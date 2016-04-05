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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2353235423552356>
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:- заздрять їхнім зарплатам і преміям
- заздрять їхнім майбутнім документам УБД
- заздрять їхнім майбутнім пільгам(знижка на комуналку і доступна іпотека під 3%)
Заздрять... заздрять... заздрять...
Самі ж не пішли вони на фронт зразу, а бо в них 100500 причин/відмазок

перед очима був Чорнобиль і "ліквідатори" , це якщо коротко.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:19

Niro
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:А все тому, що чим раз, тим більше чую тут, на форумі - заздрість і ...(ні, друге слово я зітру) - нехай просто буде заздрість.
Та і Ви думаю, помічаєте, як заздрять воїнам ЗСУ...
- заздрять їхнім зарплатам і преміям
- заздрять їхнім майбутнім документам УБД
- заздрять їхнім майбутнім пільгам(знижка на комуналку і доступна іпотека під 3%)
Заздрять... заздрять... заздрять...

А може ви просто тішете самі своє самолюбство? Бо якщо об'єктивно, не зрозуміло, чому саме мають заздрити
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:А може ви просто тішете самі своє самолюбство? Бо якщо об'єктивно, не зрозуміло, чому саме мають заздрити

тиловикам, катаються на машинах, рішають питання і тд і тп.
"подьедаются на продуктових базах".
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:35

  Faceless написав:
Успіх написав:А все тому, що чим раз, тим більше чую тут, на форумі - заздрість і ...(ні, друге слово я зітру) - нехай просто буде заздрість.
Та і Ви думаю, помічаєте, як заздрять воїнам ЗСУ...
- заздрять їхнім зарплатам і преміям
- заздрять їхнім майбутнім документам УБД
- заздрять їхнім майбутнім пільгам(знижка на комуналку і доступна іпотека під 3%)
Заздрять... заздрять... заздрять...

А може ви просто тішете самі своє самолюбство? Бо якщо об'єктивно, не зрозуміло, чому саме мають заздрити

Таке відчуття що він служить десь у теробороні, на блокпосту у Закарпатті.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Це ж троллінг..
Звісно русня пошкодила.


але для чого їм це? Самі від себе забрали інструмент шантажу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:44

Letusrock накручують ціну питання , діло ж до зими йде.
а може дурна агонія режиму.
Прибічники за такі зарплати і пільги нічого не роблять і даже вредят.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:57

  Faceless написав:
Успіх написав:А все тому, що чим раз, тим більше чую тут, на форумі - заздрість і ...(ні, друге слово я зітру) - нехай просто буде заздрість.
Та і Ви думаю, помічаєте, як заздрять воїнам ЗСУ...
- заздрять їхнім зарплатам і преміям
- заздрять їхнім майбутнім документам УБД
- заздрять їхнім майбутнім пільгам(знижка на комуналку і доступна іпотека під 3%)
Заздрять... заздрять... заздрять...

А може ви просто тішете самі своє самолюбство? Бо якщо об'єктивно, не зрозуміло, чому саме мають заздрити

А давайте і ви не втікайте від відповіді ;)
Просте ж питання я запитав - чому ви вдома, а не пішли на фронт?
  d44 написав:Таке відчуття що він служить десь у теробороні, на блокпосту у Закарпатті.

От давайте всі сміливо дайте відповідь на моє ПРОСТЕ питання ;)
Ви ж мужики, нє?

І ще - про Ілона Маска чули? А про Старлінк, який і в чистому полі дає інтернет?
Ні - фантастика?
  Goodman написав:перед очима був Чорнобиль і "ліквідатори" , це якщо коротко

А якщо розгорнуто - то чому саме?
Просто злякались?
(ну це хоч чесно)
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 29 вер, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:01

  d44 написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:А все тому, що чим раз, тим більше чую тут, на форумі - заздрість і ...(ні, друге слово я зітру) - нехай просто буде заздрість.
Та і Ви думаю, помічаєте, як заздрять воїнам ЗСУ...
- заздрять їхнім зарплатам і преміям
- заздрять їхнім майбутнім документам УБД
- заздрять їхнім майбутнім пільгам(знижка на комуналку і доступна іпотека під 3%)
Заздрять... заздрять... заздрять...

А може ви просто тішете самі своє самолюбство? Бо якщо об'єктивно, не зрозуміло, чому саме мають заздрити

Таке відчуття що він служить десь у теробороні, на блокпосту у Закарпатті.

Ні.
Просто Успіх нарешті почав захищатися. Від нападок.
Але тухле це діло. Програє.
Хоч герой і взагалі молодець.

Прислухався б до Хотаба...
Але має повне право поступати так, як самому хочеться. Має.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я отут хочу перенести свої слова з іншої гілки - сюди, так як вони саме тут актуальні....
А все чому?
А все тому, що чим раз, тим більше чую тут, на форумі - заздрість і ...(ні, друге слово я зітру) - нехай просто буде заздрість.
Та і Ви думаю, помічаєте, як заздрять воїнам ЗСУ...
- заздрять їхнім зарплатам і преміям
- заздрять їхнім майбутнім документам УБД
- заздрять їхнім майбутнім пільгам(знижка на комуналку і доступна іпотека під 3%)
Заздрять... заздрять... заздрять...
Самі ж не пішли вони на фронт зразу, а бо в них 100500 причин/відмазок
А тепер ще й сміливо заявляють - "не беруть!"
А чого було зразу не піти в кінці лютого? Чи в березні?

І я от тепер хочу почути ці всі причини/відмазки від всіх охочих відповісти на це ПРОСТЕ питання

Цікаво хто заздрить?
А майбутні виплати і пільги УБД - ну так подивіться, у нас в домі опалення 100 дол в міс (4200 грн). А 95% людей живуть від зарплати до зарплати (середня 8000 грн) - і це добре що вони працюють. Якщо будут УБД в будинку жить - то треба їм компенсувати ті 4200 грн - будуть платити ті які живуть від зп до зп (авбо від ломбарду до ломбарду). Де вони візьмуть ці кошти - велике питання.
BIGor
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