "ЛАД аж ніяк не виглядає на зрадника чи якогось ольгинця", "Про рфія-ворог в нього я бачив, про пуйла-миротворця ні", "Але навіщо ліпити з ЛАДа по суті ворога, колаборанта, проросіянця?"

Его вина/беда (назовите как угодно) лишь в том, что он слишком интеллигентен и пытается оперировать общемировыми ценностями, что в условиях войны с рашистами, учитывая что орки делают с гражданами Украины, независимо от их национальности, возраста, пола, вызывает неприязнь форумчан, особенно тех, кто не читал его довоенные дискуссии.

Во-вторых, я согласен с Faceless - никакого поселения женщин и детей рашистов в Украине быть не должно. На ютубе хватает роликов, показывающих воспитание детей в рашистских школах - "расея превыше всего и ей все позволено!", типичная геббельсовская пропаганда, только на современном уровне. А то, что намертво вбито в мозги в детстве очень тяжело (если возможно) переделать у взрослых. Женщины - они голосовали за путлера на протяжении многих лет, т.е. они тоже несут ответственность за это вероломное нападение, кстати, как и гитлеровская Германия, напавших в пятом часу утра, видимо путлер позаимствал это у своего кумира. Поселение расеян в Украине может быть только в трудовых лагерях для разбора завалов или на других тяжелых, неприятных работах, с колючей проволокой, пулеметами на вышках и под конвоем автоматчиков, с принципом "шаг влево, шаг вправо без команды - попытка побега с расстрелом без предупреждения". Поселений с "пятой колонной" в Украине быть не должно :!:
Насчет пленных. Если бы не необходимость задерживать их для обмена на наших, их вообще не стоило бы брать в плен. Послушайте перехваченные переговоры орков со своими женами, родителями, подругами, друзьями - там они смелые и хвастаются своими "подвигами", но стоит попать в плен, как они сразу "я против войны, я вообще повар/водитель/подносчик снарядов, стрелял только в воздух".

В-третьих, по тому видео. По нему неизвестно, что предшествовало этому. Могу предположить, что солдаты (кстати грузины) стали свидетелями чего-то чудовищного - насилия над подростками или издевательского убийства украинского военного/ных, и их действия были в состоянии аффекта (у юристов это смягчает наказание или вообще освобождает). Но в любом случае выкладывать это видео в инет нельзя было, т.к. это единичное видео дало огромный козырь рашапропаганде.

И последнее. До нашей победы я пишу и буду писать на русском, чтобы рашистские читатели (а я уверен, что они есть, по крайней мере спецслужбы точно читают) видели, что и их, и их недострану ненавидят не только украиноязычные, но и русскоговорящие граждане Украины, независимо от их этнического происхождения. Когда-то уже писал на форуме о себе - отец украинец, мать русская, родился в белоруссии.
yanyura
 
Повідомлень: 6687
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2030 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Статистика по поставкам вооружения.
Официально доступная в СМИ.
Вся картинка не влазит - открывайте картинку отдельно.

Зображення
Для тех, кто не понимает:
- Это не значит, что ОНО есть, это значит, что ИМ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10089
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:33

yanyura
А як у Вас пройшов "референдум"?
lapay
 
Повідомлень: 13244
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:51

  d44 написав:А може наступними будуть "балтійські бандерівці"? У всякому разі в уявах пуйла. А що, на днях виступить і скаже, що питання теріторій після референдумів закрите.З натяком європейцям що він не відступиться. Зрозуміло, що без закордонної допомоги є перспектива заморозки конфлікту на сьогодняшних позиціях. Щоб європейці менше допомогали нам, треба влаштувати движняк у них. Привід - "підірвали трубу".Згонить мобілізованих у Білорусь, почне там маневри показові, як перед вторгненням в Україну. Напасти не нападе, але смердіти буде багато. І так давно вже газ майже не качали, а європейці вже мають 90% у сховищах, до сраці всім та труба, зафіксували збитки. Разумних відповідей щось немає про ці підриви.

Як ви собі уявляєте розумну відповідь? Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3224
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?


то хто це зробив РФ чи США?

Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.
Letusrock
 
Повідомлень: 129
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:19

  Letusrock написав:
  fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?


то хто це зробив РФ чи США?

Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.

Є версія, що це дельфіни не там курили цигарки.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7804
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:23

  Letusrock написав:
  fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?


то хто це зробив РФ чи США?

https://t.me/severodonetsk1934/19460
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 19.02.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:30

  sergey_sryvkin написав:
  Letusrock написав:
  fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?


то хто це зробив РФ чи США?

https://t.me/severodonetsk1934/19460


ок, мило. а думку європейців хтось питав? це ж плювок в обличча всяким шольцам / макронам, які без кінця торочили що не можна так просто взяти і відмовитися від рузького газу
Letusrock
 
Повідомлень: 129
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock написав:
  fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?


то хто це зробив РФ чи США?

Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.
Bild приводит мнение военного эксперта Роберта Кизеветтера, который говорит, что "Россия таким образом пытается всколыхнуть неопределенность среди европейского населения, с одной стороны, а с другой лишний раз указывает на возможность угрозы атак на критическую инфраструктуру".

В другой статье Bild заявляет, что подрыв осуществило якобы спецподразделение ГРУ, которое базируется в Калининграде.

"В настоящее время в совершении диверсии подозревается российская военная разведка ГРУ, 561-я бригада морской пехоты которой - чисто подводное диверсионное подразделение. Они обучены атакам на больших глубинах, а также оснащены подводными беспилотниками. Кроме того ГРУ принимает активное участие в мониторинге трубопровода. Дислоцируется бригада под Калининградом. По словам представителей НАТО, она способна совершать такие атаки. Датский эксперт Йенс Хевсгаард считает: «Россия стоит за взрывами. Они хотят оказать давление на Запад и повысить цены на газ. Главная цель - убедить Запад прекратить помогать Украине. ЦРУ предупреждало Германию о бомбардировках, а датская и шведская разведки предупреждали о готовности Путина использовать трубопроводы в качестве стратегического и геополитического оружия", - пишет Bild.

А Times, со ссылкой на источник в британском Минобороны, заявляет, что россияне устроили атаку при помощи подводного беспилотника-камикадзе, сброшенного в море за несколько недель до того, как он взорвался.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 801
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2349235023512352>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104286
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 466108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3890
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.