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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2349235023512352
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:07

До конца этого года украинцы оттеснят россиян на позиции 23 февраля, а деоккупация Крыма может произойти уже к середине 2023 года.

Такое мнение высказал бывший командующий ВС США в Европе, генерал запаса Бен Ходжес.

– Это показывает, в каком безвыходном положении находится Путин. Он понимает, что положение его сил в Украине ухудшается. Это также показало, что большинство россиян действительно не хотят участвовать в войне – мы видели протесты во многих частях России, тысячи россиян пытались уехать из страны через Финляндию или Грузию.

Ходжес акцентирует, что призванным россиянам понадобятся месяцы для обучения и подготовки.

– Я очень доверяю Генштабу ВСУ. Они были очень сообразительны и хорошо спланированы и подготовились (о контрнаступлении в Харьковской области). Они продолжают усугублять российскую логистику. Я все же надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинская армия будет в Крыму.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:13

  lapay написав:yanyura
А як у Вас пройшов "референдум"?

Практически как по всей Херсонщине - поселок как будто вымер. В пятницу (базарный день) до 11 люди еще скуплялись, после никого нигде, где-то после 16 появлялись дети на площадках, взрослые после 18-ти. Сам за эти 5 дней только один раз выходил за хлебом, перебежками, переулками, постоянно оглядываясь по сторонам. В пятницу-субботу ходили по частному сектору - 2 группы по 2 женщины с урной и 2 автоматчика, в воскресенье их не было, в понедельник-вторник ходили по 5-этажкам, с урной 2 мужчин + 2 автоматчика. Все не местные. Люди сидели по домам и квартирам, двери никому не открывали, тайком выглядывая из-за занавесок, орки, видимо, были готовы к этому - постучали, покричали и шли дальше. Двери/калитки не выламывали. В мой дом не приходили.

Допускаю, что были и желающие голосовать, коллаборанты есть, в своем доме (90 квартир) знаю 3 таких семьи, ну и по поселку таких знают. Наши придут, все они свое получат. Одна семья уже с вещами, еще до Харьковской операции, выехала в Крым (депутат облсовета от ОПСЖ), те, что потупее остались в поселке.

https://www.molfar.global/blog/kherson-traitors - на схеме из моего поселка там трое. Пока только трое.

Ну а результат был известен еще до этого шоу - 75% проголосовало, из них 80% за расею. Ну или где-то так.

Из Инета:
Найменший показник охочих, які хочуть стати частиною Росії, за версією загарбників, - у Херсонській області. Окупанти оголосили цифру - 87,05%.

https://espreso.tv/rosiyani-ogolosili-r ... i-oblastey
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:20

Національна поліція України
28 сент. 2022 г.

25 лютого російські окупанти у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли 12 автомобілів. Найменша кількість влучань у транспортних засобах – 38 куль, найбільше – 178. Про це сьогодні, 28 вересня, повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко. Деталі про криваві злочини російських окупантів, записи з камер відеонагляду і спогади із пекла, в якому довелося побувати людям, - дивіться у відео.

https://www.youtube.com/watch?v=q_otmp16YKA
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:49

yanyura
Хороший взгляд на происходящее из Луганска рекомендую, просто много букаФФ:
Життя налагодилося! Луганський щоденник
28.09.2022. https://www.ostro.org/ua/lugansk/politi ... es/648114/

И Взгляд "для орков" из ГЕББЕЛЬС СМИ оркостана рекомендую, для понимания, что им вливают в голову через уши(почему то вновь всплыл в сознании Будивельник :| ) :
«Знадобляться величезні витрати та час на відновлення». Російські ЗМІ про Україну
27.09.2022 14:23.

Те, що влаштовані Росією на окупованих територіях України «референдуми» – не більш ніж фарс, уже не приховують навіть кремлівські ЗМІ. «Референдуми» ще не розпочиналися, а путінська преса вже смакувала, «що отримає Росія разом із ДНР, ЛНР, Херсонщиною та Запоріжжям», діловито прикидаючи, скільки донецького вугілля, запорізького металу та херсонських кавунів прибуде до російських комор... https://www.ostro.org/ua/general/world/articles/648110/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:58

yanyura
Дякую. Сподіваюсь, що у Вас такого немає, бо немає орків?:

Їй, як і ще двом жінкам, пощастило виїхати з окупації і дістатися до Києва, де вони проходять лікування те реабілітацію після зґвалтувань. А вже за тиждень їх мають відправити за кордон для більш професійної допомоги, тому наша глядачка захотіла швидше розповісти про те, що бачила, і що знає.

Коли їй надавали допомогу ще у Енергодарі, вона перебувала у шоковому стані, але під час спілкування з лікарями, їй розповіли, що тут ціла палата виділена під такі випадки. Оскільки близько третини жінок вагітніють і потребують особливого нагляду, бо дехто не витримує і намагається накласти на себе руки.

Рахунок зґвалтувань в Енергодарі за ці півроку вже йде на десятки, і це тільки ті, хто звертається по допомогу. Набагато більше обирають промовчати і навіть не звертатися до лікарів.

Вже не кажучи про скарги до місцевих "правоохоронців"-колаборантів, за таке можуть і вбити. Адже насилля проти жінок підтримується комендатурою та російським командуванням.

Так, молода вихователька дитячого садочку відмовившись від співпраці з окупантами, була зґвалтована, так її намагались схилити до співпраці. А коли вона поскаржилась на військових до "поліції", її викрали і за декілька днів знайшли вбитою.

Ґвалтували та вбивали цю дівчинку начебто не рядові військові, а саме вагнерівці, саме вони найбільш скажені та агресивні. Що цілком логічно.

Дуже важко та страшно розуміти, що після деокупації кожне місто Півдня України - це нова Буча, з сотнями зниклих людей, з тисячами невідомих могил. Рахунок вже йде на десятки тисяч і це ніщо інше як геноцид українців

І це - повсюдно, по всій території України, окупованій РФ... Скільки б певні ЗМІ не розказували, що все це видумки екс-омбудсмена - це є. І це - жахлива практика для окупантів. 
Джерело: https://censor.net/ua/b3363661
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 19:05

  GALeon написав:
Letusrock написав:
  fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?


то хто це зробив РФ чи США?

Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.
Bild приводит мнение военного эксперта Роберта Кизеветтера, который говорит, что "Россия таким образом пытается всколыхнуть неопределенность среди европейского населения, с одной стороны, а с другой лишний раз указывает на возможность угрозы атак на критическую инфраструктуру".

В другой статье Bild заявляет, что подрыв осуществило якобы спецподразделение ГРУ, которое базируется в Калининграде.

"В настоящее время в совершении диверсии подозревается российская военная разведка ГРУ, 561-я бригада морской пехоты которой - чисто подводное диверсионное подразделение. Они обучены атакам на больших глубинах, а также оснащены подводными беспилотниками. Кроме того ГРУ принимает активное участие в мониторинге трубопровода. Дислоцируется бригада под Калининградом. По словам представителей НАТО, она способна совершать такие атаки. Датский эксперт Йенс Хевсгаард считает: «Россия стоит за взрывами. Они хотят оказать давление на Запад и повысить цены на газ. Главная цель - убедить Запад прекратить помогать Украине. ЦРУ предупреждало Германию о бомбардировках, а датская и шведская разведки предупреждали о готовности Путина использовать трубопроводы в качестве стратегического и геополитического оружия", - пишет Bild.

А Times, со ссылкой на источник в британском Минобороны, заявляет, что россияне устроили атаку при помощи подводного беспилотника-камикадзе, сброшенного в море за несколько недель до того, как он взорвался.

1. газ по нему не поставлялся.
2. вложено официально 9,5 ярдов валюты
3. Встряла только Германия и кредиторы.
4. Резкий всплеск цен на газ в Европе компенсирует РФ "эту шалость"
.........................................................................
Вопрос, с моей стороны в ином: Какие "зелёные"(экологи) дадут после такого разрешение на прокладку труб, через свои территориальные воды?

Если РФ (можно считать официально) заявило о наличии инструмента борьбы с подводными трубопроводами, да ещё и в чужих территориальных водах?(технически это легко исполнимо с их возможностями, я думаю не зря, на прошлой неделе, было опубликовано фото выброшенного на крымский берег подводного БПЛА)
По моему, в сегодняшних условиях это круче, чем объявить себя (РФ) спонсором терроризма.
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Оперативна інформація станом на 18.00 28.09.2022 щодо російського вторгнення
Речник Генерального Штабу Збройних Сил України
https://www.youtube.com/watch?v=Wt7oEgW ... 0%A1%D0%A3
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 19:20

lapay
Попробуйте понять, что не имеем дело с людьми, в самом широком смысле слова.
Это происходит и там:
https://focus.ua/world/530878-v-moskve- ... -aktivista
В Москве силовики избили и изнасиловали гантелей антивоенного активиста
27 сентября 2022 в 19:22

Для них и той системы - это ни есть "что-то из ряда вон выходящего".
И наоборот те же Рос СМИ, из этого делают "старт" для таких как "Ленка - Канистра", если этого требует их фюрер и Геббельс, отсюда и тот пример Faceless viewtopic.php?p=5490621#p5490621 .
(Любые этические тормоза слетают)
О чём филосовствовал ЛАД, не понимая что происходит на самом деле, и как.
Как говорил Гитлер своим солдатам?
.....
...
...
- За Вас отвечать буду Я!(перед господом? или людьми?)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 28 вер, 2022 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 19:23

  Letusrock написав:
  fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?


то хто це зробив РФ чи США?

Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.


Росія кілька тижнів готувала вибух на "Північному потоці" - The Times
https://www.unian.ua/economics/energeti ... 93973.html
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