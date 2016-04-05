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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:24
ВВП виступил, блаблабла, плюнул в колодец Америки, и..... в конце так и не сказал фразу, за победу, т е бьются до усмерти, до их усмерти.
США еще никто не переиграл...
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Goodman
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:36
Goodman написав:
ВВП виступил, блаблабла, плюнул в колодец Америки, и.....
Мда... ничего нового. Всю эту чушь 1 в 1 слушал от ботов в комментариях. Думал, что то новое придумают.
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alex_dvornichenko
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:05
Ну что, идём в НАТО
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pesikot
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:11
pesikot написав:
Ну что, идём в НАТО
Надеюсь, не в размен за территории оттяпанные
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Andrey2512
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