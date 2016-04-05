Andrey2512 написав:Когда орки будут драпать? Не понятно.
Тогда, когда наши накопят достаточно сил и средств, чтобы повторить на Херсонщине Харьковское наступление. Заранее об этом вам никто не скажет, даже если ваша фамилия Зеленский и вы Президент Украины ("Болтун - находка для шпиона!" (с)), а когда это произойдет, вы узнаете из новостей.
Andrey2512 написав:Когда орки будут драпать? Не понятно.
Тогда, когда наши накопят достаточно сил и средств, чтобы повторить на Херсонщине Харьковское наступление. Заранее об этом вам никто не скажет, даже если ваша фамилия Зеленский и вы Президент Украины ("Болтун - находка для шпиона!" (с)), а когда это произойдет, вы узнаете из новостей.
Bobua написав:Чому ж... Невже суч.технології не можуть переважити ЯЗ минулого століття?
Хоча, таки дувує, що люди так безстрашно живуть у містах... Навіть на фронті безпечніше...
І от, якби після першої ж ЯЗ застосованої в Україні, в укр.місто, Московію за лічені години "порвали би на клапті" чимось сучасним (точні ракети, керовані метеори???), а потім ввели би на зачистку війська з Аляски і Фінляндії, якби світові показали мільйони трупів і докази, що то були "найскрєпнутіші" москвини (невиліковний сказ), то отак от просто застосуванню ЯЗ (на рівні країн) -- настав би кінець. В ідеалі навіть найвідмороженіші терористи мали би лякатись і думки про ЯЗ. Чи ще якусь застарілу зброю. Й брудну.
США не могло порвати КНДР. Бо "не поймуть". А от після удару ЯЗ (чому ви в містах, чому не на фронтах??) -- питань не буде. Ніде у світі. Бо сказ невиліковний і знищення необхідне. Ми знаємо вже давно, ще з Батурина, Голодоморів і гулагів, що у москвинів сказ (психіки?)... Світ цього не знав. І може й досі не знає... Після ЯЗ зрозуміє.
>>> Невже суч.технології не можуть переважити ЯЗ минулого століття? как айфон или тикток может переважити ЯЗ
>>> Навіть на фронті безпечніше... Чозабред? -- даже если просто отфонаря цифры прикинуть -- оно как-то совсем наоборот получается...
>>> Московію за лічені години "порвали би на клапті" чимось сучасним (точні ракети, керовані метеори???), а потім ввели би на зачистку війська з Аляски і Фінляндії
кто порвал и зачем это им нужно?
Десь читав, що нині „Земля -- то велике село...” Що роблять у селах зі скаженими??
От, напр., сусід напав на сусіда. З якихось мутних, незрозумілих причин. Чи через межу (хоч і так має невиправдано забагато земель), чи через подібність чужих дітей на себе (на диво дебільна причина -- зазвичай мордобій починається у зворотньому напрямку...)
Що робить решта села? Дивиться, спостерігає, дехто засуджує, дехто подає граблі и ломаки...
І тут, раптом, оте завелике бидло, з підозрілою піною на мордяці, загризає одне з чужих дітей... Може навіть і те, яке своїм називало. Явні, явні ознаки сказу то будуть! То що робитиме решта села? От що?? Невже чекатиме, що все саме якось розсмокчеться? І потроху відступатиме, поки бидло кусатиме наступних, і робитиме і їх скаженими... От справді так все і буде? Так в селах люди, яких всі звикли звати "селюками", так роблять? І наша Земля на рівні розвитку саме такого села?? Чи може хоч трохи розумнішого? Може ті селяни таки всі разом візьмуться за вила і сокири і хай навіть із ризиком для себе -- але таки зарубають скаженого... Бо не так все ж погано у світі, як у книзі „Куджо” Кінга. Сподіваюсь. Світ вже ворушиться: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 2878416689
Востаннє редагувалось Bobua в Чет 29 вер, 2022 00:29, всього редагувалось 1 раз.