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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Геббельсовщиной страдают и у нас:

"Дві третини українців готові знизити бажану зарплату в разі складнощів з працевлаштуванням. Є навіть такі, хто погодиться на будь-яку зарплату, яку запропонують, аби влаштуватися на роботу. Такий намір озвучили 8,1% опитаних", - сказано в дослідженні.4 часа назад

В то же время приподнесено это было в заглавии:
https://www.unian.ua/economics/other/uk ... 93784.html
Українці сказали все, що думають про свої нинішні зарплати - дослідження

- Геббельс отдыхает :!:
Голод не тётка.
Границы закрыты.
Предприятия ... закрыты.
- Война.
С моей стороны как я изначально на этом акцентировал внимание - это результат отсутствия "Экономической политики Государства", и доминирование клоаки, что у нас стараются преподносить, как "развитие бизнеса" и частных интересов.
Это когда вырезается живой машиностроительный завод - а на его месте распахивают огород.
- Да, чуть не забыл - На Земле Американо-немецкой фирмы.
Значит, для рабочих будет следовать значительное послабление заработного фонда.
И те кто сейчас работает в эвакуации на Западной Украине - вынуждены будут искать путь через границу - теперь рабочие.
Батальоны "Відень", "Монако", "Баден Баден",.... уже там гроші повинні працювати.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:43

28.09.2022/Країни, що закликали виїхати з росії своїх громадян:
США,
Болгарія,
Польща,
Естонія,
Латвія,
Румунія,
Канада.
https://24tv.ua/yaki-krayini-zaklikayut ... u_n2167228
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ТИХИЙ написав:28.09.2022/Країни, що закликали виїхати з росії своїх громадян:


щось намічається?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Росія кілька тижнів готувала вибух на "Північному потоці" - The Times


якщо це справа руських, то якщо Захід себе поважає тоді день-два і в Мордорі має"випадково" статися шось співрозмірне
бо це вже прямий напад
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:08

  Letusrock написав:
  ТИХИЙ написав:28.09.2022/Країни, що закликали виїхати з росії своїх громадян:

щось намічається?

Посольство США в мордорі (ледь знайшов першоджерело)
:arrow: https://ru.usembassy.gov/security-alert ... in-russia/
Переклад
Сповіщення безпеки для громадян США в Росії
Посольство США в Москві, Росія (27 вересня 2022 р.)
Подія: 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію своїх громадян до збройних сил на підтримку свого вторгнення в Україну. Росія може відмовити громадянам з подвійним громадянством визнавати громадянство США, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з Росії та призвати громадян із подвійним громадянством на військову службу.
Варіанти комерційних рейсів наразі вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін. Наземні маршрути на автомобілях і автобусах ще відкриті. Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть раптово стати ще більш обмеженими.
Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує в Росії, повинні негайно залишити Росію, поки залишаються обмежені варіанти комерційних поїздок. Державний департамент надає інформацію про комерційні подорожі на сторінці «Інформація для громадян США в Росії – Варіанти виїзду за межі Росії» на travel.state.gov. На цьому сайті також надається інформація про вимоги для в’їзду в сусідні країни, процедури подорожей за простроченими паспортами США за деяких обставин, а також візові вимоги для сімей, члени сім’ї яких є американськими та російськими громадянами.
Нагадуємо громадянам США, що в Росії не гарантується право на мирні зібрання та свободу слова. Уникайте будь-яких політичних чи соціальних протестів і не фотографуйте персонал служби безпеки на цих заходах. Російська влада заарештувала громадян США, які брали участь у демонстраціях.
ТИХИЙ
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