RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2358235923602361>
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 07:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Дніпро другий день атакують Х-ами


Логистический узел, атакуют чтоб нашим проблемно было наступать
Andrey2512
 
Повідомлень: 330
З нами з: 04.04.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:А з чого почалася війна? З визнання незалежності ЛДНР у адмін.межах областай, потім договір про війскову допомогу і повне захоплення Луганщини. Стандартний шлях. У москві вже готують святковий мітинг, присвячений анексії.

Укрпочта викатила - признать територию москва-кремль своей.
И что?
Ничего - освежите в памяти отношения СССр и Гренада
в итоге - "СССР «сдал» Гренаду американцам"
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5401
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:59

РФ вдарила ракетами по гумколоні на виїзді з Запоріжжя

За попередніми даними, унаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони на околиці Запоріжжя 23 людини загинули, 28 - отримали поранення. Усі - цивільні, повідомив голова ОВА Старух.
prodigy
 
Повідомлень: 8491
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3054 раз.
Подякували: 3048 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:05

Удар був С-300
А де цей дебілоїд рашиський, який тут активно сперечався, що "росармия" не стріляє С-300 по землі? А, він в бані.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8072
З нами з: 15.02.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:26

Береза каже, що Лиман вже оточено.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 539
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:44

Не розумію, чому не розстрілюють, знову дають вийти з котла?
Schmit
 
Повідомлень: 3267
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:56

🤬 Внаслідок ракетного удару по колоні з цивільними, які їхали за своїми родичами, на Запоріжжі загинуло 25 осіб, ще 50 поранено

В такі моменти згадують толерасти, які толерують любов до некомбатантів московії. Чому наші цивільні, в тому числі діти несуть розплату життям за війну, а їх не несуть? Чому наші цивільні чомусь мають вмирати від війни, а їх ні?

💣У питаннях атак по військовим об'єктам на території московії не повинно стояти сумнівів через ризик зачепити їх цивільних.

🤬Якщо комусь досі шкода, то цивільні журналісти московії назвали це нашим же ударом по своїм громадянам.

11:55

https://t.me/s/DeepStateUA/14246

Выделено мной.

Вчера вечером сын моих знакомых (ему нет еще 40) с 7-летним сыном выезжал через блокпосты орков на Запорожье. на первом блокпосту орков была обычная проверка, на втором (ФСБ) их пропустили вообще без проверки - "Быстрее проезжайте, сейчас будет прилет!". Как видим прилет был, но не по блокпосту, а выпустили скорее всего чтобы они как раз доехали до места прилета, оркам надо было больше жертв.
Сейчас он в поезде, едет во Львов, там отдаст сына жене, а сам пойдет в ЗСУ воевать (выпускник ХВУ по специальности "Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека"), но готов воевать даже рядовым.

По Лиману - https://deepstatemap.live/#11.75/49.0184/37.9719
Оновлено 30.09 о 11:26




  Kudrjavuy написав:Подобный пресс - сильно угнетает и плохо сказывается на здоровье.
По факту сам себя загоняешь ...

Не дождетесь! (с)
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 30 вер, 2022 12:41, всього редагувалось 1 раз.
yanyura
 
Повідомлень: 6691
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2030 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:36

  Schmit написав:Не розумію, чому не розстрілюють, знову дають вийти з котла?

На этом дроне вероятно нет пулемëта.
А так может и расстреливают.
Востаннє редагувалось Витаха в П'ят 30 вер, 2022 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Витаха
 
Повідомлень: 364
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:43

  GALeon написав:
Letusrock написав:
  fler написав:Байден попереджав пуйла: "Якщо зробиш "ось так", то Північний потік перестане існувати". І шо ми бачимо?


то хто це зробив РФ чи США?

Силовики вважають за можливе, що це своєрідний попереджувальний постріл і загроза з боку Росії. Мета – показати таким чином, що Росія здатна знищити трубопроводи у Північному та Балтійському морях.
Bild приводит мнение военного эксперта Роберта Кизеветтера, который говорит, что "Россия таким образом пытается всколыхнуть неопределенность среди европейского населения, с одной стороны, а с другой лишний раз указывает на возможность угрозы атак на критическую инфраструктуру".

В другой статье Bild заявляет, что подрыв осуществило якобы спецподразделение ГРУ, которое базируется в Калининграде.

"В настоящее время в совершении диверсии подозревается российская военная разведка ГРУ, 561-я бригада морской пехоты которой - чисто подводное диверсионное подразделение. Они обучены атакам на больших глубинах, а также оснащены подводными беспилотниками. Кроме того ГРУ принимает активное участие в мониторинге трубопровода. Дислоцируется бригада под Калининградом. По словам представителей НАТО, она способна совершать такие атаки. Датский эксперт Йенс Хевсгаард считает: «Россия стоит за взрывами. Они хотят оказать давление на Запад и повысить цены на газ. Главная цель - убедить Запад прекратить помогать Украине. ЦРУ предупреждало Германию о бомбардировках, а датская и шведская разведки предупреждали о готовности Путина использовать трубопроводы в качестве стратегического и геополитического оружия", - пишет Bild.

А Times, со ссылкой на источник в британском Минобороны, заявляет, что россияне устроили атаку при помощи подводного беспилотника-камикадзе, сброшенного в море за несколько недель до того, как он взорвался.


Якщо це не американці, то це не добре. Кацапи прдемонстрували, що "за ціной не постоїм". Далі може ще більший Ба-бах на північному полігоні чи на острові Зміїний. Перемога за будь яку, навіть найстрашнішу ціну. Дай бог, щоб фюрер, до цього, помер від свого божевілля. :twisted:
lapay
 
Повідомлень: 13245
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:56

«Мобілізація» на Запоріжжі: рашисти вигадали цинічний план

Якщо мешканці Мелітополя відмовляються воювати на стороні РФ, то мають привести замість себе іншу людину

Російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі планують до 10 жовтня зібрати три тисячі «добровольців», які мають воювати на боці російської армії. Для цього відкрили військкомат. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Якщо хтось відмовляється воювати на стороні РФ, то має привести замість себе іншу людину.

Крім того, росіяни збираються «відмінити» гривню на окупованих територіях. Зараз пенсіонери отримують пенсію від України, так само як і бюджетники.

https://glavcom.ua/country/incidents/mo ... e_comments
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5851
З нами з: 13.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2358235923602361>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104352
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 466252
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3894
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3562)
30.09.2022 17:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.