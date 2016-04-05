"Дві третини українців готові знизити бажану зарплату в разі складнощів з працевлаштуванням. Є навіть такі, хто погодиться на будь-яку зарплату, яку запропонують, аби влаштуватися на роботу. Такий намір озвучили 8,1% опитаних", - сказано в дослідженні.4 часа назад
В то же время приподнесено это было в заглавии:
Українці сказали все, що думають про свої нинішні зарплати - дослідження
- Геббельс отдыхает :!:
Голод не тётка.
Границы закрыты.
Предприятия ... закрыты.
- Война.
С моей стороны как я изначально на этом акцентировал внимание - это результат отсутствия "Экономической политики Государства", и доминирование клоаки, что у нас стараются преподносить, как "развитие бизнеса" и частных интересов.
Это когда вырезается живой машиностроительный завод - а на его месте распахивают огород.
- Да, чуть не забыл - На Земле Американо-немецкой фирмы.
Значит, для рабочих будет следовать значительное послабление заработного фонда.
И те кто сейчас работает в эвакуации на Западной Украине - вынуждены будут искать путь через границу - теперь рабочие.
Батальоны "Відень", "Монако", "Баден Баден",.... уже там гроші повинні працювати.