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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 вер, 2022 17:37
pesikot написав:
Розумієте, коли такі як Долярчик починають хизуватись, які вони славні вояки, а ви тут на форумі - криси тилові.
То такім одразу б"ють по морді. За те що, дуже високо несе себе та принижує інших.
Тому, немає ніякого цькування ДолярчикаКоли війна, то вклад кожного важливий. Хтось на фронті, хтось в тилу працює, платить податки, донатить волонтерам, які доставляють необхідне на фронт
Читаю гілку з самого початку і жодного разу не бачив щоб Успіх когось принижував першим.
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AlexMotel
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Додано: Чет 29 вер, 2022 17:47
AlexMotel написав:
Битва триває, далі тільки сила, тим паче ви можете спокійно виїхати до своїх і там любить своє нове болото (С) ... а можете вийти на зустріч Успіху і відстояти своє право на полі бою, що не так? Все просто!
Що за потік свідомості? Взагалі нічого не зрозумів
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 29 вер, 2022 18:17
sergey_sryvkin написав: AlexMotel написав:
Битва триває, далі тільки сила, тим паче ви можете спокійно виїхати до своїх і там любить своє нове болото (С) ... а можете вийти на зустріч Успіху і відстояти своє право на полі бою, що не так? Все просто!
Що за потік свідомості? Взагалі нічого не зрозумів
Тоді пишіть ясніше,чого вам вісім років соромно за нього(Успіха)
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AlexMotel
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Додано: Чет 29 вер, 2022 18:21
«В Білорусі на військовому аеродромі Лунінець - це кордон Рівненської області, 50 км від державного кордону з Україно - продовжуються заходи з розбудови аеродрому. Проводиться ремонт старих будівель та споруд, казармених приміщень для військовослужбовців, гуртожитків для особового складу, складських приміщень та ні., що ймовірно вказує на наміри довготривалого використання його інфраструктури в тому числі підрозділами зс країни-агресора», - зазначив Громов.
Крім того, на території білоруського аеродрому Зяблівка, що у 25 км від Чернігівщини, також тривають інженерні роботи. Продовжує прибувати зенітно-ракетний дивізіон С-400, а також низка радіолокаційних станцій.
В районі Саковичі, що в 180 км від кордону з Житомирською областю, відмічені елементи ракетного дивізіону «Іскандер».
Також тривають заходи щодо готовності білоруської залізниці до перевезення військ.
Під керівництвом осіб з ПВК «вагнер» триває підготовка співробітників білоруського приватного охоронного підприємства «Гарт сервіс». Дана організація з’явилась в білорусі у 2020 році перед виборами та масовими протестами. Указ лукашенка дозволив співробітникам цієї структури застосовувати вогнепальну зброю. Його функції близькі до ПВК «вагнер».
Громов також повідомив, що на тлі проведення у рф мобілізації до білорусі з метою втекти від призову за період з 22 до 25 вересня авіасполученням прибуло понад 3300 чоловіків.
ГУР МО повідомило, що у білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих військових з рф.
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fler
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Додано: Чет 29 вер, 2022 18:24
fler
Є думки.
Звідки інфо ?
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pesikot
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Додано: Чет 29 вер, 2022 18:26
AlexMotel написав: sergey_sryvkin написав: AlexMotel написав:
Битва триває, далі тільки сила, тим паче ви можете спокійно виїхати до своїх і там любить своє нове болото (С) ... а можете вийти на зустріч Успіху і відстояти своє право на полі бою, що не так? Все просто!
Що за потік свідомості? Взагалі нічого не зрозумів
Тоді пишіть ясніше,чого вам вісім років соромно за нього(Успіха)
А ви хіба були відсутні весь цей час?.. це людина, що закликала у фінансові піраміди, збиралась віддати путлєру те що йому треба, щоб закінчити війну, та й просто пустобріх.
Давно в бані, але його часто цитують.
І ні в яких окопах він не сидить, якщо ви не зрозуміли.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 18:34
pesikot написав:fler
Звідки інфо ?
З офіційних новин.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 18:37
fler написав: pesikot написав:fler
Звідки інфо ?
З офіційних новин.
Яких саме ?
Пані, ми не на Привозі
Давайте підтверждення
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