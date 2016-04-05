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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2351235223532354>
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:43

28.09.2022/Країни, що закликали виїхати з росії своїх громадян:
США,
Болгарія,
Польща,
Естонія,
Латвія,
Румунія,
Канада.
https://24tv.ua/yaki-krayini-zaklikayut ... u_n2167228
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ТИХИЙ написав:28.09.2022/Країни, що закликали виїхати з росії своїх громадян:


щось намічається?
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Росія кілька тижнів готувала вибух на "Північному потоці" - The Times


якщо це справа руських, то якщо Захід себе поважає тоді день-два і в Мордорі має"випадково" статися шось співрозмірне
бо це вже прямий напад
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:08

  Letusrock написав:
  ТИХИЙ написав:28.09.2022/Країни, що закликали виїхати з росії своїх громадян:

щось намічається?

Посольство США в мордорі (ледь знайшов першоджерело)
:arrow: https://ru.usembassy.gov/security-alert ... in-russia/
Переклад
Сповіщення безпеки для громадян США в Росії
Посольство США в Москві, Росія (27 вересня 2022 р.)
Подія: 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію своїх громадян до збройних сил на підтримку свого вторгнення в Україну. Росія може відмовити громадянам з подвійним громадянством визнавати громадянство США, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з Росії та призвати громадян із подвійним громадянством на військову службу.
Варіанти комерційних рейсів наразі вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін. Наземні маршрути на автомобілях і автобусах ще відкриті. Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть раптово стати ще більш обмеженими.
Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує в Росії, повинні негайно залишити Росію, поки залишаються обмежені варіанти комерційних поїздок. Державний департамент надає інформацію про комерційні подорожі на сторінці «Інформація для громадян США в Росії – Варіанти виїзду за межі Росії» на travel.state.gov. На цьому сайті також надається інформація про вимоги для в’їзду в сусідні країни, процедури подорожей за простроченими паспортами США за деяких обставин, а також візові вимоги для сімей, члени сім’ї яких є американськими та російськими громадянами.
Нагадуємо громадянам США, що в Росії не гарантується право на мирні зібрання та свободу слова. Уникайте будь-яких політичних чи соціальних протестів і не фотографуйте персонал служби безпеки на цих заходах. Російська влада заарештувала громадян США, які брали участь у демонстраціях.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:19

  Letusrock написав:
  ТИХИЙ написав:28.09.2022/Країни, що закликали виїхати з росії своїх громадян:

щось намічається?

МЗС Польщі (Першоджерело)
:arrow: https://www.gov.pl/web/rosja/informacje ... rozujacych
Переклад
МЗС радить уникати будь-яких поїздок до Російської Федерації у зв'язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою Російської Федерації недружньою державою.
Звертаємо вашу увагу на призупинення прямого авіасполучення між Польщею та Росією та дуже обмежені можливості подорожей до/з Польщі, відсутність або надзвичайно обмежений доступ до коштів, виділених у Польщі (наприклад, неможливість використання польських платіжних карток ), а також діяльність місцевих служб, таких як довільні затримання, обшуки мобільних телефонів і потенційна неможливість виїзду з Росії в разі подвійного громадянства.
Через значне скорочення кількості польських дипломатичних і консульських працівників у Росії можливості надання безпосередньої консульської допомоги громадянам Польщі дуже обмежені.
У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою.
Рекомендуємо стежити за оголошеннями на сайті міністерства та на сайтах представництв Польщі в Росії та повідомляти про своє перебування в системі «Одіссей».
Громадянам Польщі, які перебувають на території Російської Федерації, рекомендуємо залишити її територію доступними комерційними та приватними засобами.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:21

ТИХИЙ
Та же трактовка и у МЗС Молдавии.
https://rusia.mfa.gov.md/ru/content/%D0 ... 0%B8%D0%B7
Published on: Wed, 28/09/2022 - 16:39
В связи с вводом в действие механизма частичной мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации и проведением призывных кампаний, в том числе в частные военные структуры, Посольство Республики Молдова в Российской Федерации информирует граждан нашей страны о том, что их участие в военных действиях на территории других государств влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с национальным законодательством и международным правом.

Следует отметить, что участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях карается в нашей стране лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. В то же время лица, привлекающие, обучающие и финансирующие наемников, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Молдавские компетентные органы, в силу применимой к ним правовой базы, обязаны принимать меры по предотвращению и противодействию наемнической деятельности, а также принимать меры по выявлению и задержанию лиц, занимающихся такой деятельностью.

Призываем граждан Республики Молдова, в случае нарушения их прав, обращаться в Посольство нашей страны в Москве для оказания консульской поддержки.

В то же время, лицам с двойным гражданством следует иметь в виду, что на территории России они считаются российскими гражданами, и возможности Республики Молдова по оказанию консульской помощи ограничены.

Напоминаем, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции решительно осуждает эскалацию Россией военной агрессии против Украины, с учетом недавнего объявления частичной мобилизации и организацией незаконных, так называемых "референдумов", которые грубо нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нормы международного права.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:37

  Kudrjavuy написав:ТИХИЙ
Та же трактовка и у МЗС Молдавии.

Это жжж не спроста!
Україна отримає від США додаткову допомогу в розмірі 1,1 мільярда доларів. Крім цього, країна-союзник профінансує приблизно 18 ракетних систем HIMARS і БпЛА.
Про це з посиланням на джерела повідомляє The Washington Post.
"Останній пакет надається в рамках ініціативи сприяння безпеці України, яка фінансує контракти на закупівлю зброї та спорядження. І це доводить загальну суму допомоги США Україні майже до 17 мільярдів доларів з моменту приходу до влади адміністрації Байдена. Офіційні особи надали подробиці про пакет на умовах анонімності, оскільки він ще не був оприлюднений", - зазначає видання.
Очікується, що США офіційно оголосить про новий пакет допомоги вже сьогодні, трохи пізніше. Джерела зазначили, що це буде зроблено у зв'язку з тим, що РФ хоче оголосити про результати псевдореферендумів і анеексувати тимчасово окуповані території України.
"Пакет включає фінансування 18 ракетних комплексів High-Mobility Artillery Rocket System, або HIMARS, і боєприпасів до них, а також 12 систем Titan, які використовуються для протидії дронам. Офіційні особи заявили, що HIMARS та інші подібні системи зіграли ключову роль у бойових успіхах України в останні тижні. А росіяни використовують безпілотники іранського виробництва для ураження українських сил, що підкреслює необхідність у більшій кількості систем для протидії цій загрозі", - додали у виданні.
Крім цього, Україна отримає близько 300 автомобілів і десятки вантажівок з причепами для перевезення важкої техніки, різних радарів, засобів зв'язку і спостереження, а також іншого спорядження для військових. У пакет допомоги також включено спеціальне обородування для виявлення вибухових речовин.
https://www.washingtonpost.com/politics ... story.html
https://www.unian.ua/war/ukrajina-otrim ... 94099.html
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:49

ТИХИЙ
https://www.apsny.ge/2022/pol/1664371515.php
Палата поддержала законопроект 72-23 голосами.

Законопроект позволит финансировать правительство до 16 декабря, что даст участникам переговоров больше времени, чтобы решить свои разногласия и договориться о государственных расходах на 2023 финансовый год. Законопроект, известный как непрерывная резолюция и опубликованный поздно вечером в понедельник, позволит предотвратить так называемый шатдаун - вынужденную приостановку работы госучреждений, которая может начаться в субботу.

Среди прочего законопроект включает пакет помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками. Среди средств - $3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку; $1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, которые оказали поддержку; и $2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.

В совокупности с Британией(сегодняшнее Заявление Лиз Трасс сумма звучала больше двух ярдов), Польшей, Канадой, Литвой, Германией, Швецией, Хорватией,....
- Сума существенная.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Сподіваюсь, що у Вас такого немає, бо немає орків?:

Пока такого у нас нет. Ближайшее село, где есть орки в 5 км, и то там их всего пара десятков. Они предпочитают располагаться поближе к дорогам, которые напрямую ведут в Крым, чтобы быстрее можно было драпать. У нас бывают наездами (даже их гауляйтер поселка приезжает утром и уезжает вечером, засветло, со своими солдатами-охранниками, ни разу здесь не ночевал), как правило это один "Тигр", который медленно проезжает по улицам, или проверяет документы в магазинах или в киосочках на рынке. Массовых облав не было, как не было и обысков квартир или домов. На всех машинах номера закрыты картоном или заклеены непрозрачным скотчем, явно боятся, что их опознают по номерам.

Опаснее всего будет, когда они начнут драпать, но об этом стараюсь не думать, хотя "тревожный чемоданчик" давно собран.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Опаснее всего будет, когда они начнут драпать, но об этом стараюсь не думать, хотя "тревожный чемоданчик" давно собран.


Когда орки будут драпать? Не понятно.
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