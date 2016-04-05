Letusrock накручують ціну питання , діло ж до зими йде.
а може дурна агонія режиму.
Прибічники за такі зарплати і пільги нічого не роблять і даже вредят.
|
|
|
Додано: Чет 29 вер, 2022 08:44
Letusrock накручують ціну питання , діло ж до зими йде.
а може дурна агонія режиму.
Прибічники за такі зарплати і пільги нічого не роблять і даже вредят.
Додано: Чет 29 вер, 2022 10:11
Путін хоче, щоб українці спілкувались російською мовою.
Чи всі це розуміють?
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:24
ЗСУ - не все на передовой. Некоторых на две, три недели выводят в тыл на отдых. Сидят в пом. и нечем заняться. Одни кричат, другие бегают по помещению, а некоторые как УСПИХ спокойно сидят на форуме и пишут. Поэтому ему респект за то что пишет не под одеялом, а воюет защищая утиных.. дома))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 29 вер, 2022 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:30
Та воно так і є!👍
А також, дуууууже рідко, але і на вогневій в арти бувають відносно нормальні умови(коли знаходишся в нормальному бетоні ) - а на полях/в посадках то так, таких умов немає...
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:57
Мені соромно за тих, хто нападає на Успіха. Щоб Ви там не вигадували, ті хто хотіли - вже воюють, а ті хто ні, вигадують собі якісь виправдання й не наважуються навіть собі зізнатися... Я відношуся до останніх, нажаль, та хоч визнаю це...
Успіх, дякую тобі і таким як ти. Слава Україні!
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:23
+100
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:38
с такой модерацией пропадает желание посещать форум...
вероятно стоит задача добить полудохлый сайт.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|