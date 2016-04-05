Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 вер, 2022 22:14
Kudrjavuy написав:
История на Северном потоке не закончилась!
Закачалось и над "Турецким потоком"!
https://www.svoboda.org/a/niderlandy-ot ... 8CIdRF7sFM
У розпорядженні журналістів видання опинилися внутрішні документи South Stream Transport B.V. Це нідерландська донька Газпрому, яка займається експлуатацією та обслуговуванням газопроводу «Турецький потік». З документів випливає, що
газопровід фактично мав бути зупинений 17 вересня, а це означає, що Угорщина та Сербія можуть залишитись практично без газу.
Брюссель Орбану ничего не забыл!
Теперь проясняется, что за "24 ярда зеленью" появились в бюджете Турции.
Kudrjavuy
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Додано: Чет 29 вер, 2022 22:23
Игорь Алексеевич написав:
По ТВ сказали будет какое то кардинальное решение в стране.
Даже не представляю что могут объявить... Тотальная мобилизация?
Andrey2512
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Додано: Чет 29 вер, 2022 22:57
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
По ТВ сказали будет какое то кардинальное решение в стране.
Даже не представляю что могут объявить... Тотальная мобилизация?
Не помешало бы. Резервы как минимум должны формироваться.
Zebra
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Додано: Чет 29 вер, 2022 23:00
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
По ТВ сказали будет какое то кардинальное решение в стране.
Даже не представляю что могут объявить... Тотальная мобилизация?
Тобто пункти можуть бути самі різні та багато, але (або кратко) суть одна -- все для фронта, все для перемоги?
Краще б, якщо кардинальне рішення нарешті прийняли партнери...
Хоча б по зброї.
А може це і наголосять завтра.
detroytred
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Додано: Чет 29 вер, 2022 23:24
Zebra написав:
Не помешало бы.
викотять інструкцію та алгоритм дій на рахунок застосування яз
Goodman
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