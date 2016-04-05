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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2351235223532354
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:32

Рашистська госдупа збирається 3 жовня. Мабуть будуть *включати* до складу окуповані території.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Когда орки будут драпать? Не понятно.

Тогда, когда наши накопят достаточно сил и средств, чтобы повторить на Херсонщине Харьковское наступление. Заранее об этом вам никто не скажет, даже если ваша фамилия Зеленский и вы Президент Украины ("Болтун - находка для шпиона!" (с)), а когда это произойдет, вы узнаете из новостей.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 23:35

  detroytred написав:Рашистська госдупа збирається 3 жовня. Мабуть будуть *включати* до складу окуповані території.

Из московитянских СМИ:
Гауляйтеры всех оккупированных областей прибыли вчера(уже) в моцкву.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 23:44

  yanyura написав:
  Andrey2512 написав:Когда орки будут драпать? Не понятно.

Тогда, когда наши накопят достаточно сил и средств, чтобы повторить на Херсонщине Харьковское наступление. Заранее об этом вам никто не скажет, даже если ваша фамилия Зеленский и вы Президент Украины ("Болтун - находка для шпиона!" (с)), а когда это произойдет, вы узнаете из новостей.

Хоть здесь стоит улыбнуться :lol:
Арестовича нет, поэтому официально звучит:
https://gordonua.com/news/war/vsu-mogut ... 28446.html
А, то прозвучало в СМИ, что Арестович к полковнику, как ... . :mrgreen:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 00:20

  _hunter написав:
  Bobua написав:Чому ж...
Невже суч.технології не можуть переважити ЯЗ минулого століття?

Хоча, таки дувує, що люди так безстрашно живуть у містах... Навіть на фронті безпечніше...

І от, якби після першої ж ЯЗ застосованої в Україні, в укр.місто, Московію за лічені години "порвали би на клапті" чимось сучасним (точні ракети, керовані метеори???), а потім ввели би на зачистку війська з Аляски і Фінляндії, якби світові показали мільйони трупів і докази, що то були "найскрєпнутіші" москвини (невиліковний сказ), то отак от просто застосуванню ЯЗ (на рівні країн) -- настав би кінець. В ідеалі навіть найвідмороженіші терористи мали би лякатись і думки про ЯЗ. Чи ще якусь застарілу зброю. Й брудну.

США не могло порвати КНДР. Бо "не поймуть".
А от після удару ЯЗ (чому ви в містах, чому не на фронтах??) -- питань не буде. Ніде у світі. Бо сказ невиліковний і знищення необхідне. Ми знаємо вже давно, ще з Батурина, Голодоморів і гулагів, що у москвинів сказ (психіки?)... Світ цього не знав. І може й досі не знає... Після ЯЗ зрозуміє.


>>> Невже суч.технології не можуть переважити ЯЗ минулого століття?
как айфон или тикток может переважити ЯЗ :?:

>>> Навіть на фронті безпечніше...
Чозабред? -- даже если просто отфонаря цифры прикинуть -- оно как-то совсем наоборот получается...

>>> Московію за лічені години "порвали би на клапті" чимось сучасним (точні ракети, керовані метеори???), а потім ввели би на зачистку війська з Аляски і Фінляндії


кто порвал и зачем это им нужно? :?:



Десь читав, що нині „Земля -- то велике село...”
Що роблять у селах зі скаженими??

От, напр., сусід напав на сусіда.
З якихось мутних, незрозумілих причин. Чи через межу (хоч і так має невиправдано забагато земель), чи через подібність чужих дітей на себе (на диво дебільна причина -- зазвичай мордобій починається у зворотньому напрямку...)

Що робить решта села?
Дивиться, спостерігає, дехто засуджує, дехто подає граблі и ломаки...

І тут, раптом, оте завелике бидло, з підозрілою піною на мордяці, загризає одне з чужих дітей... Може навіть і те, яке своїм називало.
Явні, явні ознаки сказу то будуть!
То що робитиме решта села? От що?? Невже чекатиме, що все саме якось розсмокчеться? І потроху відступатиме, поки бидло кусатиме наступних, і робитиме і їх скаженими... От справді так все і буде? Так в селах люди, яких всі звикли звати "селюками", так роблять? І наша Земля на рівні розвитку саме такого села?? Чи може хоч трохи розумнішого? Може ті селяни таки всі разом візьмуться за вила і сокири і хай навіть із ризиком для себе -- але таки зарубають скаженого... Бо не так все ж погано у світі, як у книзі „Куджо” Кінга. Сподіваюсь. Світ вже ворушиться: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 2878416689
Востаннє редагувалось Bobua в Чет 29 вер, 2022 00:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 00:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Опаснее всего будет, когда они начнут драпать, но об этом стараюсь не думать

Боїтесь, що потім і не зателефонують, і листа не надійшлють, так?)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 01:36

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Letusrock написав:
то хто це зробив РФ чи США?

https://t.me/severodonetsk1934/19460


ок, мило. а думку європейців хтось питав? це ж плювок в обличча всяким шольцам / макронам, які без кінця торочили що не можна так просто взяти і відмовитися від рузького газу

Це ж троллінг..
Звісно русня пошкодила.

Апять ета ужасная нєапрєдєльоннасть... :)
sergey_sryvkin
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