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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2357235823592360>
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:11

  pesikot написав:Щось мені здається, що це клон Долярчика ...
Може і здається ... перехрещусь ... на всяк випадок

Ні, точно не клон.
Згоден з тим, що тут на форумі уже є своя ієрархія, свої "розборки" по фінансам,аналітика і т.п. Коли потрібно щось почитати про фінаналітику, то тут є що пережовувати, та й народ тут доволі цікавий,це моя думка.
З початку вторгнення ця гілка номер один , тут живі люди з усієї України, багато чого можно почути раніше чим в новинах.
Успіх на війні,воює,виконує свій обов'язок, повага йому...і все,крапка!
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:20

  AlexMotel написав:
  pesikot написав:Щось мені здається, що це клон Долярчика ...
Може і здається ... перехрещусь ... на всяк випадок

Ні, точно не клон.
Згоден з тим, що тут на форумі уже є своя ієрархія, свої "розборки" по фінансам,аналітика і т.п. Коли потрібно щось почитати про фінаналітику, то тут є що пережовувати, та й народ тут доволі цікавий,це моя думка.
З початку вторгнення ця гілка номер один , тут живі люди з усієї України, багато чого можно почути раніше чим в новинах.
Успіх на війні,воює,виконує свій обов'язок, повага йому...і все,крапка!

386 сообщений з 2008 года
Если у кого сломался календарь, то сейчас 2022

И точка ? Всё, как в РФ, "вкусно и точка".
Серьёзно ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уперше в історії ЗСУ провели успішну операцію з оточення ворога - експерт https://www.unian.ua/war/upershe-v-isto ... 95188.html
Котел у Лимані. Наближається велика поразка Росії https://ua.korrespondent.net/ukraine/ev ... azka-rosii
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:39

  pesikot написав:
  AlexMotel написав:
  pesikot написав:Щось мені здається, що це клон Долярчика ...
Може і здається ... перехрещусь ... на всяк випадок

Ні, точно не клон.
Згоден з тим, що тут на форумі уже є своя ієрархія, свої "розборки" по фінансам,аналітика і т.п. Коли потрібно щось почитати про фінаналітику, то тут є що пережовувати, та й народ тут доволі цікавий,це моя думка.
З початку вторгнення ця гілка номер один , тут живі люди з усієї України, багато чого можно почути раніше чим в новинах.
Успіх на війні,воює,виконує свій обов'язок, повага йому...і все,крапка!

386 сообщений з 2008 года
Если у кого сломался календарь, то сейчас 2022

И точка ? Всё, как в РФ, "вкусно и точка".
Серьёзно ?

Так з 2008 року, був валютний кредит, шукав інфо.
Не фантантазуйте, до третього коліна знаю свій рід,це Сумщина, потім Полтавщина.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:55

У Дніпрі від обстрілу загинула сім'я – на руїнах будинку їх чекав уцілілий пес Крим :(

http://life.pravda.com.ua/society/2022/09/29/250647/

без слёз нельзя читать....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:57

Завтра Зеленский созывает РНБО.
По ТВ сказали будет какое то кардинальное решение в стране.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:59

  Ой+ написав:Уперше в історії ЗСУ провели успішну операцію з оточення ворога - експерт https://www.unian.ua/war/upershe-v-isto ... 95188.html
Котел у Лимані. Наближається велика поразка Росії https://ua.korrespondent.net/ukraine/ev ... azka-rosii

Не кажи "Гоп!", аж доки не перестрибнеш.
Ви мабудь неуважно читали:
Якщо українські сили візьмуть окупантів у котел,...

На форумі такі вже були, ще за правобережну группіровку...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 21:09

  AlexMotel написав:Так з 2008 року, був валютний кредит, шукав інфо.

Сегодня, получил "интересные бумаги" - если петрушка, с гопотой тупо кидал всех и всё на бабки, то эти эту "тему", для кредиторов - топят в официальном геноциде - "сегрегации" населения Украины по признаку профессиональной деятельности, в праве на Жизнь и Здоровье.
"Деньги" - кто украл, тот и сбежал. :mrgreen:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 21:23

  Kudrjavuy написав:
  AlexMotel написав:Так з 2008 року, був валютний кредит, шукав інфо.

Сегодня, получил "интересные бумаги" - если петрушка, с гопотой тупо кидал всех и всё на бабки, то эти эту "тему", для кредиторов - топят в официальном геноциде - "сегрегации" населения Украины по признаку профессиональной деятельности, в праве на Жизнь и Здоровье.
"Деньги" - кто украл, тот и сбежал. :mrgreen:

Та кредит вже закритий років 5 назад.
Кудрявий, ви ще один шедевр форума, без злоби... :)
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 21:31

AlexMotel 8) :lol: - это нормально.
Мне по жизни приходилось общаться с самой разношёрстной публикой.

Фокус, разыгранный в Крыму с "российскими зарплатами" в 14м вновь повторяют:
https://sprotyv.info/news/putin-vsih-pe ... ih-viplat/
.................................................................................
Але це не всі сюрпризи, які підготувала російська влада для російського «гарматного м‘яса». Хоч пропагандисти і запевняють новоприбулих, що вони нестимуть службу на території «новопроголошених республік» за великі гроші, а не повідомляють, що після «возз’єднання» ТОТ із рф виплати за російським законодавством припиняться. І воюватимуть «могилізовані» за символічну «мінімалку».
........................................

И это есть ТАК! :mrgreen:
Kudrjavuy
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