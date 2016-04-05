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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2358235923602361
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 00:30

  Andrey2512 написав:Goodman
Типа в каком объеме Запорожскую область? Видать с Запорожьем. Оно ж конченое

А з чого почалася війна? З визнання незалежності ЛДНР у адмін.межах областай, потім договір про війскову допомогу і повне захоплення Луганщини. Стандартний шлях. У москві вже готують святковий мітинг, присвячений анексії.

Між іншим, Дніпро другий день атакують Х-ами та Іскандерами. До цього за усю війну таких влучань по самому Дніпру було усього 5-6. Знаходився там 4 місяці - всього 3 рази, все інше у об'єкти навколо міста. Ескалація триває.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 01:15

  Starikan написав:
  Andrey2512 написав:Goodman
Типа в каком объеме Запорожскую область? Видать с Запорожьем. Оно ж конченое

А з чого почалася війна? З визнання незалежності ЛДНР у адмін.межах областай, потім договір про війскову допомогу і повне захоплення Луганщини. Стандартний шлях. У москві вже готують святковий мітинг, присвячений анексії.

Між іншим, Дніпро другий день атакують Х-ами та Іскандерами. До цього за усю війну таких влучань по самому Дніпру було усього 5-6. Знаходився там 4 місяці - всього 3 рази, все інше у об'єкти навколо міста. Ескалація триває.

Теж так міркую. "Запорожская область без Запорожья" - якось дивно буде звучати для внутрішнього російського потрєбітєля, або перейменують область у Мелітопільську.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 06:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Zebra, внутреннему потребителю просто деваться некуда, придётся "хавать" и это. Массовых беспорядков нет, чтобы всё это остановить...

Да и надо как-то показать позитив мобилизации. Типа вот мобилизовали и мы признаём "независимость" территорий + их вхождение.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 07:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:По ТВ сказали будет какое то кардинальное решение в стране.


Даже не представляю что могут объявить... Тотальная мобилизация?


Возвращение статуса ядерной державы мабуть сейчас самое кардинально необходимое.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 07:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Дніпро другий день атакують Х-ами


Логистический узел, атакуют чтоб нашим проблемно было наступать
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:А з чого почалася війна? З визнання незалежності ЛДНР у адмін.межах областай, потім договір про війскову допомогу і повне захоплення Луганщини. Стандартний шлях. У москві вже готують святковий мітинг, присвячений анексії.

Укрпочта викатила - признать територию москва-кремль своей.
И что?
Ничего - освежите в памяти отношения СССр и Гренада
в итоге - "СССР «сдал» Гренаду американцам"
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:59

РФ вдарила ракетами по гумколоні на виїзді з Запоріжжя

За попередніми даними, унаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони на околиці Запоріжжя 23 людини загинули, 28 - отримали поранення. Усі - цивільні, повідомив голова ОВА Старух.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:05

Удар був С-300
А де цей дебілоїд рашиський, який тут активно сперечався, що "росармия" не стріляє С-300 по землі? А, він в бані.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:26

Береза каже, що Лиман вже оточено.
sashaqbl
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