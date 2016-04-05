Заяву на членство України в НАТО офіційно підписали президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Возьмут, но не вот прям завтра
подобные заявления рассчитаны на неокрепшие умы избирателей разлива 2019. подать заявку можно, но рассчитывать на вступление страны с территориальными проблемами и активной войной, вы серьёзно? тут хоть бы оружие начали отгружать без оговорок и затягивания!
Заяву на членство України в НАТО офіційно підписали президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Возьмут, но не вот прям завтра
Головне, щоб США і Великобританія дали нам гарантії безпеки ше до вступу, як дали Швеції і Фінляндії. Хоча б проти ядерної зброї, в рамках Будапештського меморандуму. Це вдалий крок, Зеленський молодець.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 30 вер, 2022 16:50, всього редагувалось 1 раз.