До конца этого года украинцы оттеснят россиян на позиции 23 февраля, а деоккупация Крыма может произойти уже к середине 2023 года.
Такое мнение высказал бывший командующий ВС США в Европе, генерал запаса Бен Ходжес.
– Это показывает, в каком безвыходном положении находится Путин. Он понимает, что положение его сил в Украине ухудшается. Это также показало, что большинство россиян действительно не хотят участвовать в войне – мы видели протесты во многих частях России, тысячи россиян пытались уехать из страны через Финляндию или Грузию.
Ходжес акцентирует, что призванным россиянам понадобятся месяцы для обучения и подготовки.
– Я очень доверяю Генштабу ВСУ. Они были очень сообразительны и хорошо спланированы и подготовились (о контрнаступлении в Харьковской области). Они продолжают усугублять российскую логистику. Я все же надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинская армия будет в Крыму.
lapay написав:yanyura А як у Вас пройшов "референдум"?
Практически как по всей Херсонщине - поселок как будто вымер. В пятницу (базарный день) до 11 люди еще скуплялись, после никого нигде, где-то после 16 появлялись дети на площадках, взрослые после 18-ти. Сам за эти 5 дней только один раз выходил за хлебом, перебежками, переулками, постоянно оглядываясь по сторонам. В пятницу-субботу ходили по частному сектору - 2 группы по 2 женщины с урной и 2 автоматчика, в воскресенье их не было, в понедельник-вторник ходили по 5-этажкам, с урной 2 мужчин + 2 автоматчика. Все не местные. Люди сидели по домам и квартирам, двери никому не открывали, тайком выглядывая из-за занавесок, орки, видимо, были готовы к этому - постучали, покричали и шли дальше. Двери/калитки не выламывали. В мой дом не приходили.
Допускаю, что были и желающие голосовать, коллаборанты есть, в своем доме (90 квартир) знаю 3 таких семьи, ну и по поселку таких знают. Наши придут, все они свое получат. Одна семья уже с вещами, еще до Харьковской операции, выехала в Крым (депутат облсовета от ОПСЖ), те, что потупее остались в поселке.
25 лютого російські окупанти у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли 12 автомобілів. Найменша кількість влучань у транспортних засобах – 38 куль, найбільше – 178. Про це сьогодні, 28 вересня, повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко. Деталі про криваві злочини російських окупантів, записи з камер відеонагляду і спогади із пекла, в якому довелося побувати людям, - дивіться у відео.
И Взгляд "для орков" из ГЕББЕЛЬС СМИ оркостана рекомендую, для понимания, что им вливают в голову через уши(почему то вновь всплыл в сознании Будивельник ) :
«Знадобляться величезні витрати та час на відновлення». Російські ЗМІ про Україну 27.09.2022 14:23.
Те, що влаштовані Росією на окупованих територіях України «референдуми» – не більш ніж фарс, уже не приховують навіть кремлівські ЗМІ. «Референдуми» ще не розпочиналися, а путінська преса вже смакувала, «що отримає Росія разом із ДНР, ЛНР, Херсонщиною та Запоріжжям», діловито прикидаючи, скільки донецького вугілля, запорізького металу та херсонських кавунів прибуде до російських комор...https://www.ostro.org/ua/general/world/articles/648110/
yanyura Дякую. Сподіваюсь, що у Вас такого немає, бо немає орків?:
Їй, як і ще двом жінкам, пощастило виїхати з окупації і дістатися до Києва, де вони проходять лікування те реабілітацію після зґвалтувань. А вже за тиждень їх мають відправити за кордон для більш професійної допомоги, тому наша глядачка захотіла швидше розповісти про те, що бачила, і що знає.
Коли їй надавали допомогу ще у Енергодарі, вона перебувала у шоковому стані, але під час спілкування з лікарями, їй розповіли, що тут ціла палата виділена під такі випадки. Оскільки близько третини жінок вагітніють і потребують особливого нагляду, бо дехто не витримує і намагається накласти на себе руки.
Рахунок зґвалтувань в Енергодарі за ці півроку вже йде на десятки, і це тільки ті, хто звертається по допомогу. Набагато більше обирають промовчати і навіть не звертатися до лікарів.
Вже не кажучи про скарги до місцевих "правоохоронців"-колаборантів, за таке можуть і вбити. Адже насилля проти жінок підтримується комендатурою та російським командуванням.
Так, молода вихователька дитячого садочку відмовившись від співпраці з окупантами, була зґвалтована, так її намагались схилити до співпраці. А коли вона поскаржилась на військових до "поліції", її викрали і за декілька днів знайшли вбитою.
Ґвалтували та вбивали цю дівчинку начебто не рядові військові, а саме вагнерівці, саме вони найбільш скажені та агресивні. Що цілком логічно.
Дуже важко та страшно розуміти, що після деокупації кожне місто Півдня України - це нова Буча, з сотнями зниклих людей, з тисячами невідомих могил. Рахунок вже йде на десятки тисяч і це ніщо інше як геноцид українців
І це - повсюдно, по всій території України, окупованій РФ... Скільки б певні ЗМІ не розказували, що все це видумки екс-омбудсмена - це є. І це - жахлива практика для окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/b3363661
fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?
то хто це зробив РФ чи США?
Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.
Bild приводит мнение военного эксперта Роберта Кизеветтера, который говорит, что "Россия таким образом пытается всколыхнуть неопределенность среди европейского населения, с одной стороны, а с другой лишний раз указывает на возможность угрозы атак на критическую инфраструктуру".
В другой статье Bild заявляет, что подрыв осуществило якобы спецподразделение ГРУ, которое базируется в Калининграде.
"В настоящее время в совершении диверсии подозревается российская военная разведка ГРУ, 561-я бригада морской пехоты которой - чисто подводное диверсионное подразделение. Они обучены атакам на больших глубинах, а также оснащены подводными беспилотниками. Кроме того ГРУ принимает активное участие в мониторинге трубопровода. Дислоцируется бригада под Калининградом. По словам представителей НАТО, она способна совершать такие атаки. Датский эксперт Йенс Хевсгаард считает: «Россия стоит за взрывами. Они хотят оказать давление на Запад и повысить цены на газ. Главная цель - убедить Запад прекратить помогать Украине. ЦРУ предупреждало Германию о бомбардировках, а датская и шведская разведки предупреждали о готовности Путина использовать трубопроводы в качестве стратегического и геополитического оружия", - пишет Bild.
А Times, со ссылкой на источник в британском Минобороны, заявляет, что россияне устроили атаку при помощи подводного беспилотника-камикадзе, сброшенного в море за несколько недель до того, как он взорвался.
1. газ по нему не поставлялся. 2. вложено официально 9,5 ярдов валюты 3. Встряла только Германия и кредиторы. 4. Резкий всплеск цен на газ в Европе компенсирует РФ "эту шалость" ......................................................................... Вопрос, с моей стороны в ином: Какие "зелёные"(экологи) дадут после такого разрешение на прокладку труб, через свои территориальные воды?
Если РФ (можно считать официально) заявило о наличии инструмента борьбы с подводными трубопроводами, да ещё и в чужих территориальных водах?(технически это легко исполнимо с их возможностями, я думаю не зря, на прошлой неделе, было опубликовано фото выброшенного на крымский берег подводного БПЛА) По моему, в сегодняшних условиях это круче, чем объявить себя (РФ) спонсором терроризма.
Для них и той системы - это ни есть "что-то из ряда вон выходящего". И наоборот те же Рос СМИ, из этого делают "старт" для таких как "Ленка - Канистра", если этого требует их фюрер и Геббельс, отсюда и тот пример Faceless viewtopic.php?p=5490621#p5490621 . (Любые этические тормоза слетают) О чём филосовствовал ЛАД, не понимая что происходит на самом деле, и как. Как говорил Гитлер своим солдатам? ..... ... ... - За Вас отвечать буду Я!(перед господом? или людьми?)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 28 вер, 2022 19:26, всього редагувалось 1 раз.