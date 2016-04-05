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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2358235923602361>
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:14

  Kudrjavuy написав:История на Северном потоке не закончилась!

Закачалось и над "Турецким потоком"!
https://www.svoboda.org/a/niderlandy-ot ... 8CIdRF7sFM
У розпорядженні журналістів видання опинилися внутрішні документи South Stream Transport B.V. Це нідерландська донька Газпрому, яка займається експлуатацією та обслуговуванням газопроводу «Турецький потік». З документів випливає, що газопровід фактично мав бути зупинений 17 вересня, а це означає, що Угорщина та Сербія можуть залишитись практично без газу.

Брюссель Орбану ничего не забыл!

Теперь проясняется, что за "24 ярда зеленью" появились в бюджете Турции.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:По ТВ сказали будет какое то кардинальное решение в стране.


Даже не представляю что могут объявить... Тотальная мобилизация?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:57

  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:По ТВ сказали будет какое то кардинальное решение в стране.


Даже не представляю что могут объявить... Тотальная мобилизация?

Не помешало бы. Резервы как минимум должны формироваться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 23:00

  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:По ТВ сказали будет какое то кардинальное решение в стране.

Даже не представляю что могут объявить... Тотальная мобилизация?

Тобто пункти можуть бути самі різні та багато, але (або кратко) суть одна -- все для фронта, все для перемоги?

Краще б, якщо кардинальне рішення нарешті прийняли партнери...
Хоча б по зброї.
А може це і наголосять завтра.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 23:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Не помешало бы.

викотять інструкцію та алгоритм дій на рахунок застосування яз
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 23:32

  Zebra написав:
  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:По ТВ сказали будет какое то кардинальное решение в стране.


Даже не представляю что могут объявить... Тотальная мобилизация?

Не помешало бы. Резервы как минимум должны формироваться.

Обычно подобные грандиозные анонсы заканчиваются ничем.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 23:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Аннексия началась?

Владимир Путин подписал указ о признании Запорожской области независимой территорией

UPD: Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 23:39

Andrey2512 там госсуверинитет и независимость, за территорию ни слова.
практически ниочем, признал єфир.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 23:45

Goodman

Типа в каком объеме Запорожскую область? Видать с Запорожьем. Оно ж конченое
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 23:48

Andrey2512 Ето Ваше ИМХО. какой правитель - такие и укази.
тем временем - ВСУ подтянули новые силы и прорвали фронт
ВСУ подтянули новые силы и прорвали фронт в районе Дробышево-Ставки
Goodman
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