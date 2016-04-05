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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2354235523562357>
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Просто Успіх нарешті почав захищатися. Від нападок.
Але тухле це діло. Програє.
Хоч герой і взагалі молодець.

Прислухався б до Хотаба...
Але має повне право поступати так, як самому хочеться. Має.

Та бо вже реально заграли!!!
Як на фронт - то нема кому/куча відмазок!

А як ти десь з вай-фая "Ілона Маска" напишеш пару слів - то вже думають, що ти на Гаваях!
Чи всі думають, що на фронті весь час тримаєш автомат на прицілу і не маєш часу на форум ( і то в арті!!!) - в піхоті то так, по іншому...

От зараз - туман.
Яка робота??? В сліпу гатити?
А про економію снарядів, то.... - та що тут ще говорити.
Понадивляються фільмів і думають, що тут "все по сценарію"...
  BIGor написав:будуть платити ті які живуть

То НЕ ПЛАТІТЬ - а йдіть на фронт!!!
То будуть ще й за них/за вас платити!

От ви теж - яка причина, чому ви не на фронті?
Ну, сміливо?
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Де вони візьмуть ці кошти - велике питання.

Хлопці, ще раз - ви/вони ж самі вибрали "сидіти дома", а не йти на фронт!

Кажу - розумію, калік, чи в когось в родині важко хворі і доглянути нема кому - то так.
А решта?

Давайте - накидайте причин - а я їх легко розрубаю!
Ну?
- сім'я, діти?
- вдома більше користі буде, ніж на фронті
- здоров'я трохи не таке...
- не служив/без досвіду
... Ну, накидуйте варіантів?!

Ще можна сміливо заявити "дуже боюсь" - це хоч буде чесно і мужньо!
Але... - дураки хіба не бояться!

Ну, то накидуйте варіантів!
Сміливо!
ЧЕКАЮ ВІД ВСІХ ПРИЧИНИ/ВІДМАЗКИ!!!
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:28

Успіх
Ви своїми енергійністю, оптимізмом, гумором та вдачею мабуть все ж таки переможете-(досягнете) кого(чого)-завгодно.

Унікум. Прям реальне втілення отих всих книжок по психології, успіху та тощо))
Пощастило Вашій родині та оточенню.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:32

  Faceless написав:
Успіх написав:А все тому, що чим раз, тим більше чую тут, на форумі - заздрість і ...(ні, друге слово я зітру) - нехай просто буде заздрість.
Та і Ви думаю, помічаєте, як заздрять воїнам ЗСУ...
- заздрять їхнім зарплатам і преміям
- заздрять їхнім майбутнім документам УБД
- заздрять їхнім майбутнім пільгам(знижка на комуналку і доступна іпотека під 3%)
Заздрять... заздрять... заздрять...

А може ви просто тішете самі своє самолюбство? Бо якщо об'єктивно, не зрозуміло, чому саме мають заздрити

У Долярчика обострение графоманства.
Случилось аккурат после открытия его именной шлако-ветки.
Администрация таким образом хотела слегка подчистить форум, но случилось наоборот - теперь окрыленного Доллярчика не остановить)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:40

  detroytred написав:Успіх
Ви своїми енергійністю, оптимізмом, гумором та вдачею мабуть все ж таки переможете-(досягнете) кого(чого)-завгодно.

Унікум. Прям реальне втілення отих всих книжок по психології, успіху та тощо))
Пощастило Вашій родині та оточенню.

Та я розумію, що мене іноді важко зрозуміти :oops:
Але от реально накипіло...
Засуджувати, за те, що я маю можливість писати тут, чи дорікати мені, що я маю високу зарплатню, бо он платники податків...
- але, хто де спить?
- хто з своєю дружиною/дітьми вдома?
- в кого 1 шанс на тисячу, що до нього ракета прилетить, а не снаряди розриваються за 500-300-100-30метрів від тебе?
- взагалі, хто в яких умовах?
А ще йде зима попереду!!!
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коротше, сьогодні хочу дізнатись по-максимуму, які саме причини/відмазки є у наших шановних форумчан, щоб не йти на фронт?!
Питання НАДЗВИЧАЙНО ПРОСТЕ - чому ви вдома?
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 29 вер, 2022 09:51, всього редагувалось 3 разів.
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:У Долярчика обострение графоманства.
Случилось аккурат после открытия его именной шлако-ветки
+ отмечен в Указе Президента
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:52

  Успіх написав:
  BIGor написав:Де вони візьмуть ці кошти - велике питання.

Хлопці, ще раз - ви/вони ж самі вибрали "сидіти дома", а не йти на фронт!

Кажу - розумію, калік, чи в когось в родині важко хворі і доглянути нема кому - то так.
А решта?

Давайте - накидайте причин - а я їх легко розрубаю!
Ну?
- сім'я, діти?
- вдома більше користі буде, ніж на фронті
- здоров'я трохи не таке...
- не служив/без досвіду
... Ну, накидуйте варіантів?!

Ще можна сміливо заявити "дуже боюсь" - це хоч буде чесно і мужньо!
Але... - дураки хіба не бояться!

Ну, то накидуйте варіантів!
Сміливо!
ЧЕКАЮ ВІД ВСІХ ПРИЧИНИ/ВІДМАЗКИ!!!


друже, досить тут бахвалитися і графоманити. за те, що робите в зсу - респект, а за все інше - ...
от не можу ніяк зрозуміти, ви справді не розумієте чи свідомо ігноруєте те, що в зсу взяли стільки люду, скільки необхідно і скільки можуть прогодувати / забезпечити. не більше і не менше, а рівно стільки. якщо необхідно на поточний момент х людей, то навіщо туди брати 2х людей? щоб тільки потішити вас? ви розумієте, що той додатковий х потрібно вдягнути, нагодувати, озброїти, виплатити грошове забезпечення? і все заради того, щоб хтось потішився? за який (б)уй то все організувати, якщо зараз заледве все спроможні потягнути????
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А якщо розгорнуто - то чому саме?
Просто злякались?
(ну це хоч чесно)

Братина, ти випив і не закусив і одразу в мережу?
ВСІМ НЕЛЬЗЯ НА ФРОНТ. Це коротко і ясно.
Читай не форуми , а військову доктрину, закони та декрети.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А давайте і ви не втікайте від відповіді
Просте ж питання я запитав - чому ви вдома, а не пішли на фронт?

Мені повісток не приходило. Ви ж теж не добровольцем пішли ніби?

То тепер ви давайте відповідь - кого саме ви мали на увазі під "заздрисниками" на форумі? Якщо раптом мої аргументи, що 3% іпотека, на яку ви так сподіваєтесь, масовою не буде і взяти пару смартів для оренди за неї не вийде - то змушений вас розчарувати - це не з заздрості. Я був би тільки радий, якби частина військових змогла вирішити свої житлові проблеми за допомогою цієї програми, але, на жаль, масова її реаліхація для військових - утопія, ну а щодо моєї позиції, що ця програма не для створення комусь пасивного орендного бізнесу - просто принципова. Про інші пункти навіть говорити нема сенсу
Faceless
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