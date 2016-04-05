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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 вер, 2022 20:11
pesikot написав:
Щось мені здається, що це клон Долярчика ...
Може і здається ... перехрещусь ... на всяк випадок
Ні, точно не клон.
Згоден з тим, що тут на форумі уже є своя ієрархія, свої "розборки" по фінансам,аналітика і т.п. Коли потрібно щось почитати про фінаналітику, то тут є що пережовувати, та й народ тут доволі цікавий,це моя думка.
З початку вторгнення ця гілка номер один , тут живі люди з усієї України, багато чого можно почути раніше чим в новинах.
Успіх на війні,воює,виконує свій обов'язок, повага йому...і все,крапка!
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AlexMotel
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Додано: Чет 29 вер, 2022 20:20
AlexMotel написав: pesikot написав:
Щось мені здається, що це клон Долярчика ...
Може і здається ... перехрещусь ... на всяк випадок
Ні, точно не клон.
Згоден з тим, що тут на форумі уже є своя ієрархія, свої "розборки" по фінансам,аналітика і т.п. Коли потрібно щось почитати про фінаналітику, то тут є що пережовувати, та й народ тут доволі цікавий,це моя думка.
З початку вторгнення ця гілка номер один , тут живі люди з усієї України, багато чого можно почути раніше чим в новинах.
Успіх на війні,воює,виконує свій обов'язок, повага йому...і все,крапка
!
386 сообщений з 2008 года
Если у кого сломался календарь, то сейчас 2022
И точка ? Всё, как в РФ, "вкусно и точка".
Серьёзно ?
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pesikot
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