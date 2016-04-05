RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2353235423552356
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Просто Успіх нарешті почав захищатися. Від нападок.
Але тухле це діло. Програє.
Хоч герой і взагалі молодець.

Прислухався б до Хотаба...
Але має повне право поступати так, як самому хочеться. Має.

Та бо вже реально заграли!!!
Як на фронт - то нема кому/куча відмазок!

А як ти десь з вай-фая "Ілона Маска" напишеш пару слів - то вже думають, що ти на Гаваях!
Чи всі думають, що на фронті весь час тримаєш автомат на прицілу і не маєш часу на форум ( і то в арті!!!) - в піхоті то так, по іншому...

От зараз - туман.
Яка робота??? В сліпу гатити?
А про економію снарядів, то.... - та що тут ще говорити.
Понадивляються фільмів і думають, що тут "все по сценарію"...
  BIGor написав:будуть платити ті які живуть

То НЕ ПЛАТІТЬ - а йдіть на фронт!!!
То будуть ще й за них/за вас платити!

От ви теж - яка причина, чому ви не на фронті?
Ну, сміливо?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4016
З нами з: 18.03.21
Подякував: 166 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Де вони візьмуть ці кошти - велике питання.

Хлопці, ще раз - ви/вони ж самі вибрали "сидіти дома", а не йти на фронт!

Кажу - розумію, калік, чи в когось в родині важко хворі і доглянути нема кому - то так.
А решта?

Давайте - накидайте причин - а я їх легко розрубаю!
Ну?
- сім'я, діти?
- вдома більше користі буде, ніж на фронті
- здоров'я трохи не таке...
- не служив/без досвіду
... Ну, накидуйте варіантів?!

Ще можна сміливо заявити "дуже боюсь" - це хоч буде чесно і мужньо!
Але... - дураки хіба не бояться!

Ну, то накидуйте варіантів!
Сміливо!
ЧЕКАЮ ВІД ВСІХ ПРИЧИНИ/ВІДМАЗКИ!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4016
З нами з: 18.03.21
Подякував: 166 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:28

Успіх
Ви своїми енергійністю, оптимізмом, гумором та вдачею мабуть все ж таки переможете-(досягнете) кого(чого)-завгодно.

Унікум. Прям реальне втілення отих всих книжок по психології, успіху та тощо))
Пощастило Вашій родині та оточенню.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25594
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:32

  Faceless написав:
Успіх написав:А все тому, що чим раз, тим більше чую тут, на форумі - заздрість і ...(ні, друге слово я зітру) - нехай просто буде заздрість.
Та і Ви думаю, помічаєте, як заздрять воїнам ЗСУ...
- заздрять їхнім зарплатам і преміям
- заздрять їхнім майбутнім документам УБД
- заздрять їхнім майбутнім пільгам(знижка на комуналку і доступна іпотека під 3%)
Заздрять... заздрять... заздрять...

А може ви просто тішете самі своє самолюбство? Бо якщо об'єктивно, не зрозуміло, чому саме мають заздрити

У Долярчика обострение графоманства.
Случилось аккурат после открытия его именной шлако-ветки.
Администрация таким образом хотела слегка подчистить форум, но случилось наоборот - теперь окрыленного Доллярчика не остановить)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11480
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1562 раз.
Подякували: 3426 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 2353235423552356
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 466152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3890
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2725)
29.09.2022 10:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.