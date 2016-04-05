GALeon написав:

Letusrock написав: fler написав: Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо? Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?



то хто це зробив РФ чи США?



Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях. то хто це зробив РФ чи США?Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.

Bild приводит мнение военного эксперта Роберта Кизеветтера, который говорит, что "Россия таким образом пытается всколыхнуть неопределенность среди европейского населения, с одной стороны, а с другой лишний раз указывает на возможность угрозы атак на критическую инфраструктуру".В другой статье Bild заявляет, что подрыв осуществило якобы спецподразделение ГРУ, которое базируется в Калининграде."В настоящее время в совершении диверсии подозревается российская военная разведка ГРУ, 561-я бригада морской пехоты которой - чисто подводное диверсионное подразделение. Они обучены атакам на больших глубинах, а также оснащены подводными беспилотниками. Кроме того ГРУ принимает активное участие в мониторинге трубопровода. Дислоцируется бригада под Калининградом. По словам представителей НАТО, она способна совершать такие атаки. Датский эксперт Йенс Хевсгаард считает: «Россия стоит за взрывами. Они хотят оказать давление на Запад и повысить цены на газ. Главная цель - убедить Запад прекратить помогать Украине. ЦРУ предупреждало Германию о бомбардировках, а датская и шведская разведки предупреждали о готовности Путина использовать трубопроводы в качестве стратегического и геополитического оружия", - пишет Bild.А Times, со ссылкой на источник в британском Минобороны, заявляет, что россияне устроили атаку при помощи подводного беспилотника-камикадзе, сброшенного в море за несколько недель до того, как он взорвался.