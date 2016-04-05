pesikot написав:Розумієте, коли такі як Долярчик починають хизуватись, які вони славні вояки, а ви тут на форумі - криси тилові. То такім одразу б"ють по морді. За те що, дуже високо несе себе та принижує інших. Тому, немає ніякого цькування Долярчика
Коли війна, то вклад кожного важливий. Хтось на фронті, хтось в тилу працює, платить податки, донатить волонтерам, які доставляють необхідне на фронт
Читаю гілку з самого початку і жодного разу не бачив щоб Успіх когось принижував першим.
AlexMotel написав:Битва триває, далі тільки сила, тим паче ви можете спокійно виїхати до своїх і там любить своє нове болото (С) ... а можете вийти на зустріч Успіху і відстояти своє право на полі бою, що не так? Все просто!
Що за потік свідомості? Взагалі нічого не зрозумів
AlexMotel написав:Битва триває, далі тільки сила, тим паче ви можете спокійно виїхати до своїх і там любить своє нове болото (С) ... а можете вийти на зустріч Успіху і відстояти своє право на полі бою, що не так? Все просто!
Що за потік свідомості? Взагалі нічого не зрозумів
Тоді пишіть ясніше,чого вам вісім років соромно за нього(Успіха)
«В Білорусі на військовому аеродромі Лунінець - це кордон Рівненської області, 50 км від державного кордону з Україно - продовжуються заходи з розбудови аеродрому. Проводиться ремонт старих будівель та споруд, казармених приміщень для військовослужбовців, гуртожитків для особового складу, складських приміщень та ні., що ймовірно вказує на наміри довготривалого використання його інфраструктури в тому числі підрозділами зс країни-агресора», - зазначив Громов. Крім того, на території білоруського аеродрому Зяблівка, що у 25 км від Чернігівщини, також тривають інженерні роботи. Продовжує прибувати зенітно-ракетний дивізіон С-400, а також низка радіолокаційних станцій. В районі Саковичі, що в 180 км від кордону з Житомирською областю, відмічені елементи ракетного дивізіону «Іскандер». Також тривають заходи щодо готовності білоруської залізниці до перевезення військ. Під керівництвом осіб з ПВК «вагнер» триває підготовка співробітників білоруського приватного охоронного підприємства «Гарт сервіс». Дана організація з’явилась в білорусі у 2020 році перед виборами та масовими протестами. Указ лукашенка дозволив співробітникам цієї структури застосовувати вогнепальну зброю. Його функції близькі до ПВК «вагнер». Громов також повідомив, що на тлі проведення у рф мобілізації до білорусі з метою втекти від призову за період з 22 до 25 вересня авіасполученням прибуло понад 3300 чоловіків. ГУР МО повідомило, що у білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих військових з рф.
AlexMotel написав:Битва триває, далі тільки сила, тим паче ви можете спокійно виїхати до своїх і там любить своє нове болото (С) ... а можете вийти на зустріч Успіху і відстояти своє право на полі бою, що не так? Все просто!
Що за потік свідомості? Взагалі нічого не зрозумів
Тоді пишіть ясніше,чого вам вісім років соромно за нього(Успіха)
А ви хіба були відсутні весь цей час?.. це людина, що закликала у фінансові піраміди, збиралась віддати путлєру те що йому треба, щоб закінчити війну, та й просто пустобріх. Давно в бані, але його часто цитують. І ні в яких окопах він не сидить, якщо ви не зрозуміли.
sergey_sryvkin написав:А ви хіба були відсутні весь цей час?.. це людина, що закликала у фінансові піраміди, збиралась віддати путлєру те що йому треба, щоб закінчити війну, та й просто пустобріх. Давно в бані, але його часто цитують. І ні в яких окопах він не сидить, якщо ви не зрозуміли.
Ми точно про долярчика-Успіха зараз спілкуємось, щоб не гризти лікті потім? По призову пішов в ряди ЗСУ далі як розподіл був туди і попав, зараз десь на правому березі Дніпра в артилерії, тягне службу як навчили, зовсім не військова людина, але виконує поставлені задачі, що тут можна поправити? Всі довоєнні "заслуги" в минулому, від призову не відкосив, цього уже досить щоб поважати.Особливо з ним не знайомий.
До речі, вже знайшла і "думки" з цього приводу: https://tsn.ua/ato/putin-hoche-perekinu ... 68179.html Білорусь готується прийняти велику кількість російського особового складу (170 тисяч) і техніки. Усе тому, що президент РФ Володимир Путін планує вдарити по двох напрямках логістики в Україні- Волині та Києву. "І взимку, коли замерзнуть болота і стануть прохідними для техніки, слід чекати на "гостей". Генеральний штаб України прекрасно це розуміє і на "гостей" чекають".