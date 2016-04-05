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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2357235823592360
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 07:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Дніпро другий день атакують Х-ами


Логистический узел, атакуют чтоб нашим проблемно было наступать
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:А з чого почалася війна? З визнання незалежності ЛДНР у адмін.межах областай, потім договір про війскову допомогу і повне захоплення Луганщини. Стандартний шлях. У москві вже готують святковий мітинг, присвячений анексії.

Укрпочта викатила - признать територию москва-кремль своей.
И что?
Ничего - освежите в памяти отношения СССр и Гренада
в итоге - "СССР «сдал» Гренаду американцам"
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:59

РФ вдарила ракетами по гумколоні на виїзді з Запоріжжя

За попередніми даними, унаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони на околиці Запоріжжя 23 людини загинули, 28 - отримали поранення. Усі - цивільні, повідомив голова ОВА Старух.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:05

Удар був С-300
А де цей дебілоїд рашиський, який тут активно сперечався, що "росармия" не стріляє С-300 по землі? А, він в бані.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:26

Береза каже, що Лиман вже оточено.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:44

Не розумію, чому не розстрілюють, знову дають вийти з котла?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:56

🤬 Внаслідок ракетного удару по колоні з цивільними, які їхали за своїми родичами, на Запоріжжі загинуло 25 осіб, ще 50 поранено

В такі моменти згадують толерасти, які толерують любов до некомбатантів московії. Чому наші цивільні, в тому числі діти несуть розплату життям за війну, а їх не несуть? Чому наші цивільні чомусь мають вмирати від війни, а їх ні?

💣У питаннях атак по військовим об'єктам на території московії не повинно стояти сумнівів через ризик зачепити їх цивільних.

🤬Якщо комусь досі шкода, то цивільні журналісти московії назвали це нашим же ударом по своїм громадянам.

11:55

https://t.me/s/DeepStateUA/14246

Выделено мной.

Вчера вечером сын моих знакомых (ему нет еще 40) с 7-летним сыном выезжал через блокпосты орков на Запорожье. на первом блокпосту орков была обычная проверка, на втором (ФСБ) их пропустили вообще без проверки - "Быстрее проезжайте, сейчас будет прилет!". Как видим прилет был, но не по блокпосту, а выпустили скорее всего чтобы они как раз доехали до места прилета, оркам надо было больше жертв.
Сейчас он в поезде, едет во Львов, там отдаст сына жене, а сам пойдет в ЗСУ воевать (выпускник ХВУ по специальности "Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека"), но готов воевать даже рядовым.

По Лиману - https://deepstatemap.live/#11.75/49.0184/37.9719
Оновлено 30.09 о 11:26




  Kudrjavuy написав:Подобный пресс - сильно угнетает и плохо сказывается на здоровье.
По факту сам себя загоняешь ...

Не дождетесь! (с)
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 30 вер, 2022 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:36

  Schmit написав:Не розумію, чому не розстрілюють, знову дають вийти з котла?

На этом дроне вероятно нет пулемëтам.
А так может и расстреливают.
Витаха
 
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