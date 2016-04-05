Додано: Чет 29 вер, 2022 07:41

Bobua написав: Може ті селяни таки всі разом візьмуться за вила і сокири Може ті селяни таки всі разом візьмуться за вила і сокири

Я отут хочу перенести свої слова з іншої гілки - сюди, так як вони саме тут актуальні....А все чому?А все тому, що чим раз, тим більше чую тут, на форумі - заздрість і ...(ні, друге слово я зітру) - нехай просто буде заздрість.Та і Ви думаю, помічаєте, як заздрять воїнам ЗСУ...- заздрять їхнім зарплатам і преміям- заздрять їхнім майбутнім документам УБД- заздрять їхнім майбутнім пільгам(знижка на комуналку і доступна іпотека під 3%)Заздрять... заздрять... заздрять...Самі ж не пішли вони на фронт зразу, а бо в них 100500 причин/відмазокА тепер ще й сміливо заявляють - "не беруть!"А чого було зразу не піти в кінці лютого? Чи в березні?І я от тепер хочу почути ці всі причини/відмазкиЯ розумію лише одну причину - що, можливо хтось важко хворий, чи в когось хтось важко хворий з близьких родичів і немає кому його доглянути. От немає більше кому - тому та людина з цієї причини і не пішла на фронт(вона реально не могла)Тому...От мої слова з іншої гілки >>>>Вибачте...Щось знову тема не в ту колію пішла...Може це так на мене діє війна/фронт/постійні тутешні стреси/постійна напруга/тривалість війни...Вибачте...п.с.От тільки ще панове, малесеньке питаннячко - ви ж не проти?Чому я тут, а ви - там?Чому я тут - я знаю!Багато маєте аргументів?Цікаво б всі, так би мовити "причини" почути/прочитати?Давайте починайте, панове... - а я думаю, що кожну причину/відмазку розіб'ю вщент своїми контраргументами!!!