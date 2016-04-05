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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2358235923602361
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:24

ВВП виступил, блаблабла, плюнул в колодец Америки, и..... в конце так и не сказал фразу, за победу, т е бьются до усмерти, до их усмерти.
США еще никто не переиграл...
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:36

  Goodman написав:ВВП виступил, блаблабла, плюнул в колодец Америки, и.....

Мда... ничего нового. Всю эту чушь 1 в 1 слушал от ботов в комментариях. Думал, что то новое придумают.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну что, идём в НАТО
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну что, идём в НАТО


Надеюсь, не в размен за территории оттяпанные
Andrey2512
 
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