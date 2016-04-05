lapay написав:yanyura А як у Вас пройшов "референдум"?
Практически как по всей Херсонщине - поселок как будто вымер. В пятницу (базарный день) до 11 люди еще скуплялись, после никого нигде, где-то после 16 появлялись дети на площадках, взрослые после 18-ти. Сам за эти 5 дней только один раз выходил за хлебом, перебежками, переулками, постоянно оглядываясь по сторонам. В пятницу-субботу ходили по частному сектору - 2 группы по 2 женщины с урной и 2 автоматчика, в воскресенье их не было, в понедельник-вторник ходили по 5-этажкам, с урной 2 мужчин + 2 автоматчика. Все не местные. Люди сидели по домам и квартирам, двери никому не открывали, тайком выглядывая из-за занавесок, орки, видимо, были готовы к этому - постучали, покричали и шли дальше. Двери/калитки не выламывали. В мой дом не приходили.
Допускаю, что были и желающие голосовать, коллаборанты есть, в своем доме (90 квартир) знаю 3 таких семьи, ну и по поселку таких знают. Наши придут, все они свое получат. Одна семья уже с вещами, еще до Харьковской операции, выехала в Крым (депутат облсовета от ОПСЖ), те, что потупее остались в поселке.
25 лютого російські окупанти у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли 12 автомобілів. Найменша кількість влучань у транспортних засобах – 38 куль, найбільше – 178. Про це сьогодні, 28 вересня, повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко. Деталі про криваві злочини російських окупантів, записи з камер відеонагляду і спогади із пекла, в якому довелося побувати людям, - дивіться у відео.
И Взгляд "для орков" из ГЕББЕЛЬС СМИ оркостана рекомендую, для понимания, что им вливают в голову через уши(почему то вновь всплыл в сознании Будивельник ) :
«Знадобляться величезні витрати та час на відновлення». Російські ЗМІ про Україну 27.09.2022 14:23.
Те, що влаштовані Росією на окупованих територіях України «референдуми» – не більш ніж фарс, уже не приховують навіть кремлівські ЗМІ. «Референдуми» ще не розпочиналися, а путінська преса вже смакувала, «що отримає Росія разом із ДНР, ЛНР, Херсонщиною та Запоріжжям», діловито прикидаючи, скільки донецького вугілля, запорізького металу та херсонських кавунів прибуде до російських комор...https://www.ostro.org/ua/general/world/articles/648110/
yanyura Дякую. Сподіваюсь, що у Вас такого немає, бо немає орків?:
Їй, як і ще двом жінкам, пощастило виїхати з окупації і дістатися до Києва, де вони проходять лікування те реабілітацію після зґвалтувань. А вже за тиждень їх мають відправити за кордон для більш професійної допомоги, тому наша глядачка захотіла швидше розповісти про те, що бачила, і що знає.
Коли їй надавали допомогу ще у Енергодарі, вона перебувала у шоковому стані, але під час спілкування з лікарями, їй розповіли, що тут ціла палата виділена під такі випадки. Оскільки близько третини жінок вагітніють і потребують особливого нагляду, бо дехто не витримує і намагається накласти на себе руки.
Рахунок зґвалтувань в Енергодарі за ці півроку вже йде на десятки, і це тільки ті, хто звертається по допомогу. Набагато більше обирають промовчати і навіть не звертатися до лікарів.
Вже не кажучи про скарги до місцевих "правоохоронців"-колаборантів, за таке можуть і вбити. Адже насилля проти жінок підтримується комендатурою та російським командуванням.
Так, молода вихователька дитячого садочку відмовившись від співпраці з окупантами, була зґвалтована, так її намагались схилити до співпраці. А коли вона поскаржилась на військових до "поліції", її викрали і за декілька днів знайшли вбитою.
Ґвалтували та вбивали цю дівчинку начебто не рядові військові, а саме вагнерівці, саме вони найбільш скажені та агресивні. Що цілком логічно.
Дуже важко та страшно розуміти, що після деокупації кожне місто Півдня України - це нова Буча, з сотнями зниклих людей, з тисячами невідомих могил. Рахунок вже йде на десятки тисяч і це ніщо інше як геноцид українців
І це - повсюдно, по всій території України, окупованій РФ... Скільки б певні ЗМІ не розказували, що все це видумки екс-омбудсмена - це є. І це - жахлива практика для окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/b3363661
fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?
то хто це зробив РФ чи США?
Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.
Bild приводит мнение военного эксперта Роберта Кизеветтера, который говорит, что "Россия таким образом пытается всколыхнуть неопределенность среди европейского населения, с одной стороны, а с другой лишний раз указывает на возможность угрозы атак на критическую инфраструктуру".
В другой статье Bild заявляет, что подрыв осуществило якобы спецподразделение ГРУ, которое базируется в Калининграде.
"В настоящее время в совершении диверсии подозревается российская военная разведка ГРУ, 561-я бригада морской пехоты которой - чисто подводное диверсионное подразделение. Они обучены атакам на больших глубинах, а также оснащены подводными беспилотниками. Кроме того ГРУ принимает активное участие в мониторинге трубопровода. Дислоцируется бригада под Калининградом. По словам представителей НАТО, она способна совершать такие атаки. Датский эксперт Йенс Хевсгаард считает: «Россия стоит за взрывами. Они хотят оказать давление на Запад и повысить цены на газ. Главная цель - убедить Запад прекратить помогать Украине. ЦРУ предупреждало Германию о бомбардировках, а датская и шведская разведки предупреждали о готовности Путина использовать трубопроводы в качестве стратегического и геополитического оружия", - пишет Bild.
А Times, со ссылкой на источник в британском Минобороны, заявляет, что россияне устроили атаку при помощи подводного беспилотника-камикадзе, сброшенного в море за несколько недель до того, как он взорвался.
1. газ по нему не поставлялся. 2. вложено официально 9,5 ярдов валюты 3. Встряла только Германия и кредиторы. 4. Резкий всплеск цен на газ в Европе компенсирует РФ "эту шалость" ......................................................................... Вопрос, с моей стороны в ином: Какие "зелёные"(экологи) дадут после такого разрешение на прокладку труб, через свои территориальные воды?
Если РФ (можно считать официально) заявило о наличии инструмента борьбы с подводными трубопроводами, да ещё и в чужих территориальных водах?(технически это легко исполнимо с их возможностями, я думаю не зря, на прошлой неделе, было опубликовано фото выброшенного на крымский берег подводного БПЛА) По моему, в сегодняшних условиях это круче, чем объявить себя (РФ) спонсором терроризма.
Для них и той системы - это ни есть "что-то из ряда вон выходящего". И наоборот те же Рос СМИ, из этого делают "старт" для таких как "Ленка - Канистра", если этого требует их фюрер и Геббельс, отсюда и тот пример Faceless viewtopic.php?p=5490621#p5490621 . В их системе это социальный лифт(Вы, вероятно молоды и не помните "пионерок", "комсомолок",... - и их пенсионные годы, в самых кошерных районах города от ранга кого они обслуживали?) (Любые этические тормоза слетают) О чём филосовствовал ЛАД, не понимая что происходит на самом деле, и как. Как говорил Гитлер своим солдатам(Некоторые приписывают это Герингу)? ..... ... ... - За Всё буду отвечать Я!(перед господом? или людьми?)
Слідчі ФСБ за матеріалами генпрокуратури рф відкрили кримінальну справу про акт міжнародного тероризму після вибухів на "Північних потоках". Що ж, головне не вийти на самих себе. Але мені вбачається дивним робити "попереджувальний постріл" собі в ногу