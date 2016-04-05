Starikan написав:А з чого почалася війна? З визнання незалежності ЛДНР у адмін.межах областай, потім договір про війскову допомогу і повне захоплення Луганщини. Стандартний шлях. У москві вже готують святковий мітинг, присвячений анексії.
Укрпочта викатила - признать територию москва-кремль своей. И что? Ничего - освежите в памяти отношения СССр и Гренада в итоге - "СССР «сдал» Гренаду американцам"
🤬 Внаслідок ракетного удару по колоні з цивільними, які їхали за своїми родичами, на Запоріжжі загинуло 25 осіб, ще 50 поранено В такі моменти згадують толерасти, які толерують любов до некомбатантів московії. Чому наші цивільні, в тому числі діти несуть розплату життям за війну, а їх не несуть? Чому наші цивільні чомусь мають вмирати від війни, а їх ні?
💣У питаннях атак по військовим об'єктам на території московії не повинно стояти сумнівів через ризик зачепити їх цивільних.
🤬Якщо комусь досі шкода, то цивільні журналісти московії назвали це нашим же ударом по своїм громадянам.
Вчера вечером сын моих знакомых (ему нет еще 40) с 7-летним сыном выезжал через блокпосты орков на Запорожье. на первом блокпосту орков была обычная проверка, на втором (ФСБ) их пропустили вообще без проверки - "Быстрее проезжайте, сейчас будет прилет!". Как видим прилет был, но не по блокпосту, а выпустили скорее всего чтобы они как раз доехали до места прилета, оркам надо было больше жертв. Сейчас он в поезде, едет во Львов, там отдаст сына жене, а сам пойдет в ЗСУ воевать (выпускник ХВУ по специальности "Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека"), но готов воевать даже рядовым.
fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?
то хто це зробив РФ чи США?
Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.
Bild приводит мнение военного эксперта Роберта Кизеветтера, который говорит, что "Россия таким образом пытается всколыхнуть неопределенность среди европейского населения, с одной стороны, а с другой лишний раз указывает на возможность угрозы атак на критическую инфраструктуру".
В другой статье Bild заявляет, что подрыв осуществило якобы спецподразделение ГРУ, которое базируется в Калининграде.
"В настоящее время в совершении диверсии подозревается российская военная разведка ГРУ, 561-я бригада морской пехоты которой - чисто подводное диверсионное подразделение. Они обучены атакам на больших глубинах, а также оснащены подводными беспилотниками. Кроме того ГРУ принимает активное участие в мониторинге трубопровода. Дислоцируется бригада под Калининградом. По словам представителей НАТО, она способна совершать такие атаки. Датский эксперт Йенс Хевсгаард считает: «Россия стоит за взрывами. Они хотят оказать давление на Запад и повысить цены на газ. Главная цель - убедить Запад прекратить помогать Украине. ЦРУ предупреждало Германию о бомбардировках, а датская и шведская разведки предупреждали о готовности Путина использовать трубопроводы в качестве стратегического и геополитического оружия", - пишет Bild.
А Times, со ссылкой на источник в британском Минобороны, заявляет, что россияне устроили атаку при помощи подводного беспилотника-камикадзе, сброшенного в море за несколько недель до того, как он взорвался.
Якщо це не американці, то це не добре. Кацапи прдемонстрували, що "за ціной не постоїм". Далі може ще більший Ба-бах на північному полігоні чи на острові Зміїний. Перемога за будь яку, навіть найстрашнішу ціну. Дай бог, щоб фюрер, до цього, помер від свого божевілля.
«Мобілізація» на Запоріжжі: рашисти вигадали цинічний план
Якщо мешканці Мелітополя відмовляються воювати на стороні РФ, то мають привести замість себе іншу людину
Російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі планують до 10 жовтня зібрати три тисячі «добровольців», які мають воювати на боці російської армії. Для цього відкрили військкомат. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.
Якщо хтось відмовляється воювати на стороні РФ, то має привести замість себе іншу людину.
Крім того, росіяни збираються «відмінити» гривню на окупованих територіях. Зараз пенсіонери отримують пенсію від України, так само як і бюджетники.