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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:11
Путін хоче, щоб українці спілкувались російською мовою.
Чи всі це розуміють?
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:24
wild.tomcat написав:
друже, досить тут бахвалитися і графоманити. за те, що робите в зсу - респект, а за все інше - ...
от не можу ніяк зрозуміти, ви справді не розумієте чи свідомо ігноруєте те, що в зсу взяли стільки люду, скільки необхідно і скільки можуть прогодувати / забезпечити. не більше і не менше, а рівно стільки. якщо необхідно на поточний момент х людей, то навіщо туди брати 2х людей? щоб тільки потішити вас? ви розумієте, що той додатковий х потрібно вдягнути, нагодувати, озброїти, виплатити грошове забезпечення? і все заради того, щоб хтось потішився? за який (б)уй то все організувати, якщо зараз заледве все спроможні потягнути????
1. Тоді нах ті, що залишились вдома/в теплих ліжках з дружиною/дітьми... - вказують як жити/воювати тим, хто пішли на фронт?
2. Ну добре, вже набрали - тоді питання, як ви(якщо вам 18...60) і інші тутешні - НЕ попали в ЗСУ в перші ж дні?
Goodman написав:
Братина, ти випив і не закусив і одразу в мережу?
ВСІМ НЕЛЬЗЯ НА ФРОНТ. Це коротко і ясно.
Читай не форуми , а військову доктрину, закони та декрети
То ясно, що всі на фронті - не будуть, але мене цікавить, як так вийшло, що ви і майже всі тутешні - не потрапили в ЗСУ в перші дні?
Не прийшла повістка, а самому йти - "та ну його нах"?
Faceless написав:
Мені повісток не приходило. Ви ж теж не добровольцем пішли ніби?
Але запитайте тут будь-кого військового, що відмазатись в мене було 100500 можливостей, але - я пішов на фронт!
(повістка не прийшла мені в руки, а на квартиру батьків - міг проігнорувати!(бо я там лише прописаний) Далі, міг відкупитись/довідку зробити і т.д.і т. п.) Аналогічно і тепер у відпустці міг довідку зробити і закосити - але ж ні! Обняв дружину і дітей і пішов на фронт!
Тож - вам повістка не прийшла, а само НЕ було бажання, так?
Faceless написав:
То тепер ви давайте відповідь - кого саме ви мали на увазі під "заздрисниками" на форумі? Якщо раптом мої аргументи, що 3% іпотека, на яку ви так сподіваєтесь, масовою не буде і взяти пару смартів для оренди за неї не вийде - то змушений вас розчарувати - це не з заздрості. Я був би тільки радий, якби частина військових змогла вирішити свої житлові проблеми за допомогою цієї програми, але, на жаль, масова її реаліхація для військових - утопія, ну а щодо моєї позиції, що ця програма не для створення комусь пасивного орендного бізнесу - просто принципова. Про інші пункти навіть говорити нема сенсу
А відповідь моя проста - НЕ ВАША СПРАВА як саме я буду використовувати СВОЇ кошти і ЗАСЛУЖЕНІ пільги!(будь то іпотека під 3%, чи знижка на комуналку)
А якщо - я цього не заслужив, то так і напишіть! І приїдьте сюди до мене і покажете мені, як треба воювати/як треба заслужити!
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:30
Успіх написав: BIGor написав:
Де вони візьмуть ці кошти - велике питання.
Хлопці, ще раз - ви/вони ж самі вибрали "сидіти дома", а не йти на фронт!
Кажу - розумію, калік, чи в когось в родині важко хворі і доглянути нема кому - то так.
А решта?
Давайте - накидайте причин - а я їх легко розрубаю!
Ну?
- сім'я, діти?
- вдома більше користі буде, ніж на фронті
- здоров'я трохи не таке...
- не служив/без досвіду
... Ну, накидуйте варіантів?!
Ще можна сміливо заявити "дуже боюсь" - це хоч буде чесно і мужньо!
Але... - дураки хіба не бояться!
Ну, то накидуйте варіантів!
Сміливо!
ЧЕКАЮ ВІД ВСІХ ПРИЧИНИ/ВІДМАЗКИ!!!
пропоную на цьому зупинитись, бо далі ваш потік свідомості змінить ставлення до вашої особи на негативне. починае складатись враження, що це саме ви заздрите тим, кого не покликали до армії.
25 лютого в черзі за зброєю в Києві було багато людей, але з великої черги шукали військових з досвідом бойових дій. тому когось призвали, а когось ні. мій знайомий з великим артеріальним тиском пішов добровольцем і швидко повернувся з паралізованою половиною тіла, чи є від цьго користь країні чи його родині?
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:38
Успіх написав: wild.tomcat написав:
друже, досить тут бахвалитися і графоманити. за те, що робите в зсу - респект, а за все інше - ...
от не можу ніяк зрозуміти, ви справді не розумієте чи свідомо ігноруєте те, що в зсу взяли стільки люду, скільки необхідно і скільки можуть прогодувати / забезпечити. не більше і не менше, а рівно стільки. якщо необхідно на поточний момент х людей, то навіщо туди брати 2х людей? щоб тільки потішити вас? ви розумієте, що той додатковий х потрібно вдягнути, нагодувати, озброїти, виплатити грошове забезпечення? і все заради того, щоб хтось потішився? за який (б)уй то все організувати, якщо зараз заледве все спроможні потягнути????
1. Тоді нах ті, що залишились вдома/в теплих ліжках з дружиною/дітьми... - вказують як жити/воювати тим, хто пішли на фронт?
2. Ну добре, вже набрали - тоді питання, як ви(якщо вам 18...60) і інші тутешні - НЕ попали в ЗСУ в перші ж дні?
Goodman написав:
Братина, ти випив і не закусив і одразу в мережу?
ВСІМ НЕЛЬЗЯ НА ФРОНТ. Це коротко і ясно.
Читай не форуми , а військову доктрину, закони та декрети
То ясно, що всі на фронті - не будуть, але мене цікавить, яка так вийшло, що ви і майже всі тутешні - не потрапили в ЗСУ в перші дні?
Не прийшла повістка, а самому йти - "та ну його нах"?
Faceless написав:
Мені повісток не приходило. Ви ж теж не добровольцем пішли ніби?
Але запитайте тут будь-кого військового, що відмазатись в мене було 100500 можливостей, але - я пішов на фронт!
(повістка не прийшла мені в руки, а на квартиру батьків - міг проігнорува! Далі, міг відкупитись/довідку зробити і т.д.і т. п.) Аналогічно і тепер у відпустці міг довідку зробити і закосити - але ж ні! Обняв дружину і дітей і пішов на фронт!
Тож - вам повістка не прийшла, а само НЕ було бажання, так?
Faceless написав:
То тепер ви давайте відповідь - кого саме ви мали на увазі під "заздрисниками" на форумі? Якщо раптом мої аргументи, що 3% іпотека, на яку ви так сподіваєтесь, масовою не буде і взяти пару смартів для оренди за неї не вийде - то змушений вас розчарувати - це не з заздрості. Я був би тільки радий, якби частина військових змогла вирішити свої житлові проблеми за допомогою цієї програми, але, на жаль, масова її реаліхація для військових - утопія, ну а щодо моєї позиції, що ця програма не для створення комусь пасивного орендного бізнесу - просто принципова. Про інші пункти навіть говорити нема сенсу
А відповідь моя проста - НЕ ВАША СПРАВА як саме я буду використовувати СВОЇ кошти і ЗАСЛУЖЕНІ пільги!(будь то іпотека під 3%, чи знижка на комуналку)
А якщо - я цього не заслужив, то так і напишіть! І приїдьте сюди до мене і покажете мені, як треба воювати/як треба заслужити!
та заспокойтеся ви вже нарешті, займіться справою якоюсь нарешті. може це життя потім врятує вам.
на фронт багато хто не попав тому що поки що не кликали. саме так, поки що не кликали. самі не йдуть. але і ви, на що вам тут вже вказували, не самі пішли. і не факт, що, якби не повістка. то самі і пішли б, так же ж?
. так що не має чого тут хвилю гнати. спробуйте нарешті зрозуміти, на додачу до всього, що на фронт всі не помістяться, якшо навіть раптом виявлять таке бажання. і збройні сили всіх прийняти не зможуть і відповідно забезпечити.
і ваші пільги та зп тут нікого не цікавлять і не хвилюють. я, принаймні, такого тут не побачив, щоб хтось цим переймався.
заспокойтеся вже, "вже якраз на часі" (с)...
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:51
Успіх написав:
А відповідь моя проста - НЕ ВАША СПРАВА як саме я буду використовувати СВОЇ кошти і ЗАСЛУЖЕНІ пільги!(будь то іпотека під 3%, чи знижка на комуналку)
Ок, я вам дійсно не можу нічого вказувати, і явної заборони на то немає (зараз переглянув і постанови і закон щодо порядку здешевлення). Але знайшов цікаву річ, але відповім вже в іншій темі
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Додано: Чет 29 вер, 2022 11:07
Slon_Nosov написав:
мій знайомий з великим артеріальним тиском пішов добровольцем і швидко повернувся з паралізованою половиною тіла, чи є від цьго користь країні чи його родині?
Знав, що буде про здоров'я))
Але ваш знайомий молодець - хоч спробував!👍
От і я - спробував
- бо якщо б я тоді(в лютому) проходив би воєнну комісію по здоров'ю - 100% я б її не пройшов!(починаючи з шлунка і, хоча б завершуючи задухою і тошнотою при інтенсивній пробіжці, наприклад, метрів 300 в броніку) А мені ж то ще далеко до 50р
wild.tomcat написав:
і ваші пільги та зп тут нікого не цікавлять і не хвилюють. я, принаймні, такого тут не побачив, щоб хтось цим переймався.
заспокойтеся вже, "вже якраз на часі" (с)..
Ну, ви не бачите - а я бачу))
Як тут/на інших гілках пишуть/думають, що я на Гаваях, а отримую таку високу зарплату/премію! - бо як же так??? - що по всьому фронту немає з'язку/інтернету, а про Старлінк від Ілона Маска - то певно тільки "на картинках" вони бачили))
І ніхто ж не повірить, що я вже двічі з ще одним побратимом під'єднували Старлінк( вкопуючи в яму оту прямокутну антену трошечки нижче рівня землі) ще в липні!
Але ні, це фантастика, синку!©
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Додано: Чет 29 вер, 2022 11:11
Faceless написав: Успіх написав:
А відповідь моя проста - НЕ ВАША СПРАВА як саме я буду використовувати СВОЇ кошти і ЗАСЛУЖЕНІ пільги!(будь то іпотека під 3%, чи знижка на комуналку)
Ок, я вам дійсно не можу нічого вказувати, і явної заборони на то немає (зараз переглянув і постанови і закон щодо порядку здешевлення). Але знайшов цікаву річ, але відповім вже в іншій темі
Ну, хоч з цим погодились👍
А в якій темі? Про іпотеку?
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