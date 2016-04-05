США,
Болгарія,
Польща,
Естонія,
Латвія,
Румунія,
Канада.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 20:43
28.09.2022/Країни, що закликали виїхати з росії своїх громадян:
США,
Болгарія,
Польща,
Естонія,
Латвія,
Румунія,
Канада.
Додано: Сер 28 вер, 2022 20:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 28 вер, 2022 20:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 28 вер, 2022 21:08
Посольство США в мордорі (ледь знайшов першоджерело)
Переклад
Сповіщення безпеки для громадян США в Росії
Посольство США в Москві, Росія (27 вересня 2022 р.)
Подія: 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію своїх громадян до збройних сил на підтримку свого вторгнення в Україну. Росія може відмовити громадянам з подвійним громадянством визнавати громадянство США, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з Росії та призвати громадян із подвійним громадянством на військову службу.
Варіанти комерційних рейсів наразі вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін. Наземні маршрути на автомобілях і автобусах ще відкриті. Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть раптово стати ще більш обмеженими.
Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує в Росії, повинні негайно залишити Росію, поки залишаються обмежені варіанти комерційних поїздок. Державний департамент надає інформацію про комерційні подорожі на сторінці «Інформація для громадян США в Росії – Варіанти виїзду за межі Росії» на travel.state.gov. На цьому сайті також надається інформація про вимоги для в’їзду в сусідні країни, процедури подорожей за простроченими паспортами США за деяких обставин, а також візові вимоги для сімей, члени сім’ї яких є американськими та російськими громадянами.
Нагадуємо громадянам США, що в Росії не гарантується право на мирні зібрання та свободу слова. Уникайте будь-яких політичних чи соціальних протестів і не фотографуйте персонал служби безпеки на цих заходах. Російська влада заарештувала громадян США, які брали участь у демонстраціях.
Додано: Сер 28 вер, 2022 21:19
МЗС Польщі (Першоджерело)
Переклад
МЗС радить уникати будь-яких поїздок до Російської Федерації у зв'язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою Російської Федерації недружньою державою.
Звертаємо вашу увагу на призупинення прямого авіасполучення між Польщею та Росією та дуже обмежені можливості подорожей до/з Польщі, відсутність або надзвичайно обмежений доступ до коштів, виділених у Польщі (наприклад, неможливість використання польських платіжних карток ), а також діяльність місцевих служб, таких як довільні затримання, обшуки мобільних телефонів і потенційна неможливість виїзду з Росії в разі подвійного громадянства.
Через значне скорочення кількості польських дипломатичних і консульських працівників у Росії можливості надання безпосередньої консульської допомоги громадянам Польщі дуже обмежені.
У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою.
Рекомендуємо стежити за оголошеннями на сайті міністерства та на сайтах представництв Польщі в Росії та повідомляти про своє перебування в системі «Одіссей».
Громадянам Польщі, які перебувають на території Російської Федерації, рекомендуємо залишити її територію доступними комерційними та приватними засобами.
Додано: Сер 28 вер, 2022 21:21
ТИХИЙ
Та же трактовка и у МЗС Молдавии.
Додано: Сер 28 вер, 2022 21:37
Это жжж не спроста!
Україна отримає від США додаткову допомогу в розмірі 1,1 мільярда доларів. Крім цього, країна-союзник профінансує приблизно 18 ракетних систем HIMARS і БпЛА.
Про це з посиланням на джерела повідомляє The Washington Post.
"Останній пакет надається в рамках ініціативи сприяння безпеці України, яка фінансує контракти на закупівлю зброї та спорядження. І це доводить загальну суму допомоги США Україні майже до 17 мільярдів доларів з моменту приходу до влади адміністрації Байдена. Офіційні особи надали подробиці про пакет на умовах анонімності, оскільки він ще не був оприлюднений", - зазначає видання.
Очікується, що США офіційно оголосить про новий пакет допомоги вже сьогодні, трохи пізніше. Джерела зазначили, що це буде зроблено у зв'язку з тим, що РФ хоче оголосити про результати псевдореферендумів і анеексувати тимчасово окуповані території України.
"Пакет включає фінансування 18 ракетних комплексів High-Mobility Artillery Rocket System, або HIMARS, і боєприпасів до них, а також 12 систем Titan, які використовуються для протидії дронам. Офіційні особи заявили, що HIMARS та інші подібні системи зіграли ключову роль у бойових успіхах України в останні тижні. А росіяни використовують безпілотники іранського виробництва для ураження українських сил, що підкреслює необхідність у більшій кількості систем для протидії цій загрозі", - додали у виданні.
Крім цього, Україна отримає близько 300 автомобілів і десятки вантажівок з причепами для перевезення важкої техніки, різних радарів, засобів зв'язку і спостереження, а також іншого спорядження для військових. У пакет допомоги також включено спеціальне обородування для виявлення вибухових речовин.
Додано: Сер 28 вер, 2022 21:49
ТИХИЙ
В совокупности с Британией(сегодняшнее Заявление Лиз Трасс сумма звучала больше двух ярдов), Польшей, Канадой, Литвой, Германией, Швецией, Хорватией,....
- Сума существенная.
Додано: Сер 28 вер, 2022 22:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пока такого у нас нет. Ближайшее село, где есть орки в 5 км, и то там их всего пара десятков. Они предпочитают располагаться поближе к дорогам, которые напрямую ведут в Крым, чтобы быстрее можно было драпать. У нас бывают наездами (даже их гауляйтер поселка приезжает утром и уезжает вечером, засветло, со своими солдатами-охранниками, ни разу здесь не ночевал), как правило это один "Тигр", который медленно проезжает по улицам, или проверяет документы в магазинах или в киосочках на рынке. Массовых облав не было, как не было и обысков квартир или домов. На всех машинах номера закрыты картоном или заклеены непрозрачным скотчем, явно боятся, что их опознают по номерам.
Опаснее всего будет, когда они начнут драпать, но об этом стараюсь не думать, хотя "тревожный чемоданчик" давно собран.
Додано: Сер 28 вер, 2022 22:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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