Та бо вже реально заграли!!!
Як на фронт - то нема кому/куча відмазок!
А як ти десь з вай-фая "Ілона Маска" напишеш пару слів - то вже думають, що ти на Гаваях!
Чи всі думають, що на фронті весь час тримаєш автомат на прицілу і не маєш часу на форум ( і то в арті!!!) - в піхоті то так, по іншому...
От зараз - туман.
Яка робота??? В сліпу гатити?
А про економію снарядів, то.... - та що тут ще говорити.
Понадивляються фільмів і думають, що тут "все по сценарію"...
То НЕ ПЛАТІТЬ - а йдіть на фронт!!!
То будуть ще й за них/за вас платити!
От ви теж - яка причина, чому ви не на фронті?
Ну, сміливо?