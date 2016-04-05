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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2353235423552356
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:25

  Hotab написав:
  yanyura написав:Опаснее всего будет, когда они начнут драпать, но об этом стараюсь не думать

Боїтесь, що потім і не зателефонують, і листа не надійшлють, так?)))

Не столько боюсь смерти (достаточно пожил), сколько оказаться придавленным под обломками и медленно умирать. Лучше сразу.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Украинцы нам больше не братья, не надо их жалеть!" Откровения на РосТВ


Собственно, и до этого не жалели ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:34

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:Це ж троллінг..
Звісно русня пошкодила.


але для чого їм це? Самі від себе забрали інструмент шантажу

Це вже не інструмент шантажу, бо європа вже відмовляється від їх газу.

Ви забули, що вони самі перекрили спочатку ті потоки, і сказали щось типу - ой, турбіна внєзапна паламалась.

А тепер треба штрафи платити за невиконання контрактів з постачання, ось і влаштували "форс-мажор"
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:35

  kip71 написав:Мені соромно за тих, хто нападає на Успіха. Щоб Ви там не вигадували, ті хто хотіли - вже воюють, а ті хто ні, вигадують собі якісь виправдання й не наважуються навіть собі зізнатися... Я відношуся до останніх, нажаль, та хоч визнаю це...
Успіх, дякую тобі і таким як ти. Слава Україні!

А нам соромно за нього. Вже вісім років соромно...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:37

  sergey_sryvkin написав:
  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:Це ж троллінг..
Звісно русня пошкодила.


але для чого їм це? Самі від себе забрали інструмент шантажу

Це вже не інструмент шантажу, бо європа вже відмовляється від їх газу.

Ви забули, що вони самі перекрили спочатку ті потоки, і сказали щось типу - ой, турбіна внєзапна паламалась.

А тепер треба штрафи платити за невиконання контрактів з постачання, ось і влаштували "форс-мажор"

ще й екологічну катастрофу
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:10

  sergey_sryvkin написав:
  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:Це ж троллінг..
Звісно русня пошкодила.


але для чого їм це? Самі від себе забрали інструмент шантажу

Це вже не інструмент шантажу, бо європа вже відмовляється від їх газу.

Ви забули, що вони самі перекрили спочатку ті потоки, і сказали щось типу - ой, турбіна внєзапна паламалась.

А тепер треба штрафи платити за невиконання контрактів з постачання, ось і влаштували "форс-мажор"


шоб штрафы назначить надо еще суды выграть. рф позицию обозначила - швеция и швейцария присоединились к санкциям, их суды несправедливые, беспристрастность утрачена. но то такое. не могу понять какой форс-мажор светил газпрому по сп-2. нафига его взрывать из-за форс-мажора. или так до кучи ?
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:12

  sergey_sryvkin написав:
  kip71 написав:Мені соромно за тих, хто нападає на Успіха. Щоб Ви там не вигадували, ті хто хотіли - вже воюють, а ті хто ні, вигадують собі якісь виправдання й не наважуються навіть собі зізнатися... Я відношуся до останніх, нажаль, та хоч визнаю це...
Успіх, дякую тобі і таким як ти. Слава Україні!

А нам соромно за нього. Вже вісім років соромно...


Люди, майте совість, б-ласка, та елементарну повагу до військових! Успіх в окопі, захищає наше мирне життя, хоча б через це стуліть пельки та "не помічайте" його повідомлення, якщо вони вас дратують.
У Херсонську область позавчора понаїхало 2000 мобіків із Севастополя і ЗСУ доведеться з ними розібратися. Ваше цькування Успіха - це зайва нервова напруга для нього з усіма наслідками для ефективності роботи, тому це ваша праця на ворога.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:21

  fler написав:
  sergey_sryvkin написав:А нам соромно за нього. Вже вісім років соромно...


Люди, майте совість, б-ласка, та елементарну повагу до військових! Успіх в окопі, захищає наше мирне життя, хоча б через це стуліть пельки та "не помічайте" його повідомлення, якщо вони вас дратують.
У Херсонську область позавчора понаїхало 2000 мобіків із Севастополя і ЗСУ доведеться з ними розібратися. Ваше цькування Успіха - це зайва нервова напруга для нього з усіма наслідками для ефективності роботи, тому це ваша праця на ворога.

Розумієте, коли такі як Долярчик починають хизуватись, які вони славні вояки, а ви тут на форумі - криси тилові.
То такім одразу б"ють по морді. За те що, дуже високо несе себе та принижує інших.
Тому, немає ніякого цькування Долярчика

Коли війна, то вклад кожного важливий. Хтось на фронті, хтось в тилу працює, платить податки, донатить волонтерам, які доставляють необхідне на фронт
pesikot
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