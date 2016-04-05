Starikan написав:А з чого почалася війна? З визнання незалежності ЛДНР у адмін.межах областай, потім договір про війскову допомогу і повне захоплення Луганщини. Стандартний шлях. У москві вже готують святковий мітинг, присвячений анексії.
Укрпочта викатила - признать територию москва-кремль своей. И что? Ничего - освежите в памяти отношения СССр и Гренада в итоге - "СССР «сдал» Гренаду американцам"
🤬 Внаслідок ракетного удару по колоні з цивільними, які їхали за своїми родичами, на Запоріжжі загинуло 25 осіб, ще 50 поранено В такі моменти згадують толерасти, які толерують любов до некомбатантів московії. Чому наші цивільні, в тому числі діти несуть розплату життям за війну, а їх не несуть? Чому наші цивільні чомусь мають вмирати від війни, а їх ні?
💣У питаннях атак по військовим об'єктам на території московії не повинно стояти сумнівів через ризик зачепити їх цивільних.
🤬Якщо комусь досі шкода, то цивільні журналісти московії назвали це нашим же ударом по своїм громадянам.
Вчера вечером сын моих знакомых (ему нет еще 40) с 7-летним сыном выезжал через блокпосты орков на Запорожье. на первом блокпосту орков была обычная проверка, на втором (ФСБ) их пропустили вообще без проверки - "Быстрее проезжайте, сейчас будет прилет!". Как видим прилет был, но не по блокпосту, а выпустили скорее всего чтобы они как раз доехали до места прилета, оркам надо было больше жертв. Сейчас он в поезде, едет во Львов, там отдаст сына жене, а сам пойдет в ЗСУ воевать (выпускник ХВУ по специальности "Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека"), но готов воевать даже рядовым.
fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?
то хто це зробив РФ чи США?
Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.
Bild приводит мнение военного эксперта Роберта Кизеветтера, который говорит, что "Россия таким образом пытается всколыхнуть неопределенность среди европейского населения, с одной стороны, а с другой лишний раз указывает на возможность угрозы атак на критическую инфраструктуру".
В другой статье Bild заявляет, что подрыв осуществило якобы спецподразделение ГРУ, которое базируется в Калининграде.
"В настоящее время в совершении диверсии подозревается российская военная разведка ГРУ, 561-я бригада морской пехоты которой - чисто подводное диверсионное подразделение. Они обучены атакам на больших глубинах, а также оснащены подводными беспилотниками. Кроме того ГРУ принимает активное участие в мониторинге трубопровода. Дислоцируется бригада под Калининградом. По словам представителей НАТО, она способна совершать такие атаки. Датский эксперт Йенс Хевсгаард считает: «Россия стоит за взрывами. Они хотят оказать давление на Запад и повысить цены на газ. Главная цель - убедить Запад прекратить помогать Украине. ЦРУ предупреждало Германию о бомбардировках, а датская и шведская разведки предупреждали о готовности Путина использовать трубопроводы в качестве стратегического и геополитического оружия", - пишет Bild.
А Times, со ссылкой на источник в британском Минобороны, заявляет, что россияне устроили атаку при помощи подводного беспилотника-камикадзе, сброшенного в море за несколько недель до того, как он взорвался.
Якщо це не американці, то це не добре. Кацапи прдемонстрували, що "за ціной не постоїм". Далі може ще більший Ба-бах на північному полігоні чи на острові Зміїний. Перемога за будь яку, навіть найстрашнішу ціну. Дай бог, щоб фюрер, до цього, помер від свого божевілля.