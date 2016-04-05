Starikan написав:А з чого почалася війна? З визнання незалежності ЛДНР у адмін.межах областай, потім договір про війскову допомогу і повне захоплення Луганщини. Стандартний шлях. У москві вже готують святковий мітинг, присвячений анексії.
Укрпочта викатила - признать територию москва-кремль своей. И что? Ничего - освежите в памяти отношения СССр и Гренада в итоге - "СССР «сдал» Гренаду американцам"
🤬 Внаслідок ракетного удару по колоні з цивільними, які їхали за своїми родичами, на Запоріжжі загинуло 25 осіб, ще 50 поранено В такі моменти згадують толерасти, які толерують любов до некомбатантів московії. Чому наші цивільні, в тому числі діти несуть розплату життям за війну, а їх не несуть? Чому наші цивільні чомусь мають вмирати від війни, а їх ні?
💣У питаннях атак по військовим об'єктам на території московії не повинно стояти сумнівів через ризик зачепити їх цивільних.
🤬Якщо комусь досі шкода, то цивільні журналісти московії назвали це нашим же ударом по своїм громадянам.
Вчера вечером сын моих знакомых (ему нет еще 40) с 7-летним сыном выезжал через блокпосты орков на Запорожье. на первом блокпосту орков была обычная проверка, на втором (ФСБ) их пропустили вообще без проверки - "Быстрее проезжайте, сейчас будет прилет!". Как видим прилет был, но не по блокпосту, а выпустили скорее всего чтобы они как раз доехали до места прилета, оркам надо было больше жертв. Сейчас он в поезде, едет во Львов, там отдаст сына жене, а сам пойдет в ЗСУ воевать (выпускник ХВУ по специальности "Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека"), но готов воевать даже рядовым.