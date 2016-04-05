pesikot написав:Щось мені здається, що це клон Долярчика ... Може і здається ... перехрещусь ... на всяк випадок
Ні, точно не клон. Згоден з тим, що тут на форумі уже є своя ієрархія, свої "розборки" по фінансам,аналітика і т.п. Коли потрібно щось почитати про фінаналітику, то тут є що пережовувати, та й народ тут доволі цікавий,це моя думка. З початку вторгнення ця гілка номер один , тут живі люди з усієї України, багато чого можно почути раніше чим в новинах. Успіх на війні,воює,виконує свій обов'язок, повага йому...і все,крапка!
pesikot написав:Щось мені здається, що це клон Долярчика ... Може і здається ... перехрещусь ... на всяк випадок
Ні, точно не клон. Згоден з тим, що тут на форумі уже є своя ієрархія, свої "розборки" по фінансам,аналітика і т.п. Коли потрібно щось почитати про фінаналітику, то тут є що пережовувати, та й народ тут доволі цікавий,це моя думка. З початку вторгнення ця гілка номер один , тут живі люди з усієї України, багато чого можно почути раніше чим в новинах. Успіх на війні,воює,виконує свій обов'язок, повага йому...і все,крапка!
386 сообщений з 2008 года Если у кого сломался календарь, то сейчас 2022
И точка ? Всё, как в РФ, "вкусно и точка". Серьёзно ?
pesikot написав:Щось мені здається, що це клон Долярчика ... Може і здається ... перехрещусь ... на всяк випадок
Ні, точно не клон. Згоден з тим, що тут на форумі уже є своя ієрархія, свої "розборки" по фінансам,аналітика і т.п. Коли потрібно щось почитати про фінаналітику, то тут є що пережовувати, та й народ тут доволі цікавий,це моя думка. З початку вторгнення ця гілка номер один , тут живі люди з усієї України, багато чого можно почути раніше чим в новинах. Успіх на війні,воює,виконує свій обов'язок, повага йому...і все,крапка!
386 сообщений з 2008 года Если у кого сломался календарь, то сейчас 2022
И точка ? Всё, как в РФ, "вкусно и точка". Серьёзно ?
Так з 2008 року, був валютний кредит, шукав інфо. Не фантантазуйте, до третього коліна знаю свій рід,це Сумщина, потім Полтавщина.
AlexMotel написав:Так з 2008 року, був валютний кредит, шукав інфо.
Сегодня, получил "интересные бумаги" - если петрушка, с гопотой тупо кидал всех и всё на бабки, то эти эту "тему", для кредиторов - топят в официальном геноциде - "сегрегации" населения Украины по признаку профессиональной деятельности, в праве на Жизнь и Здоровье. "Деньги" - кто украл, тот и сбежал.
AlexMotel написав:Так з 2008 року, був валютний кредит, шукав інфо.
Сегодня, получил "интересные бумаги" - если петрушка, с гопотой тупо кидал всех и всё на бабки, то эти эту "тему", для кредиторов - топят в официальном геноциде - "сегрегации" населения Украины по признаку профессиональной деятельности, в праве на Жизнь и Здоровье. "Деньги" - кто украл, тот и сбежал.
Та кредит вже закритий років 5 назад. Кудрявий, ви ще один шедевр форума, без злоби...
AlexMotel - это нормально. Мне по жизни приходилось общаться с самой разношёрстной публикой.
Фокус, разыгранный в Крыму с "российскими зарплатами" в 14м вновь повторяют:
https://sprotyv.info/news/putin-vsih-pe ... ih-viplat/ ................................................................................. Але це не всі сюрпризи, які підготувала російська влада для російського «гарматного м‘яса». Хоч пропагандисти і запевняють новоприбулих, що вони нестимуть службу на території «новопроголошених республік» за великі гроші, а не повідомляють, що після «возз’єднання» ТОТ із рф виплати за російським законодавством припиняться. І воюватимуть «могилізовані» за символічну «мінімалку». ........................................