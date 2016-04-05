|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 30 вер, 2022 00:30
Andrey2512 написав:Goodman
Типа в каком объеме Запорожскую область? Видать с Запорожьем. Оно ж конченое
А з чого почалася війна? З визнання незалежності ЛДНР у адмін.межах областай, потім договір про війскову допомогу і повне захоплення Луганщини. Стандартний шлях. У москві вже готують святковий мітинг, присвячений анексії.
Між іншим, Дніпро другий день атакують Х-ами та Іскандерами. До цього за усю війну таких влучань по самому Дніпру було усього 5-6. Знаходився там 4 місяці - всього 3 рази, все інше у об'єкти навколо міста. Ескалація триває.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18937
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2439 раз.
- Подякували: 3045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 01:15
Starikan написав: Andrey2512 написав:Goodman
Типа в каком объеме Запорожскую область? Видать с Запорожьем. Оно ж конченое
А з чого почалася війна? З визнання незалежності ЛДНР у адмін.межах областай, потім договір про війскову допомогу і повне захоплення Луганщини. Стандартний шлях. У москві вже готують святковий мітинг, присвячений анексії.
Між іншим, Дніпро другий день атакують Х-ами та Іскандерами. До цього за усю війну таких влучань по самому Дніпру було усього 5-6. Знаходився там 4 місяці - всього 3 рази, все інше у об'єкти навколо міста. Ескалація триває.
Теж так міркую. "Запорожская область без Запорожья" - якось дивно буде звучати для внутрішнього російського потрєбітєля, або перейменують область у Мелітопільську.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11706
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1740 раз.
- Подякували: 2563 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 30 вер, 2022 06:25
Zebra, внутреннему потребителю просто деваться некуда, придётся "хавать" и это. Массовых беспорядков нет, чтобы всё это остановить...
Да и надо как-то показать позитив мобилизации. Типа вот мобилизовали и мы признаём "независимость" территорий + их вхождение.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4812
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 498 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 вер, 2022 07:09
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
По ТВ сказали будет какое то кардинальное решение в стране.
Даже не представляю что могут объявить... Тотальная мобилизация?
Возвращение статуса ядерной державы мабуть сейчас самое кардинально необходимое.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 07:15
Starikan написав:
Дніпро другий день атакують Х-ами
Логистический узел, атакуют чтоб нашим проблемно было наступать
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:26
Starikan написав:
А з чого почалася війна? З визнання незалежності ЛДНР у адмін.межах областай, потім договір про війскову допомогу і повне захоплення Луганщини. Стандартний шлях. У москві вже готують святковий мітинг, присвячений анексії.
Укрпочта викатила - признать територию москва-кремль своей.
И что?
Ничего - освежите в памяти отношения СССр и Гренада
в итоге - "СССР «сдал» Гренаду американцам"
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5398
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 723 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|104343
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|466233
|
|
|1
|3894
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|