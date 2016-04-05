RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2356235723582359
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:11

  pesikot написав:Щось мені здається, що це клон Долярчика ...
Може і здається ... перехрещусь ... на всяк випадок

Ні, точно не клон.
Згоден з тим, що тут на форумі уже є своя ієрархія, свої "розборки" по фінансам,аналітика і т.п. Коли потрібно щось почитати про фінаналітику, то тут є що пережовувати, та й народ тут доволі цікавий,це моя думка.
З початку вторгнення ця гілка номер один , тут живі люди з усієї України, багато чого можно почути раніше чим в новинах.
Успіх на війні,воює,виконує свій обов'язок, повага йому...і все,крапка!
AlexMotel
 
Повідомлень: 386
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:20

  AlexMotel написав:
  pesikot написав:Щось мені здається, що це клон Долярчика ...
Може і здається ... перехрещусь ... на всяк випадок

Ні, точно не клон.
Згоден з тим, що тут на форумі уже є своя ієрархія, свої "розборки" по фінансам,аналітика і т.п. Коли потрібно щось почитати про фінаналітику, то тут є що пережовувати, та й народ тут доволі цікавий,це моя думка.
З початку вторгнення ця гілка номер один , тут живі люди з усієї України, багато чого можно почути раніше чим в новинах.
Успіх на війні,воює,виконує свій обов'язок, повага йому...і все,крапка!

386 сообщений з 2008 года
Если у кого сломался календарь, то сейчас 2022

И точка ? Всё, как в РФ, "вкусно и точка".
Серьёзно ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7206
З нами з: 31.08.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 2356235723582359
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104321
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 466194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3893
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1691)
29.09.2022 21:20
ФОП (273)
29.09.2022 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.