fler написав:В Білорусі на військовому аеродромі Лунінець - це кордон Рівненської області, 50 км від державного кордону з Україно - продовжуються заходи з розбудови аеродрому.
будь-яка спроба повторного нападу на Київ це погано для нас, а якщо паралельно буде атака на Ковель з спробою відсікти Західну Україну це викличе як мінімум жахливу паніку і хаос серед мирного населення, знову штурм кордонів, не кажучи про зрив постачання зброї, палива та іншого
sergey_sryvkin написав:А ви хіба були відсутні весь цей час?.. це людина, що закликала у фінансові піраміди, збиралась віддати путлєру те що йому треба, щоб закінчити війну, та й просто пустобріх. Давно в бані, але його часто цитують. І ні в яких окопах він не сидить, якщо ви не зрозуміли.
Ми точно про долярчика-Успіха зараз спілкуємось, щоб не гризти лікті потім? По призову пішов в ряди ЗСУ далі як розподіл був туди і попав, зараз десь на правому березі Дніпра в артилерії, тягне службу як навчили, зовсім не військова людина, але виконує поставлені задачі, що тут можна поправити? Всі довоєнні "заслуги" в минулому, від призову не відкосив, цього уже досить щоб поважати.Особливо з ним не знайомий.
Щось мені здається, що це клон Долярчика ... Може і здається ... перехрещусь ... на всяк випадок
yanyura написав:Не столько боюсь смерти (достаточно пожил), сколько оказаться придавленным под обломками и медленно умирать. Лучше сразу.
Подобный пресс - сильно угнетает и плохо сказывается на здоровье. По факту сам себя загоняешь ... Для себя, дабы хотя бы иметь трезвый разум и пригодное к чему то тело - стал искать физические работы, что позволяют отвлечь голову от дурных мыслей. Сад, огород, ... - это классика. Те, кто меня в этом "не понимали" ... - уже нет в живых. А от судьбы не уйдёшь. Инет то же плохо влияет на пищеварение Поэтому нет хандре - а проще всего самостоятельно, пока не ударили морозы, и если позволяет почва копать бункер(это увы не глупость, а прежде всего терапевтический эффект).
Kudrjavuy написав:и если позволяет почва копать бункер
у нас вдома така терапія не прокатить, рівень грунтових вод осінню буквально 30 см, будь-який бункер стає миттєво басейном
Суть в другом! В постоянной и равномерной физической нагрузке, на свежем воздухе, что не зависимо будет благоприятно влиять на общее состояние. Может что-то изменить пускай делает равномерно и стабильно без вреда здоровью. К которой есть какой то интерес и польза. "режим" Именно состояние постоянного угнетения - действует хуже, чем сами проблемы. Необходимо быть "немного глупым" и внутренне жизнерадостным.
Kudrjavuy написав:и если позволяет почва копать бункер
у нас вдома така терапія не прокатить, рівень грунтових вод осінню буквально 30 см, будь-який бункер стає миттєво басейном
Ви обидва не праві Бункер не викопаете, бо там потрібна вентиляція - це по-перше По-друге, потрібно мати два вихода з бункеру, якщо завалить, мають бути якісь шанси
Вы, уже стараетесь забрать "хлеб" у Будивельника? (Нет украинца, который в душе не был бы строителем "своего дома")
Если на судьбе написано то https://t.me/dnipropetrovskaODA/1996 Это можно показать на примере Днепра, а что происходит в зоне боёв,... Не знаю, у нас последние дня два - полный фарш, с авиацией, и пр. Орки фактически форсирую перемалывание наших у Донецка. https://liveuamap.com/uk Так, что все надежды на Харьковское направление - если там ладиться пускай наши форсируют освобождение.