Додано: Чет 29 вер, 2022 10:24

wild.tomcat написав: друже, досить тут бахвалитися і графоманити. за те, що робите в зсу - респект, а за все інше - ...

от не можу ніяк зрозуміти, ви справді не розумієте чи свідомо ігноруєте те, що в зсу взяли стільки люду, скільки необхідно і скільки можуть прогодувати / забезпечити. не більше і не менше, а рівно стільки. якщо необхідно на поточний момент х людей, то навіщо туди брати 2х людей? щоб тільки потішити вас? ви розумієте, що той додатковий х потрібно вдягнути, нагодувати, озброїти, виплатити грошове забезпечення? і все заради того, щоб хтось потішився? за який (б)уй то все організувати, якщо зараз заледве все спроможні потягнути???? друже, досить тут бахвалитися і графоманити. за те, що робите в зсу - респект, а за все інше - ...от не можу ніяк зрозуміти, ви справді не розумієте чи свідомо ігноруєте те, що в зсу взяли стільки люду, скільки необхідно і скільки можуть прогодувати / забезпечити. не більше і не менше, а рівно стільки. якщо необхідно на поточний момент х людей, то навіщо туди брати 2х людей? щоб тільки потішити вас? ви розумієте, що той додатковий х потрібно вдягнути, нагодувати, озброїти, виплатити грошове забезпечення? і все заради того, щоб хтось потішився? за який (б)уй то все організувати, якщо зараз заледве все спроможні потягнути????

Goodman написав: Братина, ти випив і не закусив і одразу в мережу?

ВСІМ НЕЛЬЗЯ НА ФРОНТ. Це коротко і ясно.

Читай не форуми , а військову доктрину, закони та декрети Братина, ти випив і не закусив і одразу в мережу?ВСІМ НЕЛЬЗЯ НА ФРОНТ. Це коротко і ясно.Читай не форуми , а військову доктрину, закони та декрети

Faceless написав: Мені повісток не приходило. Ви ж теж не добровольцем пішли ніби? Мені повісток не приходило. Ви ж теж не добровольцем пішли ніби?

Faceless написав: То тепер ви давайте відповідь - кого саме ви мали на увазі під "заздрисниками" на форумі? Якщо раптом мої аргументи, що 3% іпотека, на яку ви так сподіваєтесь, масовою не буде і взяти пару смартів для оренди за неї не вийде - то змушений вас розчарувати - це не з заздрості. Я був би тільки радий, якби частина військових змогла вирішити свої житлові проблеми за допомогою цієї програми, але, на жаль, масова її реаліхація для військових - утопія, ну а щодо моєї позиції, що ця програма не для створення комусь пасивного орендного бізнесу - просто принципова. Про інші пункти навіть говорити нема сенсу То тепер ви давайте відповідь - кого саме ви мали на увазі під "заздрисниками" на форумі? Якщо раптом мої аргументи, що 3% іпотека, на яку ви так сподіваєтесь, масовою не буде і взяти пару смартів для оренди за неї не вийде - то змушений вас розчарувати - це не з заздрості. Я був би тільки радий, якби частина військових змогла вирішити свої житлові проблеми за допомогою цієї програми, але, на жаль, масова її реаліхація для військових - утопія, ну а щодо моєї позиції, що ця програма не для створення комусь пасивного орендного бізнесу - просто принципова. Про інші пункти навіть говорити нема сенсу

1. Тоді нах ті, що залишились вдома/в теплих ліжках з дружиною/дітьми... - вказують як жити/воювати тим, хто пішли на фронт?2. Ну добре, вже набрали - тоді питання, як ви(якщо вам 18...60) і інші тутешні - НЕ попали в ЗСУ в перші ж дні?То ясно, що всі на фронті - не будуть, але мене цікавить, як так вийшло, що ви і майже всі тутешні - не потрапили в ЗСУ в перші дні?Не прийшла повістка, а самому йти - "та ну його нах"?Але запитайте тут будь-кого військового, що відмазатись в мене було 100500 можливостей, але - я пішов на фронт!(повістка не прийшла мені в руки, а на квартиру батьків - міг проігнорувати!(бо я там лише прописаний) Далі, міг відкупитись/довідку зробити і т.д.і т. п.) Аналогічно і тепер у відпустці міг довідку зробити і закосити - але ж ні! Обняв дружину і дітей і пішов на фронт!Тож - вам повістка не прийшла, а само НЕ було бажання, так?А відповідь моя проста - НЕ ВАША СПРАВА як саме я буду використовувати СВОЇ кошти і ЗАСЛУЖЕНІ пільги!(будь то іпотека під 3%, чи знижка на комуналку)А якщо - я цього не заслужив, то так і напишіть! І приїдьте сюди до мене і покажете мені, як треба воювати/як треба заслужити!