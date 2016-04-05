Додано: Сер 28 вер, 2022 18:13

lapay написав: yanyura

А як у Вас пройшов "референдум"? А як у Вас пройшов "референдум"?

Найменший показник охочих, які хочуть стати частиною Росії, за версією загарбників, - у Херсонській області. Окупанти оголосили цифру - 87,05%.

Практически как по всей Херсонщине - поселок как будто вымер. В пятницу (базарный день) до 11 люди еще скуплялись, после никого нигде, где-то после 16 появлялись дети на площадках, взрослые после 18-ти. Сам за эти 5 дней только один раз выходил за хлебом, перебежками, переулками, постоянно оглядываясь по сторонам. В пятницу-субботу ходили по частному сектору - 2 группы по 2 женщины с урной и 2 автоматчика, в воскресенье их не было, в понедельник-вторник ходили по 5-этажкам, с урной 2 мужчин + 2 автоматчика. Все не местные. Люди сидели по домам и квартирам, двери никому не открывали, тайком выглядывая из-за занавесок, орки, видимо, были готовы к этому - постучали, покричали и шли дальше. Двери/калитки не выламывали. В мой дом не приходили.Допускаю, что были и желающие голосовать, коллаборанты есть, в своем доме (90 квартир) знаю 3 таких семьи, ну и по поселку таких знают. Наши придут, все они свое получат. Одна семья уже с вещами, еще до Харьковской операции, выехала в Крым (депутат облсовета от ОПСЖ), те, что потупее остались в поселке.- на схеме из моего поселка там трое. Пока только трое.Ну а результат был известен еще до этого шоу - 75% проголосовало, из них 80% за расею. Ну или где-то так.Из Инета: