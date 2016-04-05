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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2356235723582359>
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:В Білорусі на військовому аеродромі Лунінець - це кордон Рівненської області, 50 км від державного кордону з Україно - продовжуються заходи з розбудови аеродрому.

будь-яка спроба повторного нападу на Київ це погано для нас, а якщо паралельно буде атака на Ковель з спробою відсікти Західну Україну це викличе як мінімум жахливу паніку і хаос серед мирного населення, знову штурм кордонів, не кажучи про зрив постачання зброї, палива та іншого
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:09

fler
А хто такий Сазонов ?
Якій він офіційний ?

Та й посилатися на Г+Г вже давно - таке собі
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:11

  AlexMotel написав:
  sergey_sryvkin написав:А ви хіба були відсутні весь цей час?.. це людина, що закликала у фінансові піраміди, збиралась віддати путлєру те що йому треба, щоб закінчити війну, та й просто пустобріх.
Давно в бані, але його часто цитують.
І ні в яких окопах він не сидить, якщо ви не зрозуміли.

Ми точно про долярчика-Успіха зараз спілкуємось, щоб не гризти лікті потім?
По призову пішов в ряди ЗСУ далі як розподіл був туди і попав, зараз десь на правому березі Дніпра в артилерії, тягне службу як навчили, зовсім не військова людина, але виконує поставлені задачі, що тут можна поправити? Всі довоєнні "заслуги" в минулому, від призову не відкосив, цього уже досить щоб поважати.Особливо з ним не знайомий.

Щось мені здається, що це клон Долярчика ...
Може і здається ... перехрещусь ... на всяк випадок
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:18

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:40

  yanyura написав:Не столько боюсь смерти (достаточно пожил), сколько оказаться придавленным под обломками и медленно умирать. Лучше сразу.

Подобный пресс - сильно угнетает и плохо сказывается на здоровье.
По факту сам себя загоняешь ...
Для себя, дабы хотя бы иметь трезвый разум и пригодное к чему то тело - стал искать физические работы, что позволяют отвлечь голову от дурных мыслей.
Сад, огород, ... - это классика.
Те, кто меня в этом "не понимали" ... - уже нет в живых.
А от судьбы не уйдёшь.
Инет то же плохо влияет на пищеварение :cry: :D
Поэтому нет хандре - а проще всего самостоятельно, пока не ударили морозы, и если позволяет почва копать бункер(это увы не глупость, а прежде всего терапевтический эффект).
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:и если позволяет почва копать бункер

у нас вдома така терапія не прокатить, рівень грунтових вод осінню буквально 30 см, будь-який бункер стає миттєво басейном
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:48

  Letusrock написав:
  Kudrjavuy написав:и если позволяет почва копать бункер

у нас вдома така терапія не прокатить, рівень грунтових вод осінню буквально 30 см, будь-який бункер стає миттєво басейном

То коліть дрова
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:52

  Letusrock написав:
  Kudrjavuy написав:и если позволяет почва копать бункер

у нас вдома така терапія не прокатить, рівень грунтових вод осінню буквально 30 см, будь-який бункер стає миттєво басейном

Ви обидва не праві
Бункер не викопаете, бо там потрібна вентиляція - це по-перше
По-друге, потрібно мати два вихода з бункеру, якщо завалить, мають бути якісь шанси
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:53

  Letusrock написав:
  Kudrjavuy написав:и если позволяет почва копать бункер

у нас вдома така терапія не прокатить, рівень грунтових вод осінню буквально 30 см, будь-який бункер стає миттєво басейном

Суть в другом!
В постоянной и равномерной физической нагрузке, на свежем воздухе, что не зависимо будет благоприятно влиять на общее состояние.
Может что-то изменить пускай делает равномерно и стабильно без вреда здоровью.
К которой есть какой то интерес и польза.
"режим"
Именно состояние постоянного угнетения - действует хуже, чем сами проблемы.
Необходимо быть "немного глупым" и внутренне жизнерадостным.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:03

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  Kudrjavuy написав:и если позволяет почва копать бункер

у нас вдома така терапія не прокатить, рівень грунтових вод осінню буквально 30 см, будь-який бункер стає миттєво басейном

Ви обидва не праві
Бункер не викопаете, бо там потрібна вентиляція - це по-перше
По-друге, потрібно мати два вихода з бункеру, якщо завалить, мають бути якісь шанси

:shock: :lol: Вы, уже стараетесь забрать "хлеб" у Будивельника?
(Нет украинца, который в душе не был бы строителем "своего дома")

Если на судьбе написано то https://t.me/dnipropetrovskaODA/1996
Это можно показать на примере Днепра, а что происходит в зоне боёв,...
Не знаю, у нас последние дня два - полный фарш, с авиацией, и пр.
Орки фактически форсирую перемалывание наших у Донецка. https://liveuamap.com/uk :cry:
Так, что все надежды на Харьковское направление - если там ладиться пускай наши форсируют освобождение.
Kudrjavuy
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