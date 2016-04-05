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Додано: Сер 28 вер, 2022 22:32
Рашистська госдупа збирається 3 жовня. Мабуть будуть *включати* до складу окуповані території.
Додано: Сер 28 вер, 2022 22:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тогда, когда наши накопят достаточно сил и средств, чтобы повторить на Херсонщине Харьковское наступление. Заранее об этом вам никто не скажет, даже если ваша фамилия Зеленский и вы Президент Украины ("Болтун - находка для шпиона!" (с)), а когда это произойдет, вы узнаете из новостей.
Додано: Сер 28 вер, 2022 23:35
Додано: Сер 28 вер, 2022 23:44
Хоть здесь стоит улыбнуться
Арестовича нет, поэтому официально звучит:
А, то прозвучало в СМИ, что Арестович к полковнику, как ... .
Додано: Чет 29 вер, 2022 00:20
Десь читав, що нині „Земля -- то велике село...”
Що роблять у селах зі скаженими??
От, напр., сусід напав на сусіда.
З якихось мутних, незрозумілих причин. Чи через межу (хоч і так має невиправдано забагато земель), чи через подібність чужих дітей на себе (на диво дебільна причина -- зазвичай мордобій починається у зворотньому напрямку...)
Що робить решта села?
Дивиться, спостерігає, дехто засуджує, дехто подає граблі и ломаки...
І тут, раптом, оте завелике бидло, з підозрілою піною на мордяці, загризає одне з чужих дітей... Може навіть і те, яке своїм називало.
Явні, явні ознаки сказу то будуть!
То що робитиме решта села? От що?? Невже чекатиме, що все саме якось розсмокчеться? І потроху відступатиме, поки бидло кусатиме наступних, і робитиме і їх скаженими... От справді так все і буде? Так в селах люди, яких всі звикли звати "селюками", так роблять? І наша Земля на рівні розвитку саме такого села?? Чи може хоч трохи розумнішого? Може ті селяни таки всі разом візьмуться за вила і сокири і хай навіть із ризиком для себе -- але таки зарубають скаженого... Бо не так все ж погано у світі, як у книзі „Куджо” Кінга. Сподіваюсь. Світ вже ворушиться:
Востаннє редагувалось Bobua в Чет 29 вер, 2022 00:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 вер, 2022 00:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 29 вер, 2022 01:36
Це ж троллінг..
Звісно русня пошкодила.
Апять ета ужасная нєапрєдєльоннасть...
Додано: Чет 29 вер, 2022 03:27
Рішення надати Україні військову допомогу Ухвалили у Берліні. Зокрема, передадуть системи ППО IRIS-T і РСЗВ MARS II.
Всього список допомоги містить: - 10 мостових систем; - 3 системи середньобалкових мостів; - 90 важких причепів; - 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM (зараз доступний бюджет на ще 3 системи); - 4 САУ Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом; - 2 реактивні системи залпового вогню MARS II з боєприпасами; - 50 автомобілів MRAP DINGO; - «зимовий пакет» (термотканина, генератори, намети та харчування); - запчастини до великокаліберного кулемета М2; - 12 тягачів М1070 Oshkosh; - 12 комунікаційних електронних систем сканування/перешкод; - польовий госпіталь; - 20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах з 2000 ракетами; - 1592 снаряди 155 мм; - 255 снарядів Vulcano 155 мм; - 30000 патронів калібру 40 мм; - 6 підйомників; - 40 розширень частотного діапазону для антидронів; - 12 броньованих евакуаційних машин; - 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин; - 14 тягачів та 14 напівпричепів; - 43 дрони-розвідники; - 10 бронеавтомобілів; - 100 тис. аптечок; - 5032 переносні протитанкові засоби 200 вантажівок; - 24 системи боротьби з дронами; - 16 мостоукладальних танків BIBER.
Додано: Чет 29 вер, 2022 07:41
За крок до неймовірного перевороту думок!©
Я отут хочу перенести свої слова з іншої гілки - сюди, так як вони саме тут актуальні....
А все чому?
А все тому, що чим раз, тим більше чую тут, на форумі - заздрість і ...(ні, друге слово я зітру) - нехай просто буде заздрість.
Та і Ви думаю, помічаєте, як заздрять воїнам ЗСУ...
- заздрять їхнім зарплатам і преміям
- заздрять їхнім майбутнім документам УБД
- заздрять їхнім майбутнім пільгам(знижка на комуналку і доступна іпотека під 3%)
Заздрять... заздрять... заздрять...
Самі ж не пішли вони на фронт зразу, а бо в них 100500 причин/відмазок
А тепер ще й сміливо заявляють - "не беруть!"
А чого було зразу не піти в кінці лютого? Чи в березні?
І я от тепер хочу почути ці всі причини/відмазки від всіх охочих відповісти на це ПРОСТЕ питання
Я розумію лише одну причину - що, можливо хтось важко хворий, чи в когось хтось важко хворий з близьких родичів і немає кому його доглянути. От немає більше кому - тому та людина з цієї причини і не пішла на фронт(вона реально не могла)
А всі решта???!
Тому...
От мої слова з іншої гілки >>>>
Вибачте...
Щось знову тема не в ту колію пішла...
Може це так на мене діє війна/фронт/постійні тутешні стреси/постійна напруга/тривалість війни...
Вибачте...
п.с.
От тільки ще панове, малесеньке питаннячко - ви ж не проти?
Чому я тут, а ви - там?
Чому я тут - я знаю!
А от чому ви "там"(вдома) - я НЕ знаю?
Багато маєте аргументів?
Цікаво б всі, так би мовити "причини" почути/прочитати?
Давайте починайте, панове... - а я думаю, що кожну причину/відмазку розіб'ю вщент своїми контраргументами!!!
Додано: Чет 29 вер, 2022 08:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Успіх, а ще самі військовослужбовці заздрять іншим військовослужбовцям і намагаються робити всякі капості.
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