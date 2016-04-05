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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2352235323542355
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:44

Letusrock накручують ціну питання , діло ж до зими йде.
а може дурна агонія режиму.
Прибічники за такі зарплати і пільги нічого не роблять і даже вредят.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 10:11

Путін хоче, щоб українці спілкувались російською мовою.
Чи всі це розуміють?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:24

ЗСУ - не все на передовой. Некоторых на две, три недели выводят в тыл на отдых. Сидят в пом. и нечем заняться. Одни кричат, другие бегают по помещению, а некоторые как УСПИХ спокойно сидят на форуме и пишут. Поэтому ему респект за то что пишет не под одеялом, а воюет защищая утиных.. дома))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 29 вер, 2022 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:30

  Игорь Алексеевич написав:ЗСУ - не все на передовой. Некоторых на две, три недели выводят в тыл на отдых. Сидят в пом. и нечем заняться. Одни кричат, другие бегают по помещению, а некоторые как УСПИХ спокойно сидят на форуме и пишут. Поэтому ему респект за то что пишет не под одеялом и воюет, защищая утиных.. дома))

Та воно так і є!👍

А також, дуууууже рідко, але і на вогневій в арти бувають відносно нормальні умови(коли знаходишся в нормальному бетоні ;) ) - а на полях/в посадках то так, таких умов немає... :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:57

Мені соромно за тих, хто нападає на Успіха. Щоб Ви там не вигадували, ті хто хотіли - вже воюють, а ті хто ні, вигадують собі якісь виправдання й не наважуються навіть собі зізнатися... Я відношуся до останніх, нажаль, та хоч визнаю це...
Успіх, дякую тобі і таким як ти. Слава Україні!
kip71
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kip71 написав:Успіх, дякую тобі і таким як ти. Слава Україні!

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Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:23

  kip71 написав:Мені соромно за тих, хто нападає на Успіха. Щоб Ви там не вигадували, ті хто хотіли - вже воюють, а ті хто ні, вигадують собі якісь виправдання й не наважуються навіть собі зізнатися... Я відношуся до останніх, нажаль, та хоч визнаю це...
Успіх, дякую тобі і таким як ти. Слава Україні!

+100
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:31

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:38

с такой модерацией пропадает желание посещать форум...
вероятно стоит задача добить полудохлый сайт.
Slon_Nosov
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