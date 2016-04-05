|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 29 вер, 2022 08:44
Letusrock накручують ціну питання , діло ж до зими йде.
а може дурна агонія режиму.
Прибічники за такі зарплати і пільги нічого не роблять і даже вредят.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5392
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 723 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 10:11
Путін хоче, щоб українці спілкувались російською мовою.
Чи всі це розуміють?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23008
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1464 раз.
- Подякували: 2419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:24
ЗСУ - не все на передовой. Некоторых на две, три недели выводят в тыл на отдых. Сидят в пом. и нечем заняться. Одни кричат, другие бегают по помещению, а некоторые как УСПИХ спокойно сидят на форуме и пишут. Поэтому ему респект за то что пишет не под одеялом, а воюет защищая утиных.. дома))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 29 вер, 2022 12:22, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5844
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:30
Игорь Алексеевич написав:
ЗСУ - не все на передовой. Некоторых на две, три недели выводят в тыл на отдых. Сидят в пом. и нечем заняться. Одни кричат, другие бегают по помещению, а некоторые как УСПИХ
спокойно сидят на форуме и пишут. Поэтому ему респект за то что пишет не под одеялом и воюет, защищая утиных.. дома))
Та воно так і є!👍
А також, дуууууже рідко, але і на вогневій в арти бувають відносно нормальні умови(коли знаходишся в нормальному бетоні
) - а на полях/в посадках то так, таких умов немає...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4014
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:57
Мені соромно за тих, хто нападає на Успіха. Щоб Ви там не вигадували, ті хто хотіли - вже воюють, а ті хто ні, вигадують собі якісь виправдання й не наважуються навіть собі зізнатися... Я відношуся до останніх, нажаль, та хоч визнаю це...
Успіх, дякую тобі і таким як ти. Слава Україні!
-
kip71
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 12.09.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:20
kip71 написав:
Успіх, дякую тобі і таким як ти. Слава Україні!
приєднуюсь
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:23
kip71 написав:
Мені соромно за тих, хто нападає на Успіх
а. Щоб Ви там не вигадували, ті хто хотіли - вже воюють, а ті хто ні, вигадують собі якісь виправдання й не наважуються навіть собі зізнатися... Я відношуся до останніх, нажаль, та хоч визнаю це...
Успіх, дякую тобі і таким як ти. Слава Україні!
+100
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5844
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:31
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14221
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:38
с такой модерацией пропадает желание посещать форум...
вероятно стоит задача добить полудохлый сайт.
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 903 раз.
- Подякували: 673 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 вер, 2022 13:13
kip71 написав:
Мені соромно за тих, хто нападає на Успіх
а. Щоб Ви там не вигадували, ті хто хотіли - вже воюють, а ті хто ні, вигадують собі якісь виправдання й не наважуються навіть собі зізнатися... Я відношуся до останніх, нажаль, та хоч визнаю це...
Успіх, дякую тобі і таким як ти. Слава Україні!
Дякую!
Героям слава!
Ти хоч чесно написав👍 - це теж мужньо!👍
Letusrock написав: kip71 написав:
Успіх, дякую тобі і таким як ти. Слава Україні!
приєднуюсь
Дякую!👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4014
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|104310
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|466170
|
|
|1
|3890
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|